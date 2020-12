Lionel Messi, cabizbajo, luego del 8-2 que le endosó Bayern Munich en agosto, en el Final Eight de la Champions League 2020; el sorteo puede volver a deparar una serie entre catalanes y bávaros. Fuente: AFP

Resuelta la fase de grupos de la Champions League, Europa tiene a sus 16 mejores equipos. Los octavos de final se sortearán el próximo lunes a las 8 (hora argentina) en Nyon (Suiza) con una particularidad: siete de los ocho equipos que estuvieron en la burbuja de Portugal este año lograron avanzar a la instancia eliminatoria de la edición 20-21. Ellos son: Atalanta, PSG, Leipzig, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern y Manchester City. También avanzaron a la siguiente etapa Sevilla, Real Madrid, Lazio, Porto, Borussia Mönchengladbach, Juventus, Liverpool, Chelsea y Borussia Dortmund.

Los bombos del lunes 14 pueden dar lugar al regreso de un partido reciente con morbo: Bayern Munich (que ganó su grupo) frente a Barcelona, que quedó segundo en el suyo. La goleada alemana (8-2) en territorio portugués inició la purga en el plantel de los catalanes, que estuvo a punto de terminar con la salida de Lionel Messi del club.

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, durante el partido que su equipo le ganó a Salzburgo en Austria y se clasificó para octavos de final de la Champions League. Fuente: Reuters - Crédito: Leonhard Foeger

La UEFA explicó cómo será el mecanismo para determinar los emparejamientos: los ocho ganadores de grupo irán a un copón y serán cabezas de serie, por lo que definirán la llave como locales. Los otros ocho, segundos en sus respectivas zonas, irán al otro copón y comenzarán las series jugando en sus estadios.

Una salvedad: no podrán medirse equipos de los mismos países, por lo que está descartado un Real Madrid (que ganó su grupo con susto) frente a Barcelona en octavos de final. Tampoco serán posibles Juventus vs. Atalanta o Bayern vs. Leipzig, por citar otras variantes. Será la propia UEFA la que comunique cómo se procederá en caso de que aparezcan parejas prohibidas por el reglamento.

El francés Karim Benzema festeja uno de sus dos goles ante Borussia Moenchengladbach, que sirvieron para darle a Real Madrid una sufrida clasificación a octavos de final de la Champions League. Fuente: AFP - Crédito: Philippe Marcou

La última fecha de la fase de grupos definió, además, a los ocho equipos que quedaron fuera de carrera y a los ocho que deberán contentarse con la Europa League, segundo torneo en importancia del Viejo Continente. Los ocho clasificados a la Europa League son: Krasnodar (Rusia), Brujas (Bélgica), Dinamo Kiev (Ucrania), Manchester United (Inglaterra), Ajax (Holanda), Salzburgo (Austria), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Olympiacos (Grecia).

A Rennes (Francia), Zenith (Rusia) y Ferencvaros (Hungría), que habían quedado nocaut el martes se les sumaron hoy FC Midtjylland (Dinamarca), Istanbul Basaksehir (Turquía), Lokomotiv de Moscú (Rusia), Inter (Italia) y Marsella (Francia).

