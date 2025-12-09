Cuándo se juega el Derbi de las Américas entre Cruz Azul y Flamengo

La Copa Intercontinental 2025 continuará esta semana con el partido de la segunda ronda entre Cruz Azul y Flamengo. El denominado Derbi de las Américas, que tendrá un trofeo en juego, está programado para este miércoles a las 14 (hora argentina) en el estadio Ahmad bin Ali Stadium de Rayán, Qatar, y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar en DGO; y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el sueco Glenn Nyberg, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo brasileño con una cuota máxima de 1.59 contra 6.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco mexicano. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 4.0.

Cruz Azul vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Copa Intercontinetal 2025 - Segunda ronda

Día: Miércoles 10 de diciembre de 2025.

Hora: 14 (hora argentina).

Estadio: Ahmad bin Ali (Rayán, Qatar).

Árbitro:

TV: DSports.

Streaming: DGO y FIFA+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón accedió el certamen intercontinental como campeón de la Concachampions 2025, en la que goleó en la final a Vancouver Whitecaps 5 a 0. En el Apertura de México, en tanto, fue semifinalista y lo eliminó Tigre. En su plantel tiene varios futbolistas albicelestes y se perfilan para ser tiulares Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli y Carlos Rotondi. José Paradela y Luka Romero esperarán su turno en el banco de suplentes.

Flamengo, por su parte, conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores en su historia y emergió como el máximo ganador de su país, además de acceder a la Copa Intercontinental. El año del equipo de Filipe Luis es implacable con cuatro títulos porque también se coronó en el Brasileirão el fin de semana pasado y en el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil.

José Paradela es uno de los argentinos que milita en Cruz Azul de México Cruz Azul

El arquero argentino Agustín Rossi es una de las tantas figuras que tiene un plantel que anhela, al menos, enfrentar a PSG en la final del certamen que reúne a los campeones de cada confederación.

Posibles formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Filipe Luiz.

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta, Jorginho; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Filipe Luiz. Cruz Azul: Raúl Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Ángel Márquez, Lorenzo Faravelli, Omar Campos, Carlos Rotondi; José Ignacio Rivero, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.

Cuadro de la Copa Intercontinental 2025

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025, con los campeones de los principales torneos Canchallena

El ganador del partido entre Cruz Azul y Flamengo avanzará a las semifinales y se enfrentará el sábado 13 a Pyramids de Egipto, conjunto que en la segunda rondo doblegó a Al Ahli de Arabia Saudita por 3 a 1. PSG, el campeón de la Champions League 2024-2025 aguarda rival en la final, única instancia en la que compite.