Alterado el formato original de la última Champions League por la primera ola de la pandemia, la copa europea que se pondrá en marcha este martes lo hará bajo el condicionante del rebrote del virus en el Viejo Continente. Entre nuevos confinamientos en varias ciudades, restricciones horarias para transitar en lugares públicos y estrictos protocolos para los partidos en los que se permitirá una asistencia limitada de público, la UEFA necesita que ruede la pelota para que ingresen 2400 millones de euros en derechos de televisación y marketing.

Con los calendarios trastocados, esta Champions comienza cuando todavía no pasaron dos meses de la final que Bayern Munich le ganó 1-0 a Paris Saint Germain, en la burbuja de Portugal, un experimento que reunió a los ocho clasificados a los cuartos de final. Casi que no llegó a irse que la Champions ya estaba de vuelta, con los partidos eliminatorios desde fines de agosto para acceder al cuadro principal de 32 participantes.

Cristiano Ronaldo comparte el Grupo G con Messi; Juventus y Barcelona se enfrentarán el miércoles 28 Fuente: Reuters

Ahora, para la final del 29 de mayo de 2021, se restablece el estadio que estaba designado para este año: el Olímpico de Atatürk, en Estambul. De más está aclarar que el cronograma queda supeditado a lo que dicte la evolución de la pandemia, que en la primera jornada dejará al margen a Cristiano Ronaldo, en recuperación tras contagiarse de Covid-19.

Como el calendario apura, la etapa de grupos se disputará desde hoy y durante tres semanas consecutivas; tras la pausa de 21 días en noviembre por la fecha FIFA para los seleccionados, otras tres semanas seguidas de partidos para que el 9 de diciembre queden definidos los 16 clasificados a los octavos de final. La UEFA autorizó la asistencia en el 30 por ciento de la capacidad de los estadios, pero como la palabra final la tendrán los organismos sanitarios de cada país, algunas tribunas se verán vacías (en España), otras estarán ocupadas por 5000 espectadores (Rennes), por 999 (Leipzig) o volverán a cerrar sus puertas, como PSG.

Entre tantas situaciones extrañas, aparece una puramente futbolística, expresada por Ronald Koeman: "No somos el máximo favorito". La descripción del técnico de Barcelona se ajusta tanto a los antecedentes de las duras eliminaciones ante Juventus, Roma, Liverpool y Bayern Munich, como al presente incierto del equipo, a la espera de lo que resulte de la conjunción de los veteranos (Piqué, Alba, Busquets y Messi) con los más jóvenes (De Jong, Ansu Fati, Pedri, Dest y Trincao). De la obligación de progresar no escapa ni Messi, sostuvo Koeman: "El rendimiento de Leo podría ser mejor. Lo veo bien, entrenando y concentrado, no tengo ninguna queja".

Robert Lewandowski, goleador con 15 en la Champions que conquistó Bayern Munich, que vuelve a ser candidato Crédito: Twitter Bayern Munich

La obsesión de Messi por alcanzar el quinto título -equipararía a Cristiano- contrasta con el período más extenso que pasó entre una conquista y otra. La última vez que levantó la Orejona fue en 2015, época del tridente con Luis Suárez y Neymar. Las anteriores fueron en 2011, 2009 y 2006. Muy golpeado tras el apabullante 8-2 de Bayern Munich, Messi ya no hace pública su ilusión de ganar "esa copa tan linda y deseada", como ocurrió hace un par de temporadas. Son días de ensimismamiento, sin las sonrisas cómplices que le arrancaba su amigo Luis Suárez, de recuperarse del desgaste anímico que le produjo su frustrada salida de Barcelona y de asumir la incertidumbre por el futuro del equipo y el propio, cuando por delante solo le quedan ocho meses del contrato que quiso romper.

La vuelta del fútbol en medio de la pandemia tampoco mostró la versión más goleadora de Messi. En 17 partidos desde el 13 junio, el rosarino marcó ocho tantos, solo cuatro de jugadas. Antes de la interrupción por el coronavirus, sus números eran más contundentes, con 13 tantos (12 de jugadas) en igual cantidad de cotejos.

Barcelona debutará este martes ante Ferencvaros, bicampeón de Hungría, que regresa a la Champions tras 25 años y superar cuatro playoff europeos. Por este Grupo G, el miércoles 28 se enfrentarán en Turín Juventus y Barcelona, en un choque que podría escenificar una vez más el gran duelo individual que tiene más de una década de vigencia: Messi frente a Cristiano. Los dos máximos goleadores de la competencia: 130 del portugués contra los 115 del rosarino. Ambos vienen de una Champions más que modesta en términos de eficacia, con cuatro tantos de Cristiano y tres de Leo, muy lejos de los 15 de Robert Lewandowski.

"Papu" Gómez, figura en Atalanta, una de las revelaciones del fútbol europeo; el equipo de Bérgamo tiene un grupo duro, con Liverpool y Ajax Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Entre el poco tiempo que pasó del título de Bayern Munich y la crisis económica global, el panorama futbolístico no varió mucho. El equipo de Hansi Flick, que fue campeón con el récord de 11 victorias en igual cantidad de cotejos, se mantiene como candidato, tras reforzarse con Leroy Sané, Marc Roca, Douglas Costa y Choupo-Moting, y dar de baja a Thiago -por propia voluntad se fue a Liverpool-, Coutinho y Perisic (ambos préstamos vencidos). Liverpool, campeón en 2019, deberá afrontar gran parte del torneo sin Virgil Van Dijk, que el fin de semana sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla. El conjunto de Jürgen Klopp integra una de las zonas más duras, junto con Atalanta y Ajax.

Manchester United, que reforzó su delantera con Edinson Cavani, no inscribió a Sergio Romero y Marcos Rojo. Barcelona tampoco incluyó al juvenil surgido en Boca Ramos Mingo, que estuvo en el banco en algunos encuentros de la Liga de España. El sueño cumplido de Darío Benedetto de jugar en el fútbol europeo subirá una escala, al estar ante la posibilidad de debutar en la Champions en su segunda temporada en Olympique Marsella.

Los partidos de este martes

Grupo E: Chelsea vs. Sevilla; Rennes vs. Krasnodar

Chelsea vs. Sevilla; Rennes vs. Krasnodar Grupo F: Zenit San Petersburgo vs. Brujas; Lazio vs. Borussia Dortmund

Zenit San Petersburgo vs. Brujas; Lazio vs. Borussia Dortmund Grupo G Dinamo Kiev vs. Juventus; Barcelona vs. Ferencvaros

Dinamo Kiev vs. Juventus; Barcelona vs. Ferencvaros Grupo H: Paris Saint Germain vs. Manchester United; Leipzig vs. Basaksehir

Los 23 argentinos inscriptos en 14 planteles

Barcelona: Lionel Messi.

Lionel Messi. Juventus: Paulo Dybala

Paulo Dybala Zenit San Petersburgo: Sebastián Driussi

Sebastián Driussi Chelsea: Wilfredo Caballero

Wilfredo Caballero Sevilla: Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Marcos Acuña.

Lucas Ocampos, Franco Vázquez, Marcos Acuña. Lazio: Joaquín Correa, Gonzalo Escalante.

Joaquín Correa, Gonzalo Escalante. Paris Saint Germain: Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi.

Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi. Ajax: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez. Atlético de Madrid: Ángel Correa.

Ángel Correa. Atalanta: Alejandro Gómez, José Luis Palomino, Cristian Romero.

Alejandro Gómez, José Luis Palomino, Cristian Romero. Inter: Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez. Manchester City: Sergio Agüero.

Sergio Agüero. Porto: Agustín Marchesín.

Agustín Marchesín. Olympique de Marsella: Darío Benedetto, Leonardo Balerdi

