Champions League: el enojo de Cholo Simeone y qué dijo sobre su expulsión

La Champions League vivió otra jornada de alto voltaje: el Atlético de Madrid perdió 3-2 ante Liverpool en tiempo de descuento y Diego Simeone fue expulsado por una reacción furiosa después de la jugada que derivó en el gol final. En otros resultados destacados, el campeón defensor París Saint-Germain goleó 4-0 como local a Atalanta; Chelsea cayó ante un Bayern Múnich implacable y el Inter superó a Ajax sin necesidad de utilizar a Lautaro Martínez, con un doblete de Marcus Thuram.

El Cholo, desbordado en Anfield

En un cierre de partido en Anfield de locos, el equipo de Arne Slot lo ganó en el tercer minuto de descuento con el gol de cabeza de Virgil van Dijk tras un córner desde la izquierda de Dominik Szoboszlai. En medio del festejo inglés, se vio a Diego Simeone fuera de sí. Luego de que un hincha le gritó el gol en la cara, reaccionó desbordado, y lo tuvo que separar la seguridad.

La reacción del técnico argentino, que incluyó gritos y la corrida para ir a buscar al hincha, derivó en su expulsión inmediata, mientras discutía con el cuarto árbitro. El Cholo se retiró caliente y visiblemente alterado. Con este resultado, el Atlético arrancó con el pie izquierdo la fase de liga de la Champions.

Después del encuentro, Simeone explicó los motivos de su enojo: “Vienen siempre hablando de cuidar, cuidar, cuidar... te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. Obviamente que no es justificable mi reacción al insulto, pero ¿sabés lo que son 90 minutos que te insulten todo el tiempo? Te girás y con el gol del rival te siguen insultando. No es tan fácil. Contra los insultos hacia los entrenadores también deberíamos pelear, porque no nos gusta recibir insultos todo el partido”.

El entrenador argentino, sobre el diálogo que tuvo con el cuarto árbitro, dijo: “Me entendía la situación. Ojalá que un equipo como Liverpool pueda mejorar esa parte y, obviamente, cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias. Fueron insultos todo el partido. Gestos incluidos”. Y concluyó con autocrítica: “Está claro que el que debe estar calmo soy yo. Soportar los insultos, los gestos, soportar cualquier situación del otro... También somos personas”.

Más allá de la polémica, Simeone valoró la reacción de su equipo: “Me quedó con el espíritu, los chicos que están llegando y adaptándose a lo que queremos. Vinimos a un campo muy difícil, con un equipo fantástico, que juega muy bien, que es valiente, que ataca mucho. Estar 2-0 abajo en el arranque del partido no preveía algo bueno, pero fuimos capaces de trabajarlo, pelearlo y llevarlo hasta el límite. Si tenemos que perder, perdamos así”.

Resumen del partidazo

El campeón imparable

En el Parc des Princes, PSG volvió a mostrar su jerarquía. El equipo francés goleó a los italianos con una actuación sólida de principio a fin para los dirigidos por Luis Enrique. A los 3 minutos, Marquinhos abrió el marcador empujando la pelota, casi como número 9. Luego, Khvicha Kvaratskhelia marcó el segundo en el primer tiempo. Casi sin ocasiones para Atalanta en todo el partido, los portugueses Nuno Mendes y Gonçalo Ramos —que había entrado desde el banco— sellaron el resultado.

El conjunto parisino fue superior en todas las líneas y no le permitió a su rival generar peligro real. La estructura defensiva y la contundencia ofensiva vuelven a perfilarlo como candidato en esta Champions League.

Ahora, deberá cambiar el chip para enfrentar al Olympique de Marsella —que perdió ante Real Madrid el martes— como visitante, en un clásico francés que suele tener altas revoluciones. Cuando vuelva a jugar por la copa de Europa, enfrentará a nada menos que a Barcelona en el Camp Nou, un duelo esperado por muchos desde la temporada pasada, cuando casi se cruzan en la final.

Compacto de la goleada del París

Enzo Fernández, titular en la derrota en Alemania

Bayern Múnich superó 3-1 a Chelsea con una actuación dominante y con Harry Kane como figura: el inglés marcó dos goles, uno de penal, y fue el eje ofensivo del conjunto alemán. El marcador se abrió con un gol en contra del inglés Trevoh Chalobah, tras un centro peligroso que cruzaba el área.

Enzo Fernández fue titular en el mediocampo londinense y aunque no tuvo un buen partido, en un equipo blue donde solo se salvó el número 10, Cole Palmer, que descontó con un golazo y le anularon otro en el final por fuera de juego. Por su lado, Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo e intentó generar peligro con algunas jugadas y remate desde la banda izquierda. El último añadido a la lista, Facundo Buonanotte, estuvo en el banco, pero no ingresó.

Dirigido por el belga Vincent Kompany, Bayern Munich sigue imponiéndose como candidato al título. Con el francés Michael Olise imparable por los costados, junto con el colombiano Luis Díaz, presenta una delantera que luce imparable por momentos.

Resumen del triunfo de Bayern Munich

Thuram, el reemplazo ideal de Lautaro

Inter venció 2-0 a Ajax como visitante en un partido que tuvo a Marcus Thuram como protagonista excluyente. El delantero francés marcó los dos goles de cabeza, repitiendo una vía de gol que ya había explotado el fin de semana, en el clásico ante Juventus. Además, nuevamente el turco Hakan Çalhanoğlu fue decisivo con las dos asistencias para el goleador.

Mientras tanto, el goleador y capitán argentino Lautaro Martínez siguió todo el partido desde el banco de suplentes, en una decisión extraña del entrenador rumano Cristian Chivu, fuertemente criticado en Italia. Lautaro no ocultó su malestar en el banco de suplentes.

LA SERIEDAD DEL TORO: Lautaro Martínez arrancó siendo suplente en la #Champions en la visita del Inter al Ajax.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FESOCZdHEo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2025

El resultado, tras la derrota en Serie A ante Juve y Udinese, ayuda a calmar las aguas en el conjunto de Milán, al que le cuesta recomponerse tras la dura derrota en la última final de Champions.

Síntesis de la victoria del Inter