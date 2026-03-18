Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos de octavos de final

En marcha el duelo de vuelta de los octavos de final entre Tottenham y Atlético de Madrid. Se miden en el Tottenham Hotspur Stadium con el arbitraje de Daniel Siebert, de Alemania. La ida quedó en manos de los españoles por 5 a 2.

Además, se disputan los duelos entre Liverpool - Galatasaray y Bayern Munich -. Atalanta.