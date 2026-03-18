Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos de octavos de final
Se disputan los duelos que definirán a los últimos tres clasificados a los cuartos
Salvó el Cuti
Gran llegada de Atlético de Madrid. Llorente llegó hasta el fondo de la cancha, levantó la cabeza y se tomó su tiempo para tirar el centro. El volante envió el centro por abajo y Romero cortó justo cuando entraba Lookman por detrás. Xavi Simmons terminó de finalizar el peligro para los locales.
Buena llegada
Tottenham tocó la pelota con paciencia y la pelota le quedó a Mathys Tel. El francés se perfiló para darle de zurda y el remate fue con dirección al arco, Juan Musso se quedó con el disparo.
Convertía Lookman, pero no vale
Atlético de Madrid se ponía al frente ante Tottenham y por unos pocos milímetros estaba inhabilitado. Todo sigue igualado en Londres.
Se juega
En marcha el duelo de vuelta de los octavos de final entre Tottenham y Atlético de Madrid. Se miden en el Tottenham Hotspur Stadium con el arbitraje de Daniel Siebert, de Alemania. La ida quedó en manos de los españoles por 5 a 2.
Además, se disputan los duelos entre Liverpool - Galatasaray y Bayern Munich -. Atalanta.
Todo listo en Londres
Luego de la entrada en calor, los jugadores se metieron en los vestuarios. En breve se llevará a cabo el ingreso de los equipos, el saludo protocolar y el sorteo entre los capitanes.
Atlético confirmado, con cuatro argentinos
El equipo de Diego Simeone jugará con cuatro de los cinco argentinos como titulares: Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Juan Musso. En el banco espera Thiago Almada.
La alineación inicial de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julián Alvarez y Antoine Griezmann (c).
Mac Allister titular en Liverpool
Arne Slot buscará remontar el marcador ante Galatasaray como local, con el número 10 argentino como titular.
Los titulares de Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk (c), Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; y Hugo Ekitike.
Cómo ver online los partidos
Los partidos pueden seguirse por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 17 Tottenham Hotspur (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España). Octavo de final, encuentro de vuelta. ESPN y Disney+
- 17 Liverpool (Inglaterra) vs. Galatasaray (Turquía). Octavo de final, choque de vuelta. ESPN 2 y Disney+
- 17 Bayern Munich (Alemania) vs. Atalanta (Italia). Octavo de final, partido de vuelta. Fox Sports 2 y Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante de los 8vos de final
Comenzamos el seguimiento de los últimos tres encuentros de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los ganadores de estas series se clasificarán a los cuartos de final la competencia continental.
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