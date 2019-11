Icardi marca el gol del triunfo de PSG ante Brujas Fuente: AFP - Crédito: FRANCK FIFE

6 de noviembre de 2019 • 20:40

La etapa de grupos de la Champions League avanza y llega el tiempo de los filtros que dividen a los equipos que pasan a los octavos de final de los que luchan por el tercer puesto para bajar a la Europa League y los que se despiden por ocupar el último puesto. Cuando todavía restan dos fechas, entre los 16 que disputarán las series eliminatorias ya están Bayern Munich, Juventus, y Paris Saint Germain.

La jornada tuvo goleadores argentinos, con Mauro Icardi para PSG y Giovani Lo Celso para Tottenhan,

El gol puntual de Icardi

Al principio fue titular porque Edinson Cavani estaba lesionado. Pero cuando el uruguayo, goleador histórico de PSG, se recuperó, el DT alemán Thomas Tuchel le respetó el puesto a Mauro Icardi, que sigue respondiendo con goles a esa confianza. En el apretado 1-0 a Brujas -Navas atajó un penal del conjunto belga-, el argentino hizo el tanto del típico N° 9: apareció en la boca del arco para empujar un centro que no había podido conectar Di María en el primer palo. Fue el cuarto gol de Icardi en igual cantidad de cotejos por la Champions. Igualó su marca de la temporada pasada en Inter, cuando los convirtió en seis partidos.

Entre Champions y Liga de Francia, el rosarino hizo ocho goles en los últimos siete encuentros. Solo no marcó ante Dijon el fin de semana, cuando varias definiciones se le fueron por muy poco. Y una curiosidad: los últimos 13 goles de PSG fueron señalados entre Icardi (7) y Mbappé (6). En la platea estuvo Neymar, que se recupera de una lesión.

Juventus resolvió el trámite

Juventus todavía no despliega el juego asociado que pregona el técnico Maurizio Sarri, pero es bastante fiable en cuanto a los resultados. Vuelve de Moscú con el pasaje asegurado a los octavos al vencer 2-1 a Lokomotiv, con un gol en tiempo de descuento del ingresado Douglas Costa, asistido por un taco de Gonzalo Higuaín, que antes había estado cerca de marcar con un par de definiciones que le tapó el arquero. Pocas pero productivas intervenciones de Pipita.

Juventus se puso rápido en ventaja con un tiro libre de Cristiano Ronaldo que al arquero Guilherme se le escurrió entre las piernas. Dio la impresión de que la pelota había ingresado antes de que la empujara Ramsey, pero la UEFA le otorgó el gol al media-punta galés. Cristiano está menos implacable de lo acostumbrado: un festejo en cuatro encuentros. Y no le gustó ser reemplazado en el final; a la salida hizo un gesto de disconformidad que pareció dirigido a Sarri.

Taco de Higuaín, gol de Douglas Costa

Si bien la derrota no compromete la clasificación, lo preocupante del Atlético de Madrid es que no muestra la solidez que es un sello en los casi ocho años que lleva Diego Simeone. Como si el equipo no hubiera asimilado todavía las salidas de varios referentes defensivos: Diego Godín, Filipe Luis y Juanfrán. Bayer Leverkusen le ganó 2-1 al aprovechar un insólito gol en contra de Thomas y un error del zaguero Mario Hermoso.

Lo Celso, en la goleada de Tottehman

Lo Celso festeja con el coreano Son, autor de otros dos goles Fuente: AFP - Crédito: PEDJA MILOSAVLJEVIC

La lesión que había sufrido con el seleccionado argentino lo sacó de Tottenham durante más de un mes y medio, justo cuando se estaba adaptando a su nuevo club y al fútbol inglés, tras su paso por Betis. Giovani Lo Celso ya había reaparecido unos minutos minutos por la Premier League y este miércoles, en Belgrado, marcó el primer gol en el 4-0 a Estrella Roja. El ex-Rosario Central apareció en el área para darle un puntazo a una pelota que había estado cerca de entrar en varias definiciones. Fue el primer gol en los siete cotejos que lleva disputados en el club londinense. Un buen prólogo para su vuelta a la selección argentina en los próximos amistosos ante Brasil y Uruguay.

Con director técnico interino tras el despido de Niko Kovac, Bayern Munich fue el primer equipo en clasificarse a los octavos de final. Mientras las versiones apuntan a Arsene Wenger como uno de los más firmes candidatos al puesto, el campeón de las últimas siete Bundesligas le ganó 2-0 a Olympiacos en el Allianz Arena.

Para el equipo dirigido de manera provisional por Hans Dieter-Flick marcaron Rorbet Lewandowski e Ivan Perisic. El goleador polaco suma seis tantos en cuatro partidos en la Champions; tiene uno menos que el sorprendente máximo anotador de la competencia, el británico -con nacionalidad noruega- Erling Haaland (19 años, de Salzburgo), con siete. Lewandowski lleva varias temporadas en el Bayern con una notable regularidad en cuanto a la eficacia. En este curso anotó 21 tantos en 17 cotejos oficiales.

En una jornada nuevamente prolífica en goles (27), el resultado insólito fue el empate 3-3 entre Dinamo Zagreb y Shakhtar; no por la igualdad en sí, sino por cómo se produjo. El conjunto croata ganaba 3-1 hasta los 92 minutos, pero el equipo ucraniano lo igualó con tantos de los brasileños Moraes y Mateus Teté, a los 93 y 98 para amargarles la noche a los balcánicos. El empate fue clave para el Shakhtar, que tiene al Dinamo como rival directo por el segundo puesto del Grupo C; delante de todos asoma Manchester City, casi clasificado.