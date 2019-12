La celebración de una hazaña: Atalanta, a octavos de la Champions Fuente: AP

La mayor parte de los 120 mil habitantes de Bérgamo, una ciudad del norte de Italia a unos 40 kilómetros de Milán, está de fiesta. El motivo de la celebración es el Atalanta, la Cenicienta de la Champions League que, en su primera participación en la competencia reina de Europa, alcanzó la clasificación a los octavos de final. El logro tiene genes argentinos: Alejandro "Papu" Gómez es el capitán del conjunto bergamasco, autor de las dos asistencias en los goles que sirvieron para consumar la hazaña. Y José Luis Palomino (ex Argentinos Juniors y San Lorenzo) es uno de los zagueros titulares. Además, el colombiano Duván Zapata (ex Estudiantes) fue pieza clave para que el equipo consiguiera el pasaporte al torneo, la temporada pasada. Ahora está lesionado en su aductor de la pierna derecha.

Para certificar su pasaje a octavos en el Grupo C, del que también participaban Manchester City (Inglaterra), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Dínamo Zagreb (Croacia), Atalanta necesitaba ganar en Donetsk y, además, precisaba que Manchester City venciera en Zagreb al Dínamo. Las cosas empezaron complicadas en el otro estadio: el español Dani Olmo consiguió de volea poner en ventaja a los croatas. El resultado condenaba a Atalanta a ver la fase decisiva del torneo por televisión. Pero a los 34 minutos del primer tiempo los ingleses tomaron el timón de su partido: el brasileño Gabriel Jesús anotó tres goles y Phil Foden completó la faena. Atalanta precisaba ganar para quedarse en la competencia.

A la vieja usanza: la pose de los jugadores de Atalanta, como la de viejos equipos Fuente: AP

Y lo hizo, gracias a las conquistas de Timothy Castagne, Mario Pasalic y Robin Gosens. Fue 3-0 en el Stadion Metalist. El resultado desató la locura en Bérgamo, que no pudo ser testigo de un partido de Champions porque el estadio Atleti Azzurri D'Italia está en obras. Las remodelaciones durarán hasta mediados del año que viene. Curiosidades del destino: Atalanta hace de local en San Siro, el estadio de Milán e Inter, que ayer quedó eliminado de la Champions a manos del Barcelona. Si los milaneses quieren ver el mejor fútbol de Europa, ahora tendrán que ir a ver a Atalanta.

Papu Gómez, capitán y símbolo de Atalanta Fuente: Reuters

La historia de la Cenicienta bergamasca en la Champions había empezado pésimo: tres partidos, tres derrotas. Quedaba toda una vuelta y su entrenador Gian Piero Gasperini, no se resignaba a la casi segura eliminación. Pero dos victorias y un empate (siete puntos sobre nueve posibles) hicieron que el sueño de clasificarse se transformara en realidad. "¡Pasamos nosotros! ¡Pasamos nosotros! ¡Estamos en octavos! ¡Extraordinario!", publicó el club en su cuenta de Twitter luego del milagro de Ucrania.

Después del partido, el propio Gómez expresó su felicidad a través de su cuenta de Instagram, mientras aguardaba para cumplir con el trámite en el control antidóping. "Me tocó el doping. Estoy solo pensando en todo lo vivido. Volví a esta ciudad que tanto me hizo sufrir pero me hizo más fuerte. Hoy la vida me devolvió algo. Algo que quedará en la historia para siempre", escribió. Se refería a su traumático paso por el Metalist, equipo de Donetsk, en el que jugó una temporada entre 2013 y 2014. De allí partió luego de un tiempo político traumático que vivía la ciudad. De allí fue a Atalanta, el club que lo entronizó. El mismo que hoy celebra el triunfo más importante de su historia.