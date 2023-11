escuchar

Una curiosa coincidencia se presentó en el grupo F de la Champions League. En el mismo día, aunque separados por algunas horas, jugaron los cuatro integrantes: Borussia Dortmund recibió a Newcastle, mientras que PSG visitó a Milan, en la continuación del que se denominó como “grupo de la muerte” desde el momento en que quedó sorteado. Pero las circunstancias de ambos duelos compartieron una particularidad: por distintos motivos, los hinchas de uno de los equipos en cada partido protestó contra su rival de la misma manera, arrojando billetes falsos al campo de juego.

Primero fue el turno de los simpatizantes alemanes, que canalizaron su ira hacia su rival de la noche europea por una razón muy específica. Como suele ocurrir con los hinchas de los clubes de la Bundesliga, el rol de la comunidad en su conformación es un valor fundamental en el conjunto de negro y amarillo, por lo que la entrada del fondo soberano de Arabia Saudita (PIF) en el conjunto inglés fue fuertemente repudiada. Y para expresar su furia, los locales aprovecharon el inicio del segundo tiempo para rociar el campo de juego de billetes, pero también de bolsas con signos de euro, falsos lingotes de oro, pelotas de tenis y tubos de cartón.

"No te importa el deporte, ¡lo único que te importa es el dinero!" la protesta de los hinchas del Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.



📺 Mirá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/FIC7C32WQn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2023

No fue esa la única expresión que eligió la parcialidad de Borussia Dortmund. En la antesala del duelo recurrieron a su forma más habitual de comunicación, sus elaborados mosaicos, para enviar un mensaje inequívoco de desaprobación: “No les importa el deporte, solo les importa el dinero”. Junto a esa frase mostraron también una caricatura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al ex mandamás de Juventus, Andrea Agnelli, y el dueño qatarí de PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

En ella, el dirigente suizo sostiene una pelota pinchada con una jeringa de “dinero” junto a un libro titulado “Cómo matar a la pelota”. Además también tiene puesta una gorra con la inscripción “Cash rules everything around me” (”el dinero domina todo a mi alrededor”), una cita de la canción “CREAM”, de Wu-Tang Clan.

La pancarta que mostraron los hinchas de Borussia Dortmund Bernd Thissen - dpa

Por fortuna para los simpatizantes, el rendimiento de su equipo estuvo a la altura de su inventiva para protestar, y se fueron con un importante triunfo por 2-0 que mantiene sus chances de progresar en la zona. El primer gol lo convirtió Niclas Füllkrug a los 25 minutos, tras jugar una pared con Marcel Sabitzer, y a 12 del final Julian Brandt coronó un muy buen rendimiento de los dirigidos por Edin Terzic a partir de un muy efectivo contraataque, en el que convirtió el tanto que confirmó la victoria.

Un rato más tarde fue el turno de que los simpatizantes de Milan aprovecharan el imponente escenario del estadio San Siro para hacerse escuchar, pero su protesta no fue por motivos éticos, sino más bien personales. Su encono tenía un objetivo específico: Gianluigi Donnarumma, el arquero que surgió en las filas del club lombardo cuando pasaba por un momento deportivo y económico difícil, pero que eligió irse libre a PSG al no llegar a un acuerdo para renovar su contrato en 2021.

No fue aquella la primera vez en que el guardameta había considerado no renovar su contrato; en 2017 estuvo al borde de partir, y en un partido con la selección italiana le arrojaron billetes falsos en protesta, pero finalmente decidió permanecer cuatro años más. Para la primera visita de Donnarumma de regreso al club que lo vio nacer, los hinchas rossoneri eligieron el mismo modo de protesta que la vez anterior, pero con un detalle: los billetes fueron diseñados con múltiples referencias al jugador, incluyendo su cara, la inscripción “Dollarumma” y frases como “mercenario” y “hombre sin honor”. Además, el billete tiene una denominación de 71, que en la cultura napolitana, de donde proviene el arquero, representa a un “hombre sin valor”.

Uno de los billetes falso dedicado a Gianluigi Donnarumma, antes del partido en Milán entre el equipo rossonero y PSF Antonio Calanni - AP

Y tal como ocurrió en Dortmund, los italianos también festejaron al vencer por 2-1 al equipo contra el que protestaban. Lo que es más dulce aún es que, en el duelo, Milan convirtió los primeros dos goles de su campaña de Champions. Arrancó atrás en el marcador con tan solo 9 minutos disputados, luego de que Milan Skriniar (con pasado en Inter, el máximo rival de la ciudad) convirtiera de cabeza una buena jugada de pelota parada, y solo tres minutos después Rafael Leao consiguió la igualdad con una pirueta en el área chica. El encargado del gol de la victoria fue el francés Olivier Giroud, que conectó de cabeza un centro perfecto de Theo Hernández a los 5 de la segunda mitad.

Ambos resultados dejaron al grupo totalmente abierto de cara a las últimas dos jornadas. Borussia Dortmund quedó como el nuevo líder, superando a PSG, mientras que Milan relegó a Newcastle a la última posición. Lo sorprendente es que entre el puntero y el cuarto hay apenas ¡tres puntos!, por lo que ningún equipo tiene garantías, a diferencia de lo que ya ocurrió en otros grupos como el G, donde Manchester City y RB Leipzig ya firmaron su pase a los octavos de final.

Pepe, hombre récord

Aunque no llega a los niveles de imprevisibilidad del grupo F, la zona H también llegará a un punto de máxima tensión para las últimas dos fechas gracias a los resultados que se dieron allí. Shakhtar sorprendió con un triunfazo por 1-0 sobre Barcelona en Hamburgo, y Porto condenó definitivamente a Royal Antwerp con una victoria por 2-0 que tuvo un protagonista improbable en el defensor Pepe, que se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Champions.

El central brasileño nacionalizado portugués se metió en los libros de la competencia a partir de una inteligente jugada preparada de su equipo, en el que Francisco Conceicao ejecutó un córner corto y luego le tiró un centro perfecto para que conecte de cabeza. Y el dato sorprendente de su récord está también en la diferencia que le sacó a quien previamente tenía la mayor marca, el legendario Francesco Totti, que tenía 38 años y 59 días cuando le convirtió a CSKA de Moscú vistiendo la camiseta de Roma, la única que vistió en su carrera. Pepe, por su parte, lo superó a los 40 años y 254 días.

LA NACION