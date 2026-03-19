Champions League: los cuartos de final tendrán cinco campeones, 33 títulos, y un duelo histórico

La gloria no tiene precio. Revalidar los éxitos del pasado es un objetivo ineludible para los gigantes de Europa y el poder de fuego resultó una marca registrada de los equipos que completaron el cuadro de los cuartos de final de la Champions League. Con siete impactos, Barcelona desató un festival de goles en el Camp Nou para vapulear 7 a 2 a Newcastle y sellar la llave con un marcador global de 8-3; Bayern Munich castigó nuevamente a Atalanta: del 6-1 en la ida, en Bergamo, a la victoria 4 a 1 en el Allianz Arena; Liverpool, que cayó 1-0 en el primer encuentro en Turquía, en el legendario estadio de Anfield soltó un furioso ataque y venció 4 a 0 a Galatasaray para revertir la serie; Atlético de Madrid perdió 3 a 2 con Tottenham, aunque hizo valer la diferencia con la que viajó a Londres, tras un contundente 5-2 que dibujó en su casa la semana anterior. Los cruces de los ocho mejores, sagas atrapantes con emparejamientos que invitan a reservar mesa.

Dos goles de Vinicius Jr. en Ethiad Stadium para la clasificación de Real Madrid, que eliminó con solvencia a Manchester City; ahora el turno de Bayern Munich en un duelo con historia OLI SCARFF - AFP

Los duelos encerrarán 33 títulos de la máxima competición de clubes de la UEFA y reunirá a campeones y punteros actuales de la Liga de España (Barcelona), la Premier League (Arsenal) y la Bundesliga (Bayern Munich), como también al campeón defensor de la Champions League (París Saint-Germain) y a cuatro de los cinco clubes con mayor cantidad de estrellas en el certamen (Real Madrid; 15; Liverpool y Bayern Munich, 6; Barcelona, 5). De los ocho candidatos, solamente tres no lograron levantar la Orejona: Arsenal, Atlético de Madrid y Sporting Lisboa, el único que nunca disputó una final del certamen. Los partidos de ida están previstos para el 7 y 8 de abril, mientras que una semana más tarde –14 y 15 del próximo mes- se definirán las series.

Julián Álvarez convirtió en la derrota de Atlético de Madrid ante Tottenham en Londres, aunque los españoles se impusieron en el resultado global por 7 a 5; el próximo rival será Barcelona, que pretende sumar al atacante en el próximo mercado de pases Kin Cheung - AP

Si los octavos de final impusieron una supremacía de clubes de la Premier League, el nuevo escenario tendrá a los españoles con mayor cantidad de representantes –tres- y dos de ellos protagonizarán una de las llaves: Barcelona vs. Atlético de Madrid. Es el único juego entre equipos de una misma liga.

Diez años después y en el mismo mes de abril, catalanes y madrileños mano a mano y por los cuartos de final de la Champions League; con dos goles del francés Antoine Griezmann, el segundo de penal y a falta de dos minutos, los Colchoneros firmaron el 2-0, revirtieron un 1-2, y lograron la clasificación una década atrás. El antecedente inmediato en un mata-mata responde a la Copa del Rey y se repite el ganador: los dirigidos por Simeone castigaron con un 4-0 y aguantaron un 0-3 para sacar boleto para la final, que será ante Real Sociedad y un puñado de días después de la serie con los blaugranas.

El resumen de la fiesta de goles de Barcelona

Para los rojiblancos, la Champions es el sueño trunco del ciclo del Cholo, que cayó dos veces en el encuentro decisivo con Real Madrid; los culés levantaron cinco veces el trofeo, aunque no lo hacen desde 2015. La figura de Julián Álvarez será un eje: el argentino asoma en los planes de Barcelona para el próximo mercado de pases.

Real Madrid y Bayern Munich es el duelo que más veces se repitió en la competencia: 28 oportunidades, con 13 éxitos madrileños y 11 bávaros; el dato llamativo es que siempre que se midieron en los cuartos de final ganó Real Madrid: 1988, 2002 y 2017. El último antecedente, las semifinales de 2024: allí también se clasificó el Merengue. Ambos se desprendieron con suficiencia de los rivales en octavos de final –ganaron los dos encuentros-, aunque los quilates no eran parecidos: Real Madrid eliminó a Manchester City; Bayern Munich, a Atalanta.

Lo mejor de la goleada de Bayern Munich

Un emparejamiento pleno de estrellas: los españoles, con Kylian Mbappé -máximo anotador de la actual Champions, con 13 tantos-, el desequilibrio de Vinicius Jr., el despliegue de Federico Valverde, el respaldo del arquero Thibaut Courtois...; los alemanes se embanderan detrás de los goles de Harry Kane (9, dos el miércoles a Atalanta, uno de penal), el liderazgo de Joshua Kimmich; el desparpajo de los jóvenes Jamal Musiala y Lennat Karl, de 23 y 18 años, respectivamente; el vértigo y la velocidad del colombiano Luis Díaz...

París es una fiesta: PSG goleó en los dos juegos a Chelsea y ahora se medirá con Liverpool, al que eliminó el año pasado en octavo de final FRANCK FIFE - AFP

Campeón defensor, Paris Saint-Germain juega finales desde el comienzo de la actual Champions League: Bayern Munich, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Tottenham, Atalanta y Newcastle –todos jugaron octavos de final- fueron algunos de sus rivales en la etapa de Liga; descartó con victorias de 5-2 y 3-0 a Chelsea en octavos de final y ahora pulseará con Liverpool, a quien eliminó el año pasado, por penales, en la ronda de los 16 mejores.

Hugo Ekitike y Alexis Mac Allister celebran en Anfield, donde Liverpool goleó a Galatasaray PAUL ELLIS - AFP

Los parisinos se convirtieron bajo el mando de Luis Enrique en una máquina de competir y ganar, sumando 10 coronas desde su llegada, en 2023. A Liverpool lo respalda la historia: el presente es con altibajos y el ciclo que lidera Arne Slot parece estar desde hace tiempo bajo observación. Ante Galatasaray recuperó sensaciones: ritmo, juego, dominio, goles.. El eje Alexis Mac Allister-Dominik Szoboszlai es el motor futbolístico que enciende a Mo Salah y a Hugo Ekitike, los artilleros de la ilusión que necesitará de una atención defensiva que ahora no asoma para desactivar el aceitado engranaje ofensivo que despliega PSG.

Arsenal y el sueño de su primer título de Champions League: los Gunners ensayan una formidable temporada y mantienen viva la ilusión en cuatro competencias Ian Walton - AP

Sin el cartel de los restantes tres cruces, Arsenal y Sporting Lisboa completarán el cuadro de cuartos de final. Ninguno conoce el peso de la Orejona y esa razón es suficiente motivación para soñar. Los Gunners mantienen vivo la ilusión del póquer, ya que siguen en carrera en la Champions, la FA Cup, jugará la final de la Copa de la Liga y se apuntan para romper el hechizo de 22 años sin festejar en la Premier League.

El DT Mikel Arteta diseñó una compacta línea de defensa y descubrió variedad ofensiva, al extremo que 19 jugadores marcaron en la temporada: Viktor Gyökeres, con 16 tantos, es el faro. Arsenal es un verdadero equipo, porque el repaso de nombres de relieve lo componen Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard, Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, David Raya...

Rafael Nel selló el 5-0 de Sporting Lisboa sobre Bodo/Glimt: los portugueses revirtieron un 0-3 y ahora se medirán con Arsenal en los cuartos de final PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Sporting Lisboa logró el pasaje luego de una épica remontada de 5-0 en tiempo suplementario ante Bodo/Glimt (Noruega), que sacó una ventaja de 3-0 en la ida. Asestar un nuevo golpe, la nueva meta de los lusos, el equipo de menor valoración económica, pero que enseña un gran orgullo.