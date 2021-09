Champions League: “PSG es un club especial”, dice Pochettino que apaga fuegos: primero con Messi, luego con Mbappé y Neymar

Amparado en su hábito de no adelantar nunca la formación el día previo al partido, Mauricio Pochettino no confirmó la reaparición de Lionel Messi, pero con la expresión “pienso que podrá estar” dio por concluida la recuperación de la contusión en la rodilla izquierda que lo apartó de los últimos dos encuentros por la Liga de Francia.

La vuelta de Messi será en un encuentro que no necesita ser definitorio para ser catalogado de importante y especial. En el Parque de los Príncipes, Paris Saint Germain recibirá este martes a Manchester City por la segunda fecha de la Champions League, en un grupo que completan Leipzig y Brujas.

De los tres cotejos que disputó en su nuevo club, Messi solo completó el de la Champions, ante Brujas en Bélgica. En la conferencia de prensa, Pochettino rebajó las expectativas periodísticas sobre las posibilidades de Leo de repetir las impactantes cifras goleadoras de cada temporada en Barcelona: “Debemos ir tranquilos. Messi viene de estar 20 años en un mismo lugar. Acá necesita adaptarse a un nuevo equipo, otra ciudad, otra cultura. Estamos trabajando todos juntos para que se sienta cómodo”.

Pochettino reemplaza a Mbappé, que luego en el banco se quejó de que Neymar no le pasa la pelota FRANCK FIFE - AFP

Justamente por ese pasado tan frondoso en Barcelona, Messi verá hoy en el banco de suplentes rival al que considera como uno de los mejores técnicos de su carrera: Pep Guardiola, junto a quien logró dos de las cuatro Champions League de su carrera. “Hace unos años no podíamos haber imaginado que saldría de Barcelona, pero sucedió y hay que aceptarlo. Messi habla por sí mismo. Lo que hizo de su trayectoria es más que excepcional. Espero que juegue este martes, por el bien del fútbol”, expresó el entrenador de Manchester City.

Socios exitosos durante el cuatrienio (2008/12) de Pep en Barcelona, los caminos del fútbol los llevaron a ser adversarios en el escenario europeo. Hoy se enfrentarán por quinta vez. El saldo es de dos victorias para cada uno; en el caso del técnico, una fue con Bayern Munich (2015) y otra con Manchester City (2016).

Pochettino pidió paciencia, ya que “PSG es un equipo en construcción. Es un hecho, no una opinión. No es debatible”. El objetivo de Messi pasa por ensamblarse en un proyecto en el que está por verse si la abundancia de talento ofensivo es complementario o nocivo por exceso de individualismo. El entrenador argentino es consciente de que esta experiencia suya no tiene nada que ver con las anteriores (Espanyol, Southampton y Tottenham): “Somos un club especial, en el que se dan situaciones que no ocurren en otros equipos. Sabemos que la demanda en PSG es para hoy, quizá para ayer”.

La conferencia de prensa de Pochettino y Ander Herrera

En esta asimétrica frecuencia de paciencia y demanda inmediata que expuso, Pochettino colocó al adversario de hoy como favorito: “Manchester City tiene al que para mí es el mejor entrenador del mundo, como lo es Pep Guardiola. Para ellos también es un sueño ganar por primera vez la Champions League. En cuestión de proyectos, Manchester City está más adelantado que PSG”.

Además de la táctica (“estos partidos son de los jugadores y para los jugadores”, dijo Pochettino sobre el relieve de un PSG-Manchester City), el entrenador también debe ocuparse de fomentar la camaradería en un plantel en el que más de uno se ve como una solución en sí mismo dentro de la cancha. Hace nueve días vivió una situación incómoda cuando Messi le hizo un desaire al salir reemplazado frente a Lyon; el rosarino le negó el saludo y le devolvió una mueca, mezcla de incredulidad y malestar por el cambio. El entrenador recuperó autoridad hacia adentro y el exterior cuando a los 48 horas informó que Messi tenía un golpe que lo dejó al margen contra Metz y Montpellier.

Pero las horas de sosiego son contadas para Pochettino. Fue consultado por el gesto y la frase de fastidio que Mbappé pronunció en el banco porque Neymar no le pasaba la pelota. Ambos llegaron a PSG en 2017, en el mismo mercado de pases, y nunca como ahora se especuló con la lucha de egos, incrementada por la llegada de Messi, a quien Mbappé no deja de ver como un amigo del brasileño.

Lionel Messi y Pep Guardiola ganaron juntos dos Champions League en Barcelona; este martes se enfrentarán por quinta vez desde 2015 JOSEP LAGO - AFP

Pochettino sabe que la temporada es demasiado incipiente para que ya se le propaguen incendios internos: “Ney y Kylian son chicos muy buenos. Entre los grandes futbolistas siempre pasan cosas, son competidores. Estuve hablando con los dos, también hubo una conversación entre ellos. Vieron las imágenes que estaban entrenándose juntos, riendo. Aquí el objetivo siempre es ayudarse entre todos. Por más que haya esos pequeños roces que puedan crear una onda expansiva que parece muy grande, son cosas que hacen ruido fuera del grupo, pero dentro no pasa nada. El equipo está tranquilo, hay un buen ambiente”. Una exigente noche de Champions League pondrá en valor las palabras del técnico.

Pochettino dijo que hacía suyo el concepto que unos minutos antes había expresado el medio-campista Ander Herrera, que también resaltó las peculiaridades de PSG: “Desde el primer día que llegué -mediados de 2019-, la presión que sentí aquí no la tiene ningún otro equipo de Europa. A ningún otro se le obliga a ganar la Champions League, me parece injusto, pero lo tomamos como algo natural. Tenemos el sueño, por supuesto, pero es el mismo que el de otros 10 equipos. Para muchos rivales, jugar contra el PSG es el partido del año, se dejan la vida”.

El jugador español alineó discurso con Pochettino sobre el cortocircuito Mbappé-Neymar: “Si hay una relación especial es la de Kylian y Ney. Y no cambió en absoluto. Durante los partidos, todos queremos dar lo mejor, hacer un gol, dar la asistencia. Entre ellos dos bromean, se ríen. Lo que sucede es que aquí todo se sobredimensiona. Yo a veces leo noticias y me digo ‘pero si yo estoy todos los días ahí y no es así’. Lo tomamos como algo natural, sabemos que lo negativo vende más que lo positivo. A veces es gracioso, hay que aceptarlo”.

Las probables formaciones