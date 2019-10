El DT Zidane charla con los jugadores de Real Madrid en la previa de un partido clave con Galatasaray Fuente: Reuters - Crédito: Murad Sezer

El Real Madrid se enfrenta este martes con Galatasaray, en un partido de la Champions League sin margen al error para los dirigidos por Zinedine Zidane, si quieren mantener sus aspiraciones de pasar a la siguiente etapa del torneo continental. Con un punto en el Grupo A, a cinco del líder, el Paris Saint-Germain, el equipo merengue necesita su primera victoria en la Liga europea para empezar a remontar en la que es su competición fetiche.

Un nuevo tropiezo dejaría a Real Madrid en una situación más que delicada y sería sorpresivo, ya que se trata de un equipo que siempre ha pasado a la etapa de eliminatorias de la Champions League, pero que esta temporada acumula en el certamen una derrota y un empate. Y ello, en una semana en la que acaba de perder su liderato en la Liga de España en favor del Barcelona, tras su derrota el sábado en el campo del Mallorca (1-0).

"Sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que hacer un partido para ganar porque no hay más remedio, tenemos que pensar en ganar el partido de martes, nada más", dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras el partido contra Mallorca.

En la 'Champions', el sorprendente tropiezo frente al Brujas en el Santiago Bernabéu el 1 de octubre (2-2), tras la dura derrota inicial frente al PSG (3-0), ha complicado mucho las aspiraciones europeas blancas.

Pero el Real Madrid no lo tendrá fácil para empezar a enderezar el rumbo en la competición continental contra un duro equipo turco al que se ha enfrentado en siete ocasiones con cuatro victorias para los blancos y tres para el Galatasaray. "Afrontamos los próximos partidos sabiendo que en el fútbol no hay partidos fáciles", advertía hace diez días el delantero francés Karim Benzema. El equipo merengue llega al encuentro, además, con las bajas por lesión de Luka Modric y Gareth Bale, que regresaron tocados de su participación con sus selecciones la pasada semana.

Zidane: "Me molesta todo lo que se dice"

Zinedine Zidane reconoció que las constantes especulaciones sobre su futuro como técnico del Real Madrid han afectado la preparación para el partido del martes contra Galatasaray. Al igual que tras la goleada 3-0 sufrida ante Paris St Germain el mes pasado por la Champions League, la última derrota a nivel local ha llevado a los medios españoles a asegurar que el puesto de Zidane corre peligro y que José Mourinho corre con ventaja para ser su sucesor.

Zidane, en el ojo de la tormenta

"No te voy a decir que no me molesta lo que están diciendo, me molesta todo lo que se dice, pero todo lo que tengo que hacer es dar el máximo y pensar positivamente. Son 18 años aquí, también pasaba cuando era jugador. Sé dónde estamos, la presión siempre va a estar. No va a cambiar nada lo que pueda pasar mañana, van a quedar muchos partidos. Vamos a intentar ganar el martes los tres puntos. La presión de que hay que cambiar al entrenador no la vamos a cambiar", dijo este lunes en una rueda de prensa Zidane, quien ganó tres veces la Champions League de forma consecutiva como entrenador del Madrid.

"Lo que pasó, pasó. El fútbol se olvida de todo lo que has hecho, es la vida (...) lo que hemos hecho en el Madrid ya pasó", agregó el francés. Sin embargo, Zidane cree que su equipo puede cambiar las cosas. "Todos sabemos que hemos tenido un mal comienzo en la Liga de Campeones, pero el de mañana es un partido nuevo y vamos a intentar ganarlo", sostuvo. "Cada partido es importante y sabemos la exigencia que tenemos. Somos el Real Madrid", agregó el DT de 47 años

El equipo merengue deberá lidiar en Estambul no solo con el equipo rival sino con la caldera que supondrá el estadio Turk Telecom, con una afición que tradicionalmente mete mucha presión. Enfrente, el Galatasaray, tercer clasificado del grupo con un único punto al igual que el Real Madrid pero con mejor diferencia de goles, buscará también una victoria que le pueda mantener en la carrera por la clasificación.

El equipo de Estambul, que se encuentra en la quinta posición de la liga de su país, tras ganar el viernes al Sivasspor (3-2), llega a este encuentro tras perder 1-0 frente al PSG en la última jornada de Liga de Campeones.

El partido será una nueva oportunidad para que el delantero colombiano Radamel Falcao termine de dar su mejor imagen con el club turco, aunque el jugador 'cafetero' llega lastrado a este partido por molestias en el tendón de Aquiles.

El Inter y Manchester City

El Inter recibirá a Borussia Dortmund por el Grupo F, sabiendo que no puede caer más bajo en una lucha de pesos completos por dos boletos para la siguiente etapa. El conjunto de Antonio Conte de antemano se halla tres puntos detrás de Barcelona y el Borussia Dortmund. El local Slavia de Praga se mide a un Barcelona que llega con una racha de cinco victorias en fila en todas las competencias.

En el Grupo C, Manchester City ha ganado sus últimos cinco partidos como local en la competencia europea y Atalanta no parece ser el rival que frene esa racha tras perder sus dos primeros compromisos en su debut en el torneo. El técnico del City, Pep Guardiola, llegó a jugar para el acérrimo rival de Atalanta, el club Brescia, lo que ofrece a los visitantes más motivos para querer dar la sorpresa. Shakhtar Donetsk recibe a Dinamo Zagreb en el otro encuentro del grupo.

