Champions League: Vinicius puso el cañón para Real Madrid y Haaland fue puro fogueo en Manchester City

A Real Madrid no le alcanzó con las llamaradas de fútbol de Vinicius y Manchester City salió entero del Santiago Bernabéu, a pesar de que Erling Haaland se paseó como una sombra, un remedo del goleador que viene aniquilando récords. Fue imposible reconocer en el apagado rendimiento del N° 9 al futbolista que es el actual goleador de la Champions League, con 12.

El 1-1 no hizo más que confirmar que esta serie semifinal será larga, que la incertidumbre y el misterio necesitarán de la revancha del próximo miércoles en el Etihad Stadium para terminar de despejarse. Ya en la temporada pasada no sobró ningún minuto cuando se enfrentaron por la misma instancia: hubo goles a los 45 y 46 del segundo tiempo del desquite, y todo se resolvió en el alargue con la sentencia que dictó Karin Benzema.

Vinicius festeja su gol, tiene una conexión intensa con los hinchas de Real Madrid Manu Fernandez - AP

En el balance de los 90 minutos, la paridad fue manifiesta, más allá de que en la primera media hora el City inclinó la cancha hacia Cortouis. Cuando se sentía dueño del desarrollo, recibió el sopapo de Vinicius. Paradójicamente, con Real Madrid equilibrando en la segunda etapa las estadísticas de posesión y pases, llegó el empate del puntero de la Premier. Hasta en los goles compartieron receta: remates desde fuera del área, con Vinicius y De Bruyne. Y desde la media distancia también pudo haber habido un ganador, en la última jugada, con un bombazo de Aurelien Tchouameni que encontró la segura respuesta de Ederson.

El partido fue bueno, a tono con la calidad técnica y la trayectoria del amplio catálogo de individualidades que disponen ambos conjuntos. De emociones anduvo un poco más austero, aunque lejos estuvo de aburrir. Ninguno de los entrenadores se salió de un discurso cauteloso. Dijo Pep Guardiola: “Fue un partido igualado. No cambia mi opinión de Real Madrid, es un equipo fantástico. Será una revancha terriblemente dura. Deberemos defender mejor y tener más fluidez que hoy en el ataque”. Una peculiaridad: no recurrió al banco en los 90 minutos. “No hice cambios porque Silva y Grealish son jugadores que retienen la pelota y evitan las transiciones y el partido loco que a veces propone Real Madrid. Necesitábamos algo de pausa”.

Haaland maniobra ante Alaba; el noruego no pudo con los zagueros de Real Madrid THOMAS COEX - AFP

Se quedó afuera Julián Álvarez, que con 18 años disputó en 2018 algunos minutos en el Bernabéu durante la final de la Copa Libertadores ante Boca. Guardiola dijo que su inclusión es más factible para la revancha: “Puede ser que entre (acerca de Alvarez). Si no es desde el inicio, durante el transcurso. Hoy no me interesaba un partido de ida y vuelta, con jugadores con alma de delantero como Julián. Quise un encuentro más de mediocampistas, por eso me incliné por Silva”.

A Carlo Ancelotti le dejó un regusto amargo el 1-1: “Las sensaciones son buenas, aunque el resultado no nos premia porque merecimos ganar”. En la Champions anterior, la decimocuarta conquistada, Real Madrid hizo del Bernabéu el templo de sus grandes remontadas ante Paris Saint Germain, Chelsea y Manchester City. Ahora deberá jugarse su destino de visitante, sin el colchón de un triunfo de local. “En Inglaterra no tendremos a nuestros hinchas, pero los llevaremos dentro de nuestro corazón”, fue la proclama de Ancelotti.

Real Madrid no necesita someter a su rival para luego soltarle un latigazo que le haga daño. Tampoco entra en pánico si le toca resistir, juntar líneas, defenderse en su campo. Su capacidad de sufrimiento es grande, no desfallece. Manchester City salió a imponer condiciones como si estuviera en el Etihad Stadium, con la convicción que se le conoce para instalarse en campo rival y manejar la pelota.

Real Madrid lo esperó, no ejerció una presión alta. La prioridad era desactivar el circuito inglés de pases, aunque eso significara que ni Modric ni Kroos tomaran la batuta del partido. El equipo de Ancelotti todavía no se había asomado a Ederson cuando Manchester City ya había probado en varios ocasiones a Courtois. Y ya se sabe que si lo exigen, el arquero belga suele responder, es una de las vigas maestras de la estructura. Primero se encargó de despejar un par de remates de media distancia, uno de De Bruyne y otro de Rodri. Después tuvo cita con el delantero más temible y eficaz del momento: Erling Haaland. Pero las intervenciones del noruego en el primer tiempo fueron de bajas calorías: una definición de zurda y un cabezazo compitieron a cuál más débil, poca cosa para inquietar a Courtois.

De Bruyne, autor del empate, le dio a Manchester City la contundencia ofensiva que le faltaba JAVIER SORIANO - AFP

En el segundo tiempo no varió la producción de Haaland, desconectado y sin encontrar espacios para tirar desmarques. Guardiola le encontró una respuesta a la sequía del noruego: “No fue nada fácil para Erling, jugó contra dos zagueros muy duros (Rüdiger y Alaba), que siempre estuvieron pendiente de él”.

Las posibilidades ofensivas de Real Madrid dependían de algún descuido o una imprecisión del City en defensa. Pero pasada la media hora, Manchester City bajó la intensidad, había hecho un desgaste sin rédito. Darle un respiro a Rea Madrid es despertar a una fiera. Le sobran individualidades y temple para partidos de este calibre. De la nada saca un gol. Verticaliza de manera asombrosa. En este caso fue por la izquierda, con una salida de Modric para poner en carrera a Camavinga, que asistió a Vinicius. El brasileño, que hasta ese momento estaba bastante controlado por Walker, encendió el turbo y, tras amagar que salía hacía adentro, detonó un derechazo desde fuera del área para tomar a contrapié a Ederson.

Fue el primer gol de Vinicius desde fuera del área por la Champions League. Acaba de mejorar su contribución ofensiva global de la anterior temporada (22 goles y 17 asistencias) al alcanzar los 23 tantos y 19 pases-gol en este curso. El brasileño es un cañón para su equipo y un agitador de hinchas propios, con sus continuas invocaciones a las tribunas para que alienten y creen clima.

Pero el Bernabéu enmudeció con el misil de De Bruyne, que a sus dotes de pasador le agrega la de llegador que busca el arco. Lo hace para marcar goles importantes. Los últimos nueve que hizo por la Champions fueron todos en series eliminatorias, a rivales pesados: tres veces a Real Madrid, una a PSG, una a Atlético de Madrid y otra a Borussia Dortmund.

Manchester City salvó un invicto de 21 partidos oficiales, con 17 victorias. No pierde desde principios de enero (ante Tottenham, por la Premier). De local, ganó los últimos 15 encuentros. El próximo será uno que incidirá en el balance de la temporada.