Chelsea vs. Liverpool, por la Premier League: el gol en el quinto minuto de descuento que definió el partido

Un partidazo digno de la Premier League: los dos equipos persiguieron la victoria hasta el último segundo. Y en esa búsqueda ofensiva incesante, el Chelsea de Enzo Fernández derrotó por 2 a 1 al Liverpool de Alexis Mac Allister en un encuentro que se jugó en Stamford Bridge, correspondiente a la séptima fecha del certamen inglés.

El gran héroe de la jornada terminó siendo Estevao Willian, el joven brasileño de 18 años proveniente de Palmeiras, que selló el resultado final en el quinto minuto de descuento de los siete adicionados. La cuenta la había abierto el ecuatoriano Moisés Caicedo a los 14 minutos del primer tiempo, con un impresionante remate desde afuera del área, después de un primer amago para el remate. Y el empate lo consiguió el neerlandés Cody Gakpo, a los 18 minutos de la segunda etapa. Finalmente, el delirio llegó con el tanto de Estevao, después de que Enzo Fernández habilitara al español Marc Cucurella, que mandó el centro para el gol.

Moisés Caicedo es abrazo por Enzo Fernández, tras la apertura del gol de Chelsea Ian Walton� - AP�

El otro argentino que formó parte del encuentro fue Alejandro Garnacho, el exManchester United que resultó permanentemente silbado por los visitantes cada vez que tocó la pelota. Los Blues escalan así a la sexta posición provisional (11 puntos) y ponen fin a una racha de dos derrotas consecutivas en Premier League.

En tanto, la situación para Liverpool es preocupante, porque acumuló su tercera derrota seguida. De un inicio de temporada perfecto con siete victorias consecutivas entre Premier League, Copa de la Liga y Champions, el conjunto del campeón del mundo Mac Allister cayó el pasado sábado en el feudo del Crystal Palace (2-1), el martes en Estambul contra el Galatasaray (1-0) y de nuevo en Premier League contra los Blues.

Alexis Mac Allister, volante de Liverpool, conduce la pelota ante el brasileño Joao Pedro, de Chelsea GLYN KIRK� - AFP�

Un tropiezo que tiene sus consecuencias en la tabla del campeonato inglés: el Arsenal, que se impuso horas antes en el derbi londinense contra el West Ham (2-0) se irá a a la pausa de selecciones como líder en solitario con 16 unidades, una más que el Liverpool (2º, 15 puntos).

En Stamford Bridge el gran partido del fin de semana en Inglaterra no arrancó bien para los visitantes, por detrás en el marcador tras un golazo del ecuatoriano Moisés Caicedo, con un potente disparo desde la frontal del área.

El Liverpool logró empatar a falta de media hora para el pitazo final gracias a Cody Gakpo (63) pero en los minutos de añadido que tantas alegría había dado a los hombres de Arne Slot esta temporada, llegó el segundo tanto del Chelsea.

Tras colarse en el área, Marc Cucurella puso un pase raso al segundo palo, donde apareció Estevao para batir al georgiano Giorgi Mamardashvili y desatar la euforia en Stamford Bridge (90+5).

La tabla de posiciones