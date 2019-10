Chiellini: con qué animal salvaje comparó a Cristiano Ronaldo en Juventus

El italiano Chiellini demostró su admiración por su compañero en Juventus Cristiano Ronaldo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019 • 09:16

Giorgio Chiellini, uno de los capitanes y emblema de Juventus, no la está pasando bien: se rompió el ligamento cruzado anterior a finales del mes de agosto y está en recuperación. Mientras se restablece de la rodilla derecha, le concedió una entrevista a la Gazzetta Dello Sport, en la que repasó el estado de su lesión, los planes tras el retiro y el fenómeno Cristiano Ronaldo en la Vecchia Signora.

Lo más curioso tuvo que ver con la comparación que hizo del portugués con un animal salvaje: "Nunca lo verás darse un lujo o un capricho por su forma de ser. Tiene metas diarias demasiado importantes, todo lo que hace es medido y con extremo cuidado. Para mí es un privilegio tenerlo en el equipo porque incluso, con 34 años, ves en él siempre un deseo de mejorar", comentó. Y agregó: "Es diferente y podría decirse que es como una gran vida multinacional. Lo único que tienes que hacer con él es que se sienta bien en el equipo, porque luego en el campo es una hiena".

Su retiro y planes después del fútbol: "Jugaré dos años más, como mucho. Luego me gustaría comenzar una carrera en los despachos, pero sin prisa. No me veo como entrenador, creo que hay que tener vocación y un sacrificio muy grande, y esa sensación es algo que aún no he tenido".

El anhelo de la Champions: "Estos años nos ha faltado la capacidad de saber manejar mejor las finales a las que llegamos, y luego perdimos algunos partidos por ser demasiado atrevidos. Me dolió mucho caer ante el Ajax, porque creo que de pasar habríamos llegado a la final".

Los técnicos Sarri y Allegri: "Ambos tienen en común que son dos ganadores natos. Sarri es muy perfeccionista, técnico y minucioso, y siempre hace un análisis científico de todo, aportando datos y números que estimulen al jugador. Lo importante es crear empatía entre entrenador y grupo, y creo que el éxito de Juventus reside en tomar lo mejor de estos dos grandes entrenadores".