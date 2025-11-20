LA NACION

Chiqui Tapia salió al cruce del presidente de La Liga de España por sus comentarios sobre el fútbol argentino

El titular de la AFA le pidió a Javier Tebas “no desconocer” la historia y el aporte que nuestro país hace en materia deportiva; “No aceptamos descalificaciones”, afirmó

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, contra su par español Javier Tevas
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salió al cruce este jueves del presidente de La Liga de España, Javier Tebas, quien dijo sentirse muy vinculado a la Argentina, seguir de cerca el fútbol local y “sufrir” por su estado actual.

Durante un evento, Tebas dijo sentir “pena” por la situación del deporte en la Argentina. “No tiene un fútbol y clubes con un rendimiento que les permita convertirse en potencia mundial a nivel clubes”, expresó.

Aseguró además que, de poder tener un segundo pasaporte, elegiría el argentino. Fundamentó su respuesta con otro comentario: “Me siento muy vinculado a este país, por lo tanto sigo mucho su fútbol y sufro por como está“.

El posteo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, contra su par español Javier Tevas
El titular de la AFA no dudó en responder al planteo de su par español. “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador. Menospreciarlo es desconocer nuestra historia y el aporte que hacemos al fútbol mundial”, escribió en su cuenta oficial de X.

“¿Qué podemos esperar, ahora, si ya nos criticaste incluso el Mundial de Clubes? Somos la Liga de los Campeones del Mundo y no aceptamos descalificaciones de quienes deberían promover respeto entre instituciones“, reafirmó. Y cerró con una aclaración: “Y para que quede claro, no hace falta “nacionalizarte”. El argentino nace donde quiere”.

