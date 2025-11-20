AFA suspendió a seis jugadores de Morón y uno de Deportivo Madryn por los incidentes en la semifinal del reducido

El Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó este miércoles la resolución por los incidentes de este domingo en la semifinal del reducido de la Primera Nacional, cuando futbolistas de Deportivo Morón y Deportivo Madryn terminaron a los golpes e, incluso, intervino la policía con gases. El organismo determinó suspender a seis jugadores del Gallo y a uno del Aurinegro, que el próximo sábado enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto en busca del ascenso a la primera división.

Por los incidentes posteriores al partido, AFA suspendió a Germán Ariel Rivero, de Deportivo Madryn, provisionalmente y autorizó a formular su defensa por escrito. Además publicó la misma resolución para Gastón Germán González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Sebastián Lazza y Elías Fabián Luis Contreras, de Deportivo Morón. También sancionó por cuatro partidos a Joaquín Ariel Livera, del conjunto bonaerense.

Por otra parte, el tribunal también suspendió a Carlos Alberto Pereyra, ayudante de campo de Deportivo Morón -quien reemplazó como entrenador a Walter Otta, quien había sido expulsado-, y al médico Ignacio Arturo Milograna, del Gallo.

Los incidentes surgieron cuando el árbitro Pablo Echavarría dio por terminado el partido de vuelta por la semifinal del reducido, en lo que fue victoria de Deportivo Madryn por 1 a 0 y, al tener ventaja deportiva y salir 1 a 1 en el global, clasificó a la final, donde enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. Los futbolistas de Deportivo Morón fueron a increpar a los jueces y acusaron errores arbitrales que favorecieron al conjunto patagónico y se armó una batalla campal.

El encuentro ya había tenido un cierre tenso, ya que en el círculo central se observaron intensos cruces entre los dos planteles, con empujones, insultos y golpes, mientras la policía ingresaba para tratar de calmar el enfrentamiento, todo dentro de un caos generalizado. Uno de los momentos más calientes de los incidentes se dio entre el plantel de Morón y la policía. Varios de los futbolistas terminaron muy afectados porque los agentes les lanzaron gas pimienta y, ante ese escenario, se multiplicó la tensión y tuvieron que intervenir algunos jugadores de Madryn para evitar que sigan reprimiendo al plantel rival.

Los incidentes continuaron en las inmediaciones del estadio Abel Sastre, donde se registraron asimismo trifulcas en las tribunas. La presencia de agentes de las fuerzas de seguridad, lejos de traer calma, enrareció el clima y los futbolistas de Morón acusaron violencia policial. Ivo Costantino, delantero del Gallo, publicó en su cuenta de Instagram una foto de cómo quedó su rostro tras recibir de frente el gas pimienta que arrojó la policía de Madryn a todo el plantel del conjunto del Oeste y declaró: “Vergonzoso, impunidad total”.

El clima entre ambos equipos -y el arbitraje- ya estaba tenso desde la previa: el entrenador de Morón, Otta, no pudo dirigir el encuentro por presuntas declaraciones que hizo contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Sin embargo, desde el club y el propio director técnico lo desmintieron.

El cruce de los futbolistas de Deportivo Morón con la policía en Puerto Madryn.



El local ganó 1-0 y avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional. #AscensoEnDSPORTS pic.twitter.com/7Q08c4jJid — DSPORTS (@DSports) November 16, 2025

El antecedente de Deportivo Madryn

Después de haber perdido la final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza, Deportivo Madryn ingresó al reducido en cuartos de final, en busca de una nueva oportunidad para subir de división. Allí enfrentó a Gimnasia de Jujuy, en un partido de ida que tuvo una gran polémica: en el entretiempo, con el conjunto jujeño en ventaja por un gol, el árbitro Lucas Comesaña suspendió el cruce por supuestas amenazas del presidente del equipo local contra los cuatro jueces.

El partido no continuó y, por una cuestión de tiempos y viajes, la AFA decidió darle por ganado el partido de ida a Deportivo Madryn por 3 a 0. Así, en la vuelta en Puerto Madryn, el Aurinegro se impuso a Gimnasia de Jujuy por 1 a 0 y accedió a las semifinales.

Días después, la Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy en la denuncia de Comesaña y aseguró que no hubo actos ilícitos, por lo que la causa fue archivada por falta de pruebas.