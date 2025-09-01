Cierre del mercado de pases en Europa, en vivo: altas, bajas y todos los movimientos del último día
Este lunes deben definirse las transferencias en el fútbol del Viejo Continente
Esteban Andrada, de México a LaLiga
Según reporta el diario Marca, de España, Zaragoza se cansó de esperar a Dani Cárdenas, un fichaje que seguía atascado, y activó otro plan: incorporó a Esteban Andrada, arquero de 34 años del Monterrey mexicano. El exarquero deBoca recalará en el Ibercaja Estadio a préstamo hasta el final de temporada con compra obligatoria en caso de ascenso a Primera división, algo improbable hasta hoy.
Nicolás González está en Madrid
Nico González ya está en Madrid para convertirse de manera oficial en el octavo fichaje de Atlético Madrid. El argentino hizo la revisión médica antes de la firma que lo unirá con el club colchonero. Pretendido por el Cholo Simeone en otras oportunidades, se sumará a préstamo, con una opción de compra por 33 millones de euros para Juventus, que será obligatoria en función de la cantidad de partidos que juegue.
Dibu Martínez no va a Manchester United
Estaba todo dado para que Emiliano Dibu Martínez, arquero de Aston Villa, fuera transferido a Manchester United. Su pase era inminente. Sin embargo, el club inglés optó finalmente por Senne Lammens, proveniente de Amberes, en 21 millones de euros más variables. El guardavallas belga firmará un contrato de cinco temporadas y responde a las dudas generadas por el rendimiento de André Onana y Altay Bayindir. De esta forma, se reactiva la posibilidad de que el campeón del mundo con la selección argentina firme con el Galatasaray, del fútbol turco. Por lo pronto, este domingo, Dibu no formó parte de la nómina del partido entre Aston Villa y Crystal Palace, por la Premier League.
Las operaciones de última hora en el fútbol europeo
Bienvenidos al liveblog acerca de los movimientos del último día de la ventana de traspasos de verano del fútbol europeo. Varias operaciones siguen pendientes y podrían concretarse a lo largo de la jornada de hoy, en donde están involucrados también varios futbolistas argentinos.
