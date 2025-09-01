Cierre del mercado de pases en Europa, en vivo: altas, bajas y todos los movimientos del último día

Estaba todo dado para que Emiliano Dibu Martínez, arquero de Aston Villa, fuera transferido a Manchester United. Su pase era inminente. Sin embargo, el club inglés optó finalmente por Senne Lammens, proveniente de Amberes, en 21 millones de euros más variables. El guardavallas belga firmará un contrato de cinco temporadas y responde a las dudas generadas por el rendimiento de André Onana y Altay Bayindir. De esta forma, se reactiva la posibilidad de que el campeón del mundo con la selección argentina firme con el Galatasaray, del fútbol turco. Por lo pronto, este domingo, Dibu no formó parte de la nómina del partido entre Aston Villa y Crystal Palace, por la Premier League.

Emiliano Martínez necesita continuidad con miras al Mundial 2026 Martin Rickett� - PA Wire�