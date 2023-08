escuchar

El de este miércoles será un duelo de extremos. El moderno TQL Stadium de Cincinnati, con capacidad para 26 mil espectadores, cobijará el partido entre el equipo local y el Inter Miami por las semifinales de la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol estadounidense. De un lado, el conjunto en el que militan los argentinos Álvaro Barreal (ex Vélez) y Luciano Acosta (ex Boca y Estudiantes de La Plata) ostenta el mejor récord de la Major League Soccer: 44 puntos. Del otro, el conjunto de La Florida tiene la peor cosecha de toda la liga (apenas 18 unidades).

Claro que la tabla de posiciones se congeló antes del parate veraniego. Y en la franquicia de Miami no estaban ni Gerardo “Tata” Martino, ni Tomás Avilés ni Facundo Farías, ni Sergio Busquets, ni Jordi Alba ni... un tal Lionel Messi. Es otro equipo que, además, consiguió el primer título que disputó con la Pulga en sus filas: es el flamante campeón de la Leagues Cup, y ya tiene su boleto asegurado para la edición 2024 de la Concachampions, el torneo más importante del fútbol de América del Norte, Central y el Caribe.

Con Luciano Acosta como estandarte, FC Cincinnati es el mejor equipo de la MLS estadounidense @FCCincinnati

Cincinnati, que comenzó a competir en la MLS en 2019, es el hogar de Luciano Acosta, un diminuto enganche (1,61 metros) que surgió en Boca y que milita en este equipo desde 2021, cuando fue adquirido a Atlas, de México. Suele portar la cinta de capitán y es uno de sus futbolistas más representativos. De hecho, integró el equipo de las estrellas de la temporada pasada y fue nombrado como el jugador más valioso de Cincinnati. Redondeó 19 asistencias y 10 goles, con un aporte total de 29 puntos, el máximo de toda su carrera en la MLS: ocupó el tercer escalón del podio en la sumatoria de goles y asistencias, sólo detrás de Hany Mukhtar (Nashville FC) y de Daniel Gazdag (Philadelphia Union). Tiene contrato hasta 2024 y la opción de extender su vínculo por un año más.

El otro nombre conocido para el fútbol argentino en las filas del equipo naranja y azul es el de Álvaro Barreal. Este delantero de 23 años formado en Vélez integró el equipo argentino que ganó el torneo de L’Alcudia en 2018. Aquella fue la primera vez que Lionel Scaloni se puso al frente de un conjunto albiceleste y salió campeón. Como lateral o mediocampista izquierdo, Barreal se caracteriza por su velocidad y sus buenos centros. De hecho, lleva cuatro asistencias y cuatro goles en la actual temporada de la MLS. Es titular indiscutido.

A los 29 años, Luciano Acosta (ex Boca, Estudiantes de La Plata y Atlas) pasa por el mejor momento de su carrera en la franquicia de Cincinnati Icon Sportswire - Icon Sportswire

Otros nombres conocidos del equipo dirigido por Dominic Kinnear son el colombiano Santiago Arias (ex Atlético de Madrid, y dos veces mundialista con la selección de su país), el defensor estadounidense Matt Miazga, con pasado en Chelsea, de Inglaterra, y el delantero gabonés Aaron Boupendza, ex Al-Shabab, de Arabia Saudita, club en el que anotó 11 goles en 17 partidos y donde fue compañero del argentino Éver Banega.

Un estadio nuevo que costó 250 millones de dólares

El equipo de Miami volverá con Messi como estandarte a un estadio que inauguró hace algo más de dos años. El primer partido oficial en el TQL Stadium (capacidad para 26 mil espectadores) fue justamente entre el FC Cincinnati y las Garzas de la Florida, que entonces tenían a otro argentino, Gonzalo Higuaín, como jugador insignia. Costó 250 millones de dólares y su componente principal es el acero: tiene más kilos de ese metal que el usado para construir la mismísima Torre Eiffel. Además, el TQL Stadium es la cancha de la MLS usada sólo para fútbol que cuenta con la mayor cantidad de palcos VIP. Como para que quien quiera ver a Messi en acción pueda hacerlo con todas las comodidades. Tiene 75 lugares para la prensa escrita, tres estudios de televisión y cuatro de radio, además de lugar de estacionamiento para seis camiones de exteriores de las señales de TV.

El TQL Stadium, la casa de FC Cincinnati donde este miércoles jugará Lionel Messi con Inter Miami @TQLStadium

El estadio tiene una característica: no acepta dinero en efectivo en sus tiendas. ¿La razón? “Evitar colas e intentar que los espectadores vuelvan a sus asientos más rápido”, como se lee en el sitio web de FC Cincinnati. Quienes lleven sólo billetes pueden cargar una tarjeta prepaga que se usa en todos los negocios del estadio, donde también se aceptan los plásticos internacionales o incluso los medios de pago electrónicos.

El torneo más antiguo de los Estados Unidos

La US Open Cup lleva el nombre de Lamar Hunt y es el torneo de fútbol más antiguo de los Estados Unidos. Su ganador se clasifica a la Copa de Campeones de Concacaf, cita a la que ya tiene su pasaje asegurado Inter Miami como flamante monarca de la Leagues Cup (le ganó la final a Nashville FC por penales el pasado sábado). La competencia honra a Hunt, un entusiasta de los deportes que integró el Salón de la Fama en fútbol americano, fútbol y tenis. Se trata de un tributo, además, a uno de los fundadores de la Major League Soccer (MLS), que falleció en 2006 a los 74 años.

A la manera de la FA Cup inglesa, de la US Open Cup participan todos los equipos profesionales y amateurs del fútbol estadounidense. Las series se definen por eliminación directa a partido único y, en caso de quedar igualados durante los 90 minutos hay alargues de media hora. De persistir la igualdad, los ganadores se conocen a partir de los disparos desde el punto penal.

LA NACION