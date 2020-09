La acusación de Neymar hacia Álvaro González Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 00:32

El brasileño Neymar, máxima figura de París Saint-Germain, denunció públicamente que sufrió un insulto racista de parte del defensor español Álvaro González, en el partido que PSG perdió por 1-0 como local ante Olympique de Marsella, en un Clásico por la Liga de Francia que terminó con cinco expulsados, incluido el propio astro brasileño.

Según imágenes aisladas y difundidas por la televisión, Neymar se quejó poco después de la media hora del partido ante el equipo arbitral, repitiendo en numerosas ocasiones "¡Racismo, no!", apuntando a González, defensa del Marsella y encargado de su marcaje. "¿Qué racismo?", le respondió el español.

Al final del partido, Neymar fue uno de los cinco jugadores expulsados por el árbitro Brisard, en su caso por haber dado un ligera bofetada en la nuca de Álvaro González. "Miralo al racista. Por eso le he golpeado", le dijo el brasileño a la terna arbitral al abandonar el césped.

"De lo único que me arrepiento es de no haberle pegado en la cara a este pendejo. El VAR capta mi 'agresión'. Eso es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta', escribió en Twitter el crack brasileño, minutos después de la trifulca que se registró sobre el final del encuentro en la mitad de la cancha.

La discusión siguió en las redes sociales, porque Alvaro escribió en su defensa: "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles 3 puntos hoy. Allez (Vamos!) el Olympique".

Pero el brasileño le replicó de inmediato: "No sos un hombre de asumir tus errores. Perder es parte del deporte. Ahora, insultar y traer el racismo a nuestras vidas, no. No estoy de acuerdo. YO NO TE RESPETO! VOS NO TENÉS CARÁCTER! Asumí lo que dijiste... Sé hombré! RACISTA!

Di María, que jugó como titular, también se vio involucrado en un incidente cuando Álvaro González lo acusó de un escupitajo, acción prohibida en tiempos de pandemia de coronavirus, y que en caso de comprobarse -si se interviene de oficio- podría acarrearle una dura sanción al argentino.

Una imagen tomó al zaguero González acusando a Di María de haber escupido -no hacia su cuerpo- cuando pasó delante de él. Vale mencionar que este tipo de transgresiones cobra más relevancia por alta contagiosidad que transmite la saliva.

"Lo que vimos, lo que se detectó, es que Di María escupió (contra González)", denunció André Villas-Boas, el técnico portugués del Olympique, en la rueda de prensa posterior al encuentro, además de minimizar lo sucedido entre Neymar y el defensor español. "Espero que esto no ensombrezca nuestra victoria. No hay lugar para el racismo en el fútbol. No creo que haya sido el caso".

Esta vez el clásico francés no necesitó el clima caldeado que baja de las tribunas. Los jugadores se encargaron de todos los excesos.