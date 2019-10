La dura opinión de Caniggia respecto del mal paso de Argentina por Rusia 2018

31 de octubre de 2019 • 11:36

Parece interminable la fallida experiencia de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018. Y la opaca gestión de Jorge Sampaoli, también se alarga en el tiempo. Claudio Caniggia, referente histórico del conjunto nacional, le sumó otra página más a la controvertida historia: en una entrevista con La Última Palabra, en Fox Sports México, dijo que el grupo de jugadores apretó al entrenador durante la Copa del Mundo para presionar sobre las formas en las que debía pararse tácticamente el equipo.

El Pájaro fue muy claro en su mensaje: "En el último Mundial, pasaron cosas que no deberían haber pasado. No puede ser que se apriete al técnico, se lo ponga en una habitación y se le diga 'vamos a hacer lo que nosotros queremos y no queremos jugar así. Si querés quedate en el banco'. Es una barbaridad que el técnico haya aceptado esa situación".

Con su habitual tono de voz calmo, Caniggia habló del famoso "club de amigos". Sin señalar a ningún futbolista, el exdelantero de River y Boca contó: "Se ha formado a lo mejor un grupo... no quisiera pensar que es el club de amigos pero a lo mejor es algo parecido. A nivel colectivo nos falta algo en alguna posición de tener el nivel de grandes equipos, pero seguimos siendo una potencia. Argentina siempre va a serlo, es respetado y temido por cualquier rival".

Además, el compinche de Diego Maradona valoró la producción de un grupo que llegó a tres finales (dos de Copa América y un Mundial), pero insistió con la idea de que suceden cosas que no son buenas para el seleccionado de la Argentina: "La selección argentina es un gran debate. Siempre se habla por qué no gana esta Selección. Se ha llegado a tres finales y no es fácil, pero se han perdido. Pero pasaron cosas que obviamente no deberían haber pasado, como ocurrió en el último Mundial y es complicado".