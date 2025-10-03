Claudio “Chiqui” Tapia recibió un nuevo cargo en la FIFA: “Una gran noticia que me dio Infantino”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia recibió un nuevo puesto en la FIFA: Gianni Infantino lo nombró titular de la Comisión de Reglas de Juego. La designación se dio en el marco de una reunión junto con otros funcionarios en Zúrich, Suiza, donde se encuentra la sede central de la institución, y a menos de un año para el comienzo del Mundial 2026, el cual será inédito por la cantidad de equipos participantes.

“Muy feliz de anunciar que soy nuevo titular de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA. Una gran noticia que me dio hoy Gianni Infantino, a quien le agradezco por la confianza y la oportunidad, durante la reunión del Congreso en Zúrich. Importante desafío por delante“, escribió Tapia en sus redes sociales, donde también compartió imágenes sobre el evento.

Sobre la conformación de nuevas comisiones permanentes -entre la que integrará el presidente de la AFA-, Infantino sostuvo que “propiciarán una mayor participación de las asociaciones miembro, las confederaciones y otras partes interesadas en los procesos de toma de decisiones, una mayor representación femenina y una experiencia técnica más especializada en diversas áreas relevantes para el fútbol”. “En otras palabras, la FIFA estará mejor preparada para afrontar el futuro”, añadió.

¡Importante desafío por delante! pic.twitter.com/7uDiSiunNn — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 2, 2025

En el evento, encabezado por Infantino, el Consejo de la FIFA reunió a funcionarios de distintas asociaciones para “llamar a la paz y toma de decisiones clave sobre la gobernanza del fútbol” y allí se designó a Tapia. “El presidente reitera el papel del fútbol como vehículo de paz y unidad y reconoce la necesidad de proteger el fútbol mundial de los ataques públicos y legales”, expresó la entidad a través de un comunicado.

“La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios”, destacó Infantino y consideró que “los ataques públicos, las impugnaciones legales y la persistente falta de transparencia, gobernanza y estabilidad de ciertas organizaciones” suponen una ”amenaza a la estructura piramidal actual del fútbol mundial“.

Tapia e Infantino mantienen un vínculo muy cercano: se han mostrado juntos en numerosas ocasiones -muchas de ellas viendo partidos de fútbol- e incluso han jugado un “picadito” en la cancha de Argentinos Juniors.

Días atrás, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York -en la que también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay)- Tapia e Infantino coincidieron en la reunión y se tomaron una foto. El encuentro tuvo como eje principal el Mundial 2030, que se jugará en parte en Sudamérica, y desde las entidades del continente le exigieron a la FIFA por más equipos y más partidos en la región.

“Tuve el honor de ser parte de la cumbre de la FIFA, organizada por Gianni Infantino, con el objetivo de empezar a organizar lo que será el Mundial 2030. Realmente un placer haber representado a nuestro país en esta reunión tan importante", dijo Tapia en sus redes sociales en esa ocasión.