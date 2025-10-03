Racing vs. River: Salas se cruzó con Almendra y Acuña recibió un escupitajo

Maximiliano Salas fue protagonista del cruce entre River y Racing por Copa Argentina, en Rosario: metió el único gol de la serie de cuartos de final contra su exequipo y fue ovacionado por los hinchas del Millonario, pero abucheado por los de la Academia, quienes incluso le mostraron billetes, a modo de burla, y terminó con un fuerte cruce con excompañeros.

Al cabo de unos minutos del final del partido, se trenzó con Agustín Almendra, quien empujó al goleador de la noche cuando fue a estrechar manos con los futbolistas de Racing. “Tomátela de acá”, le gritó el exjugador de Boca.

DEL "ANDÁ PARA ALLÁ" AL "CHUPAME LA V..."



Cuando finalizó el partido entre River y Racing, Salas fue a saludar a sus excompañeros y Almendra lo sacó. El delantero del Millonario, autor del gol de esta noche, le respondió. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/kjQFjhmci0 — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Ni bien el árbitro anunció el cierre del partido, ambos equipos se involucraron en una disputa que se desmadró tras un encuentro muy áspero, incluso desde la previa. Fue la primera vez que Salas enfrentó con la camiseta de River a Racing, su último club y desde donde se fue con conflictos tanto con la dirigencia como por sus hinchas, quienes lo tildaron de “traidor”

El delantero abrió el marcador apenas a los cinco minutos, lo que encendió aun más los cánticos de los hinchas de River que lo apoyaron y los de Racing que le gritaban “traidor”. En el medio del cruce, además, le tiraron una zapatilla, la cual devolvió. Luego aclaró: “Es parte del folclore. Es lindo que ambas hinchadas se junten, algo hermoso”.

Así, el partido fue tomando tensión con el correr de los minutos y terminó de explotar al final, cuando el árbitro decretó la victoria de River. Tras el anuncio, ambos equipos se fueron a buscar para pelear. Entre los involucrados, además de Salas, estuvo Marcos Acuña, otro ex Racing, quien minutos antes había provocado a los hinchas de la Academia haciendo tiempo sobre el cierre y haciendo “jueguitos” con su cabeza.

Acuña fue centro de enojo de los hinchas de Racing, quienes le mostraron billetes a modo de acusación, y también de los propios jugadores de la Academia. Intercambió comentarios con futbolistas del conjunto de Avellaneda y Adrián “Rocky” Balboa, uno de los refuerzos de este año, le escupió la cara al defensor de River, lo que potenció la pelea.

🇦🇷🏆🔥 ¡BALBOA ESCUPIÓ AL HUEVO ACUÑA TRAS EL FINAL DEL ENCUENTRO!



Tras el pitido final del partido entre River y Racing, el delantero de la Academia escupió al lateral del Millonario, lo que generó la pelea entre los jugadores de ambos equipos. #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/gntDeMsobf — TyC Sports (@TyCSports) October 2, 2025

Además, Gonzalo Costas, hijo de Gustavo, se sumó a los cuestionamientos a Acuña y, al saludar a Salas, le comentó: “Es un desagradecido. Ahora que salió campeón del mundo”.

Las declaraciones de Salas

Después del partido y los incidentes que le siguieron, el delantero explicó que vivió el partido con tranquilidad a pesar de las tensiones desde la previa y que siente “respeto” por Racing. Además apuntó contra la dirigencia actual de la Academia, comandada por Diego Milito, por la forma en la que se fue del club.

🗣🔥 "ESTA DIRIGENCIA SE PORTÓ MUY MAL CONMIGO"



Maxi Salas, tras el triunfo de River ante Racing, volvió a referirse a su salida de la Academia y apuntó contra la actual dirigencia. #CopaArgentinaEnTyCSports



🎙 @MatiPelliccioni pic.twitter.com/kiPn2NuW45 — TyC Sports (@TyCSports) October 3, 2025

“Para mí fue algo normal. Yo siempre estoy tranquilo. En las buenas y en las malas, mi tranquilidad nunca cambia. Fue siempre así. Nunca estuve nervioso porque para nosotros también era una final. Ellos juegan muy bien, así que si entrábamos en el juego de ellos, la íbamos a pasar mal. Por suerte, la familia siempre me bancó a mí”, dijo y agregó: “Nunca se me fue de las manos el partido. Sé manejarlo de la mejor manera, siempre con respeto a la gente de Racing y los jugadores. Me dieron mucho cariño y siempre voy a estar muy agradecido”.

Además cuestionó: “Agradecerle a la dirigencia anterior, a Víctor [Blanco], que confío en mí junto con Gustavo [Costas]. Esta dirigencia se portó muy mal conmigo, a los desagradecidos que les vaya bien, con respeto. Siempre di todo por el club. Siempre respeto a la gente, por más que esté enojada conmigo”.