Claudio Spinelli. La dramática historia para escaparse de Ucrania y volver a la Argentina: “Fue desesperante”, dijo

Claudio Paul Spinelli, de 24 años, estaba jugando en el FC Oleksandria, de la Liga Premier de Ucrania. Llevaba adelante la ilusión de todo argentino que busca hacer su carrera en el exterior. De repente, se encontró queriendo huir de un país devastado rápidamente por la guerra, invadido por Rusia.

“Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer”, declaró Spinelli ante los medios presentes luego de haber aterrizado esta mañana de jueves en el aeropuerto de Ezeiza. ”Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo. Fue desesperante”, agregó luego diálogo con TyC Sports.

Spinelli, futbolista con pasado en Genoa de Italia, Tigre, Gimnasia y Esgrima La Plata y San Martín de San Juan en la Argentina, caminó poco más de 40 kilómetros hacia la frontera de Ucrania para escapar de la guerra iniciada por la invasión rusa en el territorio de ese país. “Me pasaban aviones de guerra por encima de la cabeza”, contó a modo de relato.

Y siguió: “Cuando llegué a la frontera con Polonia, era un caos. Era muchísima gente que quería salir. Filas y filas de autos, gente caminando. Era como en una película. Quisiera contar las cosas pero no para que digan “qué héroe”. Pero me llegó a pisar un auto, un camión se me tiró encima, estaba toda la gente amontonada y los padres estaban desesperados por hacer pasar a sus hijos por arriba del alambrado para pasar la frontera”.

Spinelli no lo podía creer: “Cuando arranqué el escape, yo sabía que eran 25 kilómetros que tenía que hacer a pie. Iban con las valijas, todo. Y a los cinco kilómetros que estábamos caminando, me pasó por encima una combi y me llevó una valija. Los últimos diez kilómetros los hice con la valija que me quedó arrastrándola con un cinturón porque también estaba rota”.

”Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre (en referencia a Vladimir Putin, presidente de Rusia), no hay que aprobarlo”, opinó. Spinelli, que elogió las gestiones que hizo su padre desde Buenos Aires para tratar de ayudarlo: “Me quedaba batería para una llamada. Y le mandé un audio a mi papá desesperante. Entre otras cosas le decía: ”No paso más, no paso más. Me voy a tener que quedar a dormir en la calle”. Mi viejo un grande, porque movió cielo y tierra para ayudarme.”

Claudio Spinelli @fcolexandriya

También habló sobre su futuro y al respecto aseguró estar “preparado para lo que viene”. ”Lo tengo que hablar con mi gente, con mi grupo de trabajo. Después de este desafío tan grande que viví, si no aprendo y bajo los brazos, no sería agradecido con la vida. Estoy muy bien preparado para lo que viene”, reflexionó. ”Hoy quiero ver a mi familia, abrazarla y descansar. Ya mañana ver cómo sigue mi carrera”, concluyó Spinelli.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, dijo que lo va a ayudar a él y a todos los futbolistas argentinos que se escaparon de Ucrania. En diálogo con TyC Sports. Chiqui aclaró que hicieron un pedido de “excepción” en la FIFA para habilitar a los jugadores argentinos en Ucrania, como Claudio Spinelli, para incorporarse a los clubes que los quieran para el campeonato nacional. Tapia consultó al respecto a Gonzalo Belloso, el ex funcionario argentino de la Conmebol que actualmente ocupa el cargo de Asesor Estratégico para el Fútbol Sudamericano en la FIFA.

En principio esta solicitud no prosperaría, salvo que los jugadores consiguieran salir a préstamo de los clubes ucranianos que los tienen contratados hacia alguna institución argentina que se interese por sus servicios. Sin embargo, esa será otra historia. Lo principal fue que Spinelli pudo salir con vida de Ucrania.