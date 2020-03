El plantel de Montevideo City Torquers está en cuarentena

MONTEVIDEO.- Montevideo City Torque, el club de la Primera de Uruguay administrado por el City Group -que también tiene maneja el Manchester-, dispuso que todo su plantel se ponga en cuarentena, dado que los futbolistas estuvieron reunidos con el asesor principal de la institución que es uno de los afectados por coronavirus. Y esa decisión tuvo rebote en otro equipo: Cerro, que enfrentó a Montevideo el pasado 7 de marzo.

El director técnico del club es argentino, el ex futbolista de Instituto de Córdoba, Pablo Marini, que entrena equipos desde 2003 y que estuvo al frente de Newell's Old Boys, Unión de Santa Fe y varios equipos de México y Chile, antes de llegar a Montevideo.

Montevideo City es el más joven de los clubes que disputan la Copa Uruguaya y en lo previo a la última fecha del campeonato Apertura, que se disputó el fin de semana del 6 y 7 de marzo, los futbolistas habían estado junto al ex ministro y ex senador Pedro Bordaberry, que es el asesor principal del grupo del "City Football Group" que gerencia varios clubes de fútbol: Manchester City, New York City, Melbourne City, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Yokohama Marinos, Girona F.C. y el equipo uruguayo que usa casaca celeste.

El domingo por la tarde, Bordaberry -que fue candidato a jefe de gobierno de Montevideo y a la Presidencia en pasadas elecciones- anunció que había dado positivo en coronavirus y divulgó un video desde el hospital donde fue internado, para informar de su caso.

El director de Montevideo City Torque, Javier Noblega, dijo a la prensa local que ya habían tomado medidas de precaución pero que ayer mismo dispusieron acciones más firmes. "Nos enteramos ayer por la tarde y activamos la cuarentena para los jugadores y para los de administración; ya habíamos decretado el cese de las actividades en el club, pero ahora les pedimos que intenten no salir de sus casas", dijo Noblega a Radio Sport.

El Montevideo City Torque fue fundado el 27 de diciembre del año 2007 con el nombre de Club Atlético Torque, por un uruguayo ex futbolista que vivía en México y soñó con crear un nuevo club de fútbol. El equipo comenzó en "segunda amateur" (lo que era "divisional C" y en 2012 logró ascenso a "segunda profesional" (la vieja "División B") para celebrar el pasaje a Primera División en el 2017. Luego fue adquirido por el grupo británico que puso infraestructura deportiva para el crecimiento del local. Cuando el entonces senador Bordaberry anunció el abandono de la carrera presidencial y de la actividad política, la FIFA lo designó para reestructura la Asociación Uruguaya de Fútbol, y luego el City lo contrató como representante, función que asumió en Torque.