Colón - Sarmiento: el Sabalero volvió a perder y su futuro es un pleno a la incertidumbre

SANTA FE.- Con un golazo de tiro libre de Luciano Gondou, que con cuatro tantos encabeza por ahora la lista de goleadores, y un arquero –Sebastián Meza- que terminó convirtiéndose en figura, Sarmiento de Junín le hizo vivir a Colón un viernes negro. El sabalero perdió su tercer cotejo consecutivo y con el ánimo por el suelo deberá prepararse en la semana para visitar a su clásico rival, Unión, en la cancha del tatengue, el domingo 19. Un combo perfecto para abrir camino a todas las especulaciones imaginables. La gente así se lo hizo saber a los directivos y el mismo equipo, porque los resultados están a la vista aunque lo más preocupante es la pálida imagen que deja en el comienzo del torneo.

El objetivo del “verde” de Junín es sumar para alejarse de los últimos lugares. Hoy pegó de entrada, mostró un quedo en algunos pasajes, especialmente cuando Colón intentó, sin muchas ideas y con poca claridad, aproximarse al arco de Meza. Pero el arquero respondió, mantuvo el resultado y el triunfo terminó siendo inobjetable.

Colón está para el diván. Parece que el enemigo tomara las decisiones. El año pasado tuvo cuatro entrenadores (Julio Falcioni, Sergio Rondina, Adrián Marini y Saralegui). Parecía que nadie quería dirigir al sabalero. Lo convencieron a Saralegui pero parece que la renovación del plantel (sin Pulga Rodríguez, Cristian Bernardi, y otros) no termina de convencer. Saralegui no puedo aún potenciar un plantel que carece de jerarquía. A favor del entrenador uruguayo, se podría mencionar que tiene menos recursos que el año pasado. Por ello, le cabe la crítica con respecto al funcionamiento de Colón. En las caídas ante Lanús, Godoy Cruz y hoy Sarmiento, el equipo jugó mal, más allá de algunos arrebatos individuales. Pero no se observa un plan de juego, muchos menos movimientos mecanizados, ni tampoco jugadas de pelota quieta. Colón sabía que este partido tenía que ser la bisagra y dilapidó la oportunidad. Ofreció más de lo mismo.

El ambiente en el estadio del barrio Centenario se colmó de trascendidos, donde todas las miradas se posaron en el técnico y en presidente de Colón, José Vignatti, quien horas antes declaró que “la situación del técnico es absolutamente normal”. Todos saben que Vignatti es resultadista. Nadie sabe lo que puede decidir en las próximas horas. ¿Se animará a ir al clásico con un DT alternativo (¿otra vez Adrián “Chupete” Marini?). Todo es confuso.

Gondou, autor del 2-0 de Sarmiento ante Colón y uno de los goleadores del campeonato Prensa Sarmiento

Apenas iniciado el cotejo Colón mostró por qué está donde está. La falta de reacción de un volante con experiencia, como Cristian Vega, tuvo un alto precio. El penal a Martínez lo cambió por gol Toledo y sin dudas que las complicaciones aparecieron más claras en el local. El equipo de Saralegui se complicó tanto en su campo como en el de su rival. Y con poco, Sarmiento comenzó a justificar la diferencia. Parecía que si aprovechaba la poca resistencia del sabalero el equipo de Junín iba a tener una noche holgada.

Pero Colón, solo por Meza y Pierotti, se fue aproximando al área, aunque con sorprendente tibieza. Pero lo más sorprendente fue la ausencia de fútbol. Nada para destacar en la línea de medios porque si falló en la contención, mucho más evidente fue cuando intentó atacar. Ni siquiera el paraguayo Arrúa, el último que se incorporó al plantel, pudo salir del enredo.

Sarmiento dejó pasar el tiempo pero cuando tuvo la oportunidad la aprovechó. Gondou lo miró a Licha López, se perfiló y el tiro libre sirvió para aumentar la diferencia. Merecida, por cierto.