Colón sigue sin salir del fondo: no le pudo ganar a Newell’s ni con un penal

SANTA FE.- A Colón ni el tiro del penal le salió. El Sabalero igualó 1 a 1 con Newell’s en un partido intenso, a pesar de la noche sofocante (35 grados). El local no supo aprovechar un tiro libre penal –lo contuvo Hoyos-, ni tampoco el rebote, que tomó el paraguayo Jorge Benítez y desvió cuando tenía el arco a su disposición. El equipo santafesino sigue en el fondo de la tabla y es el único que no ganó en el torneo. Si se repasan los números, Colón no gana desde octubre del año pasado (1 a 0 como local, frente a Patronato). Entre los cuatro partidos siguientes del torneo 2022 y los siete del actual suma 11 encuentros sin el halago de una victoria.

El resultado también dejó una lectura en el adversario: el Newell’s de Gabriel Heinze aún no ganó fuera de Rosario este año (antes sólo había sumado una igualdad en la primera fecha, ante Platense).

Sforza intenta controlar el balón; observa Mosquera; Newell's se llevó un punto de Santa Fe Luis Cetraro

La igualdad tampoco le sirve a Néstor Gorosito. El extrenador de Gimnasia, quien llegó para reemplazar al uruguayo Marcelo Saralegui, tenía dos empates al frente de Colón. Y esta noche sumó un tercero. Poco para su esperanza de dar un golpe de timón, muy poco para borrar el descontento que provocó el indisimulado “faltazo” ante los periodistas que el domingo al mediodía esperaron infructuosamente su arribo a una pactada conferencia de prensa que no se realizó. Aunque el técnico asumió la responsabilidad de lo sucedido, quedaron algunos interrogantes sin respuestas.

El único aspecto que pudo rescatar Gorosito fue una mejor disposición táctica, cumplida con un gran esfuerzo. Pero los números no suman y la gente sigue decepcionada. Anoche se fue del estadio con muchas incógnitas porque, en definitiva, si los resultados no aparecen es porque el equipo tampoco aparece. Y ya van siete fechas.

Lo mejor del partido

Aun así, Colón mostró sus cartas apenas movió la pelota. Fue a presionar bien arriba para interrumpir los circuitos que Newell’s tiene conocidos, a partir de un orden táctico en el medio, donde Sforza se apoyó en Ferreira para tratar de buscar y aprovechar la profundidad de Recalde y Aguirre. Tras unos minutos de evaluación de las marcas, el local se amoldó, acortó distancias entre los volantes y defensores, y se decidió por atacar rápido por las puntas.

Cuando el resultado se abrió, la confianza se instaló en el local y Newell’s se fue agotando en las imprecisiones. Recalde se perdió entre los centrales; Sordo intentó, pero los volantes estuvieron lentos, y solo Aguirre se encargó de gestionar en el área de Ignacio Chicco.

El equipo de Gorosito quiso más, pero su juego ofensivo terminó enredado. El rosarino, en cambio, cayó en una meseta de la que le costó salir.

El saludo y las sonrisas entre Gorosito y Heinze antes del cotejo Luis Cetraro

La iniciativa volvió a manos del visitante apenas reanudado el cotejo. Pero como ocurrió en el período inicial, la presión duró poco cerca del área adversaria y volvió a tratar de escalar posiciones sin arriesgar demasiado. El conjunto de Rosario tuvo como mejor virtud el orden y la circulación. Aguirre apareció y desniveló a los defensores locales, pero no tuvo constancia ni acompañamiento. No obstante, el delantero fue el más incisivo, el más dispuesto a acercarse al arco rival. Todo eso se potenció después de la igualdad.

Y ese empate estuvo a punto de quebrarse cuando Pablo Pérez le cometió penal al “Conejo” Benítez. Iba a ser la noche redonda del delantero. Pero Hoyos se lo impidió con una gran atajada. Hubiese sido otro el resultado si el Sabalero volvía a confirmar la diferencia. No pudo ser, y la igualdad no dejó satisfecho a ninguno.

