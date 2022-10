Colón venció a Patronato por la Liga Profesional Argentina, revitalizó el ánimo del plantel y dejó a su rival al borde del descenso

SANTA FE.- Colón comenzó a despejar los fantasmas, esos que parecían decididos a influir cada vez más para que el equipo sabalero no tuviera un presente más holgado. En la tarde del miércoles consiguió su segundo triunfo consecutivo, revitalizó el ánimo del plantel y, como si fuese poco, nada raro pasó antes, durante y después del cotejo, después de todo lo que ocurrió hace algunos días con los barrabravas, con ocho de ellos detenidos y dos dirigentes condenados pero sin prisión aunque imposibilitados de seguir en la directiva y asistir al estadio.

El festejo estuvo justificado. Pero a pesar de la victoria, Colón debió trabajar bastante para mantener la diferencia. Y si sufrió en su arco fue porque no supo definir en el arco contrario.

El resumen del partido

En tanto, Patronato, que venía de derrotar al que encabezaba las posiciones (Atlético Tucumán), sigue comprometiendo su permanencia en la divisional por errores propios más que por virtudes del adversario. Tuvo pasajes donde mereció mejor suerte, pero el resultado rompió la ilusión de continuar en primera. Lo demostraron algunos jugadores que al finalizar el cotejo se quedaron sentados, cabeza al piso, comenzando un análisis de lo que está por venir.

Para Colón, sólo el resultado fue la ratificación del cambio que experimentó el equipo, tras la salida de Adrián Marini y la llegada de Marcelo Saralegui. Al equipo santafecino le falta sincronización en el medio, más para defender que para atacar. Tiene a su favor un arquero, Ignacio Chicco, que sostiene a su defensa cuando hay errores en los relevos o en las pelotas paradas que el adversario sabe aprovechar.

En el disputado partido entre Colón de Santa Fe y Patronato, la diferencia resultó mínima Patronato Oficial

Hasta pasado el primer cuarto de hora el cotejo mostró lo mejor de ambos equipos. Patronato tuvo más juego pero Colón era más incisivo, aprovechando la experiencia de Paolo Goltz y Delgado en el fondo; Pulga Rodríguez, Bernardi y Pierotti en el medio, y Wanchope Ábila entre los centrales visitantes. Pero el conjunto paranaense intentó ser agresivo del medio hacia el arco de Chicco. Franco Leys, Sebastián Medina, con el aporte de Jonathan Herrera y Axel Rodríguez, incomodaron al sabalero.

Pero todo lo bueno que estaba intentando consolidar el equipo de Sava se truncó a los 25 minutos, con la infracción de Valdéz Chamarro a Perlaza, penal que Wanchope convirtió, pese a cierto enojo del Pulga que es el ejecutor designado de este tipo de faltas. Finalmente, se fundieron en un abrazo.

Colón de Santa Fe sufrió por momentos, pero derrotó a Patronato por 1-0 como local Patronato Oficial

En el segundo tiempo no cambió demasiado la propuesta de ambos. Patronato siguió intentando situarse en terreno del sabalero y Colón esperando para aprovechar las disparadas de Wanchope o alguna genialidad del Pulga. Los dos buscaron pero no encontraron espacios porque el visitante se cerró escalonadamente. Patronato cambió la cara con las modificaciones que incorporó Sava, especialmente con el ingreso del paraguayo Estigarribia. Pero no tuvo decisión en los metros finales y el arquero local se fue convirtiendo en el gran sostén del resultado.

Colón sigue teniendo problemas en el mediocampo. No tiene contención aunque haya mayor despliegue. Y eso obliga a los centrales a adelantar la línea de fondo, con los problemas que significa cuando aparecen los pelotazos a espaldas de los últimos hombres. Eso no lo supo aprovechar Patronato. Y eso parece ser habitual en el conjunto paranaense que compromete su permanencia después de este resultado.

Aire fresco para el sabalero. Tiene el desafío de aprovecharlo para recuperar parte del prestigio perdido este año.