Un logro de Colón: dio vuelta a Olimpia en Santa Fe y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

SANTA FE.– Por una cabeza, la de Federico Lértora, Colón consiguió el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores y desató un festejo interminable en el sur de la ciudad. El sabalero derrotó a Olimpia, de Paraguay, por 2 a 1 y a falta de una fecha se aseguró la clasificación. Suma 10 puntos y se alejó dos de Cerro Porteño, que definirá su futuro ante Olimpia. Por eso, el festejo, interminable festejo, de una parcialidad que necesitaba esa alegría.

Lértora fue la gran figura. Marcó los dos tantos y dio vuelta el cotejo que comenzó complicado y que, dinámico, fue como un clásico de la Libertadores. Ninguno se guardó nada y ganó el que tuvo mejor predisposición para cubrir los espacios y superar la línea del medio convencido de su potencial. Olimpia aportó lo suyo y también dispuso de ocasiones de gol, pero pareció conformarse con la igualdad y pagó un alto precio por su indecisión.

Compacto de Colón 2 vs. Olimpia 1

Sin embargo, en Colón se enciende una luz de alerta. Tres titulares, Rodrigo Aliendro, Lértora y Cristian Bernardi, tienen contrato hasta el 30 de junio. Según se arme el calendario para la nueva instancia del torneo, puede que el DT Julio Falcioni ya no los tenga en el plantel. A ellos puede sumarse Lucas Beltrán, a quien River repatriaría para esa fecha, teniendo en cuenta la cláusula de salida que tiene a su disposición. Marcelo Gallardo tendrá que resolver.

Por lo pronto, Colón disfruta la clasificación, determinada por un partido de inicio electrizante, cuando el local se fue encima del arquero Gastón Olveira. En cuatro minutos generó dos situaciones claras como para abrir el marcador. Pero Olimpia sabe de estas batallas. En la primera acción criteriosa y ordenada en ataque, Derlis González y Hugo Quintana se aprovecharon de la lentitud de Paolo Goltz y la confusión de Facundo Garcés para que el gol visitante enmudeciera el estadio del barrio Centenario. Pocos minutos después el conjunto paraguayo desperdició una ocasión nítida. Habría sido letal para el sabalero.

Colón sintió el golpe y le costó un tiempo recomponerse. De a poco fueron apareciendo Aliendro, Bernardi y Facundo Farías para que Beltrán no quedara tan lejos y perdido entre los defensores centrales. Después de la primera media hora fue más persistente el juego del local en campo ajeno, y la igualdad llegó sobre el final del período: otra vez Bernardi abrió espacios, y un preciso remate de Lértora terminó en la red.

La espléndida noche de Lértora fue la espléndida noche de Colón frente a Olimpia. JOSE ALMEIDA - AFP

En el período final no hubo demasiados cambios en los esquemas. Olimpia no apuró y Colón no encontraba claridad para desnivelar. Beltrán malogró una situación muy clara. La respuesta del visitante siguió siendo tibia y favoreció el reordenamiento sabalero, que tuvo las dificultades acostumbradas para defender. Derlis González fue perdiendo gravitación en el juego de Olimpia y su equipo lo sintió. Y Lértora lo castigó, a los 39 minutos.

El conjunto paraguayo espera casi un milagro para seguir. Debe ganar el clásico contra Cerro Porteño. Colón, ya clasificado, procurará el primer lugar, en Montevideo, frente a un Peñarol que no continuará en la Libertadores pero puede aspirar a desembocar en la Sudamericana, con un tercer lugar en la zona G.