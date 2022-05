Copa Libertadores y Copa Sudamericana: la tabla de posiciones, con Boca y River entre los protagonistas

Con un calendario que no da respiro, esta semana se completa la quinta y penúltima fecha de la etapa de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en ambos casos con activa participación argentina. Boca, River, Colón, Estudiantes, Talleres y Vélez son los que animan la ilusión de ser protagonistas en esta temporada en el principal torneo continental; Racing, Independiente, Banfield, Lanús, Defensa y Justicia y Unión, los animadores de nuestro país en la segunda competencia.

La Copa Libertadores

El Grupo C es el único que tiene a dos equipos de nuestro país. Completa la quinta fecha, Estudiantes ya está clasificado; invicto y con 13 puntos, está cerca de terminar como uno de los mejores primeros de zona, de cara a los octavos de final, y con la chance de cerrar varias series eliminatorias como local. En la última fecha, será visitante frente a Vélez.

El Fortín, que hace un par de jornadas estaba con un pie y medio afuera, se recompuso con un empate en Brasil (1-1, ante Bragantino), y con el épico triunfo en Montevideo sobre Nacional (3-2), se metió en la lucha por el segundo puesto. El equipo de Liniers comparte el escalón con Bragantino, pero tiene peor diferencia de gol (-3, contra -1), por lo que debe obtener sí o sí un mejor resultado que los brasileños en la última fecha. Los paulistas no lo tienen tan sencillo: Nacional no depende de sí mismo, pero tiene chances de ganar y esperar que Estudiantes le dé una mano para terminar segundo; si no, igualmente se jugará la chance de terminar tercero y acudir, al menos, a los octavos de la Sudamericana.

En el Grupo E, Boca aún no pudo sellar su clasificación. El empate 1-1 frente a Corinthians, en la Bombonera, lo dejó debajo de los brasileños en la tabla, y a la espera de lo que suceda el jueves, cuando Deportivo Cali reciba a Always Ready, en el cierre de la quinta fecha.

La primera certeza es que el equipo de Sebastián Battaglia todavía depende de sí mismo: si Cali gana el jueves, Boca estará obligado a superar a los colombianos el 26 de este mes en la Bombonera. Más difícil parece que pueda terminar primero, ya que debería ganar y esperar que Always Ready empate o le gane al ‘Timao’ en Brasil.

Por el Grupo F, River se enfrentará este jueves Colo Colo en el Monumental. A pesar de las numerosas bajas de última hora por casos de Covid. el equipo de Marcelo Gallardo está en condiciones de asegurarse la clasificación: le bastará con un empate para asegurarse el pase a octavos de final. Claro que el objetivo del Millonario es terminar primero, y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ubicarse bien de cara al sorteo de los octavos de final.

Colón, en una gran campaña, se aseguró el miércoles el pase a la próxima ronda con la victoria por 2-1 en Santa Fe sobre Olimpia de Paraguay por el Grupo G. Con 10 puntos, el Sabalero ya está entre los 16 mejores de la Copa; para cumplir el calendario y con la premisa de asegurarse el primer puesto, visitará a Peñarol en la última jornada.

Por último, Talleres también ya está clasificado en el Grupo H. En cinco fechas, ya quedó todo resuelto aquí: Flamengo (13 puntos) se adueñó del primer puesto por amplio margen, y el equipo cordobés consiguió en Lima el empate 0-0 que le aseguró el boleto; con 8 puntos, ya no puede ser superado por Sporting Cristal (4) ni Universidad Católica (2); en el cierre del grupo visitará a los chilenos el martes próximo.

Así está la tabla de la Libertadores

La Copa Sudamericana

En el Grupo A manda Lanús, líder con 8 puntos, pero todo dentro de un contexto muy parejo y con dos fechas por delante. El Granate, de todos modos, tiene el panorama claro: jugará sus últimos dos cotejos como local, ante Montevideo Wanderers y Metropolitanos, de Venezuela.

Racing también está a un paso de los octavos de final: consiguió un 1-0 muy ajustado sobre Melgar, a pesar de jugar casi una hora con 10 por la expulsión de Chila Gómez -por mano fuera del área-, y con gol de Tomás Chancalay. La victoria deja a la Academia en lo más alto del Grupo B, con una fecha por delante; le alcanzará con un empate en Avellaneda el jueves próximo para firmar el boleto a octavos.

En el Grupo C, Banfield ya no tiene chances; el empate del martes como local ante Universidad Católica de Ecuador (1-1) le restó las últimas posibilidades que tenía. Sólo para cumplir, el Taladro visitará el martes próximo a Santos, que se juega el primer puesto con Unión La Calera.

Tampoco tiene más oportunidades Defensa y Justicia: el Halcón perdió sus dos partidos con Goianiense, y los brasileños tienen ahora el mando del Grupo F. En la penúltima jornada, los dirigidos por Beccacece empataron 2-2 en la altura ecuatoriana frente a Liga de Quito; la despedida será frente a Antofagasta, de Chile, también eliminado.

Independiente está contra las cuerdas en el Grupo G. Sin margen de error, el Rojo de Eduardo Domínguez tiene que golear este jueves al venezolano La Guaira, en Avellaneda, y el miércoles próximo debe ganarle sí o sí al brasileño Ceará, que ya hizo su parte: tiene 15 puntos, seis por delante de Rojo.

Por último, en el Grupo H, Unión mantiene buenas posibilidades. Segundo a dos puntos del colombiano Junior, el jueves a la noche se juega el futuro ante Fluminense; si gana, llegará como líder al duelo de la última jornada en Barranquilla contra Junior. Un empate en Santa Fe lo obligará a ganar en la última fecha en Colombia.

Así está la tabla de la Sudamericana