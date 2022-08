Colón - Arsenal: Wanchope Ábila se las arregla para hacer goles, asistir y tirar caños, pero Colón no lo acompaña: así, no gana

SANTA FE.- Poco de Colón, poco de Arsenal. La lógica está en el resultado. El 1 a 1 no conformó a ninguno pero si alguien sigue preocupado es el sabalero. Como viene sucediendo en las últimas fechas, el “Negro” no puede. Y tampoco lo dejan. Es que con tantas limitaciones es casi imposible pensar que todo puede cambiar de una fecha a otra. Se lo recordó Arsenal, que con orden y algo de atrevimiento, lo complicó más de lo previsto y hasta estuvo cerca de llevarse algo más.

Colón volvió a repetir las imprecisiones defensivas, con Goltz confundido y confundiendo al resto de los hombres del fondo. En el medio ningún volante hizo pie. Y arriba, salvo las pocas situaciones que generó Wanchope Abila –hasta le dio el pase a Sandoval para abrir el marcador- el resto no acompaña. Menos Farías. La “joya” de Colón parece no encontrar el camino de la recuperación. Y pasan las fechas…A él también le deben haber llegado los silbidos del final, como hacía mucho tiempo que no recibía un equipo rojinegro en su cancha.

Col—n de Santa Fe vs Arsenal. Luis Cetraro

Lo de Arsenal fue digno. Se recuperó de la desventaja inicial y jugó mejor el complemento. Orden en el fondo, traslado correcto en el medio y arriba, con poco, se las arregló para complicar a Ignacio Chicco. Enfrente, a Colón no se le cayó una idea. Ni una. La impotencia fue creciendo y afloró en toda su magnitud cuando en el complemento el visitante igualó el marcador y se puso a tiro de alcanzar la ventaja. Sorprende que tácticamente tenga tantos vacíos sin llenar en tantas fecha. Quizá esté aguardando la recuperación del Pulga Rodríguez, pero se vio en lo que va del torneo que el tucumano tampoco marca la diferencia. Su público espera que no haya una rápida resignación de que no hay mucho más para cambiar la suerte de este presente.

La etapa inicial tuvo poco fútbol aunque suficiente entrega de los protagonistas para mantener el interés de los espectadores. Hasta la media hora de juego, hubo un justo reparto de errores y virtudes, donde prevalecieron los primeros, especialmente desde la mitad del terreno hacia las áreas adversarias. Wanchope Abila y Sebastián Lomónaco entusiasmaron a sus equipos con dos jugadas muy claras para desnivelar.

Lo mejor del partido

Pero cuando parecía que el sabalero no iba a poder contra el orden defensivo de Arsenal apareció Wanchope por derecha y concretó Sandoval por el medio. La ventaja duró poco. Apenas reanudado el cotejo, otro error de Paolo Goltz le permitió a Arsenal aprovechar el tiro libre para que Gariglio, entrando solo por atrás de volantes y defensores rojinegros, marcara la festejada igualdad.

Hasta el final el que intentó, también con sus propias limitaciones, fue Arsenal. El equipo de Madelón mostró su fortaleza defensiva y no dudó en reunirse cerca del área de Alejandro Medina para sostener el resultado. Y cuando se animó estuvo cerca. Intentó poco porque se haber tenido más consistencia ofensiva podría haber cambiado el resultado.

Sandoval festeja un gol que no le alcanzará a Colón para ganar: fue 1-1 ante Arsenal Luis Cetraro

Colón quedó lejos de todo en un año que perdió de vista muy rápido los objetivos locales e internacionales. Pero lo de hoy colmó la paciencia de su gente y eso va a cambiar el día que el equipo cambie de actitud. Arsenal sigue en el armado de sus líneas y va ganando confianza. Eso es positivo.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.