Colón echó a Julio Falcioni por los malos resultados y ya busca el sucesor

SANTA FE.- Los hombres pasan, las instituciones quedan. Eso lo debe comenzar a asimilar Colón después de perder casi todas las expectativas deportivas para lo que resta del año. Anoche quedó eliminado de la Copa Libertadores; el 22 de junio, Patronato, uno de los equipos que intenta evitar el descenso, lo “borró” de la Copa Argentina por penales. Y en el actual torneo de la Liga, en 6 fechas jugadas ganó solo 1 (frente a River en la tercera), igualó 2 y perdió 3. Con 5 puntos, está en el puesto 23 de los 28 equipos que juegan el torneo. Si tomamos en cuenta los últimos 17 partidos de este año, el sabalero conducido por Falcioni solo consiguió una victoria en el torneo local. Sin dudas que la realidad es insoslayable. El propio entrenador lo sabe.

Por eso la dirigencia que encabeza José Vignatti despidió al Emperador. Así lo anunció el club a través de sus redes sociales: “Después de una reunión con la comisión directiva se llegó de común acuerdo a determinar la finalización de la conducción técnica del plantel profesional de Julio César Falcioni” . El técnico, que dirigió este año por segunda vez a Colón (la primera fue entre septiembre de 2006 y abril de 2007, cuando reemplazó a Julio Huevo Toresani) y que el 20 de este mes cumplirá 66 años, perdió mucho más que la clasificación. Perdió la identidad, y eso en el fútbol nuestro de cada semana, ni un solo hincha lo perdona.

Después de una reunión con la comisión directiva se llegó de común acuerdo a determinar la finalización de la conducción técnica del plantel profesional de Julio César Falcioni. pic.twitter.com/39LaIZe8yj — Club Atlético Colón ⭐ (@ColonOficial) July 7, 2022

Por eso se fue silbado, insultado inmerecidamente pero válido para el sentimiento del simpatizante que nunca convalidó su llegada luego del exitoso ciclo de Eduardo Domínguez. Porque ese simpatizante, que también tiene enfrente a los directivos y a los jugadores a quienes hacerles saber su bronca, ataca siempre al que conduce, al que orienta tácticamente, al que supuestamente sabe –nadie lo duda de Falcioni- qué estrategia conviene y qué jugadores tiene para que la interpreten. Lamentable, porque los amigos del entrenador saben que luego de dirigir anoche el partido 691, Falcioni está cerca de anunciar su retiro, de colgar el buzo de DT. Sinceramente, su trayectoria no merecía este final.

El entrenador esbozó escusas entendibles. Del plantel que a mitad del año pasado obtuvo su primera estrella en el fútbol argentino, cuando él llegó, quedaban pocos. Y se incorporaron elementos que sufrieron lesiones (la más sentida fue la del Pulga Rodríguez que recién retornó hace pocas semanas) y ahora, antes de los octavos de final de la Libertadores se fueron el arquero Burián, el volante Aliendro y el goleador Beltrán. Y anoche se despidió Lértora.

Falcioni no pudo revertir el flojo presente del sabalero Fotobaires

En pocas semanas perdió el esqueleto de cualquier equipo. Encima, no llegó ninguna de las primeras opciones pedidas por el entrenador: ni Poblete, ni Nery Domínguez, ni Prediger, ni Juan Ignacio Méndez. Solo Wanchope Ábila parece convencer a los simpatizantes con sus goles, ya que el Pulga no volvió bien y la “joya” sabalera, Facundo Farías, estuvo demasiado tiempo en el banco de suplentes -a fin de año también dejará el club-. Los que vienen de abajo y asumieron responsabilidades en el torneo local porque se privilegió la Libertadores, no son los responsables del mal momento. Son chicos de la reserva con poco roce en primera. Ellos van a tener que competir por un lugar en el plantel con las recientes incorporaciones –¿refuerzos?-, como Juan Pablo Álvarez (Banfield) y Augusto Schott (Talleres de Córdoba), y –si se concreta- Baldomero Perlaza, volante central colombiano de 30 años, y Mario Nicolás Otazú, volante paraguayo zurdo de 26 años.

EL SUCESOR DE FALCIONI

Luego de resolver el tema contractual, la dirigencia sabalera podría anunciar hoy mismo la salida de Falcioni y el comienzo de las gestiones para designar a su sucesor. Pero como la salida del entrenador estaba definida desde hace 20 días, la lista de los anotados es encabezada por Sergio Rondina, ex Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero. En esa misma lista aparecieron Martín Palermo, Mauricio Pellegrino (que se fue a España) y Sebastián Andrés Beccacece (cerca de la selección de Perú).

Por ahora, lo más a mano es Adrián Marini, el técnico de la reserva, con el aporte de Mario Sciacqua, actual secretario técnico. Marini (50 años), aquel volante ofensivo que brilló en el sabalero en 1995, cuando consiguió el ascenso, tiene el respaldo suficiente para encarar el cotejo del próximo lunes, ante Vélez, a partir de las 19.