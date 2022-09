Cómo es el Hard Rock Stadium, la cancha en la que jugará la Argentina con Honduras en Miami que tiene los mismos años que Lionel Messi y donde Barcelona fue goleado hace 11 años

El viernes próximo, el seleccionado argentino de fútbol jugará en Miami ante Honduras uno de los últimos amistosos previos al Mundial de Qatar 2022 y tendrá la particularidad de concretarse en un ambiente majestuoso, asociado hasta hace poco a las grandes ligas locales de otros dos eventos más afines al público estadounidense, el béisbol y el fútbol americano. El Hard Rock Stadium, la denominación que tiene desde 2016 cuando se reinauguró tras una inversión de unos 350 millones de dólares, espera a algo más de 75.000 espectadores para ver a Lionel Messi, que nació el mismo año que abrió las puertas el actual complejo multideporte ubicado en Miami Gardens.

El nombre actual es el octavo que tiene desde su apertura en diciembre de 1987, cuando Leo todavía gateaba en Rosario, con poco más de cinco meses de vida. A los 35 años, pisará con la camiseta celeste y blanca por primera vez ese césped familiarizado con los touchdown de los Dolphins y los Hurricanes o los jonrones de los Marlins. Claro que, en su transformación, el predio pasó también a ser la casa del Miami Open, desde 2019, y este año sumó la llegada de la Fórmula 1, con el circuito callejero que lo rodea. Un lugar camaleónico, sin dudas.

El Hard Rock Stadium es la sede de los Miami Dolphins en la NFL. Instagram @hardrockstadium

Diseñado por el arquitecto John Bolles, los Dolphins son locales en la NFL allí desde su inauguración y desde 2008 se unieron los Hurricanes, el equipo de fútbol americano universitario. Por las Grandes Ligas de béisbol, los Marlins utilizaron la cancha entre 1993 y 2011, cuando se mudaron al Marlins Park, el estadio cerrado emplazado en Little Habana en el que juegan en la primera división de ese deporte.

Fue sede del Super Bowl en seis ocasiones (1989, 1995, 1999, 2007, 2010 y 2020). Incluso, recibe partidos universitarios de lacrosse, un juego con un palo con una red en la parte superior que permite a los equipos trasladar la pelota de goma con la que lo disputan.

A 35 años de su inauguración, el Hard Rock Stadium es un espacio multideporte que incluye todo tipo de eventos y atracciones. Instagram @hardrockstadium

El fútbol también ha dejado su huella, claro. En agosto de 2011 jugó Barcelona, sin Messi y con Pep Guardiola como DT. Los catalanes venían de ganar la Liga de Campeones y la Champions League, pero, con un equipo con mayoría de suplentes y juveniles, cayeron en un amistoso por 4-1 ante Chivas de Guadalajara. Fue la primera vez que un club mexicano se sintió visitante en esa ciudad. Al año siguiente, Milan, de Italia, superó por 1-0 al Chelsea inglés, en otro encuentro de pretemporada.

En su proceso de expansión, albergó muchos más espectáculos para el paladar del público norteamericano. La lucha libre profesional marcó un récord para ese evento el 1 de abril de 2012, con 68.363 espectadores. Con el béisbol, por las características del juego sobre un sector del terreno, sólo se habilitaba un sector de 35.000 localidades, sin utilizar algunas de las bandejas superiores. Ahora, en otro estadio, los Marlins juegan con aire acondicionado.

El Hard Rock Stadium, un complejo fantástico en Miami Gardens, Florida. Instagram @hardrockstadium

En 1994, el 30 de marzo, fue utilizado para el primer concierto de Pink Floyd para la Gira The Division Bell. Antes habían sonado The Who en 1989 y Guns N’ Roses en 1991. Después, lo hicieron Madonna en 2008, Paul McCartney en 2010, U2 en 2011, Beyonce en 2016 y Taylor Swift en 2018, entre otros. El show debe continuar, siempre.

Los espectáculos musicales de las grandes estrellas se viven intensamente en el Hard Rock Stadium. Instagram @hardrockstadium

Los fanáticos del tenis lo tienen muy presente. Esta temporada, el actual número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, se adjudicó el Masters 1000. La mayoría siguió el certamen desde las tribunas. Unos, sobre asientos. Otros, en cómodas butacas. Y algunos, desde los palcos especiales y acondicionados en un sector con vista preferencial. En sus pisos, los negocios de indumentaria, merchandising, comidas y bebidas están por todos lados del anillo.

Otro campeón que dejó su marca fue el neerlandés Max Verstappen, con su Red Bull, en el primer Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El circuito urbano rodea al estadio y le dio luz verde a una iniciativa que el automovilismo esperaba desde 2018, cuando se presentó la primera de las propuestas. Y el 8 de mayo pasado, MadMax relegó al poleman Charles Leclerc y, en la primavera boreal, llegó “agotado”.

En una cancha readaptada, el Hard Rock Stadium recibe cada año desde 2019 al Miami Open de tenis; este año se consagró Carlos Alcaraz. Instagram @hardrockstadium

Ahora, en el inicio del otoño, pero con temperaturas cálidas, jugará la selección argentina, en la etapa final del proceso que lleva al Mundial de Qatar que comenzará el 20 de noviembre. Para el siguiente, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, el Hard Rock Stadium será una de las sedes. Varios de los futbolistas que este viernes acompañarán a Messi podrían volver para entonces para otro desafío supremo.