Como, la sensación de la Serie A: con un golazo de Máximo Perrone, goleó a Pisa y se metió en zona de Europa League

Con un zurdazo tan potente como preciso, Máximo Perrone abrió el marcador en la victoria de Como por 3 a 0 ante Pisa, por la 19ª fecha de la Serie A. El equipo dirigido por Cesc Fàbregas sumó su tercera victoria consecutiva, alcanzó los 33 puntos y se ubica quinto, en zona de Europa League. Aunque claro: aspira a más y se ilusiona con entrar a la Champions League (figura a tres unidades).

Era un partido cerrado, disputado y condicionado por la necesidad del Pisa, último del campeonato. Pero en medio del desarrollo trabado, apareció el talento argentino para romper el molde. A los 23 minutos del segundo tiempo, el joven de 22 años dominó al borde del área y, sin dudar, sacó un remate rasante de zurda que superó al arquero Adrian Semper tras filtrarse entre las piernas de un defensor. Fue el 1-0 parcial, y el gol que destrabó un encuentro que se estaba volviendo complejo para Como.

El tanto del ex Vélez —elegido como la figura del partido— marcó el rumbo. A partir de allí, el conjunto lombardo impuso condiciones con autoridad. Anastasios Douvikas, delantero griego en alza, selló el resultado con un doblete (a los 76 minutos y en tiempo de descuento, de penal) que consolidó la victoria y alimentó el sueño europeo. En el medio, el rival erró un penal, en los pies de M’Bala Nzola.

Además del golazo de Perrone, la actuación de Nicolás Paz volvió a ser relevante. El mediocampista ofensivo, cedido por Real Madrid, fue titular y participó activamente del circuito ofensivo hasta ser reemplazado a los 88 minutos. En el inicio del partido, protagonizó el primer remate al arco y tuvo otras aproximaciones destacadas. Su rendimiento constante lo mantiene como una de las cartas jóvenes que Lionel Scaloni sigue de cerca de cara al Mundial 2026.

El golazo de Perrone

La campaña de Como trasciende las expectativas. Ascendido en 2024 tras 21 años fuera de la elite, el equipo del español Cesc Fàbregas se transformó en una de las sorpresas del torneo. Con 33 puntos —los mismos que Juventus, aunque con un partido menos, pendiente ante Milan—, se ubica en el quinto puesto de la tabla, una ubicación que antes del cierre de la jornada lo coloca en zona de Europa League.

La solidez defensiva también fue clave en este nuevo triunfo. El arquero francés Jean Butez, una de las revelaciones de la temporada, detuvo un penal cuando el resultado era 2-0, y Como sumó su tercera valla invicta consecutiva. En total, ya acumula nueve en lo que va del torneo, cifra que lo coloca entre los equipos con mejor rendimiento defensivo del certamen.

El impacto de Perrone y Paz va más allá de lo numérico. El primero, con pasado reciente en Manchester City y Las Palmas, ya disputó 43 partidos con Como, suma dos goles y seis asistencias, y debutó en la selección mayor en noviembre pasado, aunque ya había ido al banco en la goleada a Brasil a principios de año. Paz, en tanto, acumula 54 encuentros en el club del norte italiano, con 12 goles y 15 asistencias, y también cuenta con una convocatoria a la albiceleste, en su caso desde 2024.

La dupla argentina representa, además, un valor estratégico para el club, que planea sostener el proyecto más allá de esta temporada. No obstante, en el caso de Paz, Real Madrid tiene opción de recompra para julio de este año, tasada en 9 millones de euros, cifra muy inferior a su actual cotización de mercado, estimada en 65 millones, según el portal Transfermarkt.

La celebración del plantel tras el golazo de Máximo Perrone Alessandro La Rocca� - LaPresse�

Tras el partido, Cesc Fàbregas elogió el carácter de sus dirigidos y relativizó el impacto de la tabla de posiciones: “¿Cuarto puesto? No miro la clasificación, sino partido a partido. Debemos seguir desarrollando esta mentalidad de campeón, un equipo ganador que sabe ganar jugando cada tres días”, afirmó en conferencia de prensa, antes de que Roma ganara su partido a Lecce y se quedara con el cuarto lugar de la tabla.

“Tuvimos un ritmo de juego muy alto y eso les generó dificultades. Pisa es un equipo sólido, que merecía más suerte en el campeonato. Son pocos los que vienen aquí a ganar por goleada”, apuntó el entrenador español. Y agregó: “Butez es un arquero muy fuerte, pero infravalorado. No solo en Italia. Hoy fue decisivo una vez más”.

Fàbregas también se refirió al crecimiento progresivo del equipo: “Queremos alcanzar la cima algún día, pero somos un equipo muy joven que tiene un proceso que seguir. Debemos ser muy cuidadosos con quiénes somos”, señaló. Y completó: “Un miembro del cuerpo técnico me informó sobre la tabla, pero le pedí que dejara de hablar de eso. No es nuestro enfoque en este momento”.

Mientras Pisa se hunde en la tabla y estira su mala racha —una sola victoria en 19 fechas— y se retiró del estadio al grito de “queremos gente que luche”, Como consolida una identidad reconocible: posesión dominante, presión alta y calidad en los metros finales. Un equipo que no solo gana, sino que entusiasma.

En la Torre inclinada de Pisa, la postal fue otra: la verticalidad de un equipo en ascenso. Con la zurda de Perrone como detonante y una estructura que se afianza cada jornada, Como se permite soñar con jugar alguna competición europea.

Resumen del partido