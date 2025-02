Como venció a Napoli por 2 a 1 y le impidió mantener el liderazgo en la Serie A de Italia

Napoli venía siendo uno de los dominadores de la Serie A, pero una mala racha sin ganar de cuatro partidos condujo a que terminara cediendo la punta a manos del Inter, que el sábado se impuso 1 a 0 a Genoa con gol del argentino Lautaro Martínez. Este domingo, el conjunto en donde brillara Diego Maradona en los ‘80 sucumbió como visitante y perdió 2 a 1 frente al Como de Nico Paz, que dio una asistencia para el segundo tanto del conjunto de Cesc Fábregas. Disputada la 26° fecha, Napoli se estancó en sus 56 puntos y se ubica segundo a un punto de Inter, mientras que Como sube hasta la 13° posición, con 28 unidades.

¡EL BLOOPER DEL FIN DE SEMANA! ¡INSÓLITO LO QUE HIZO RRAHMANI PARA EL 1-0 DEL COMO!



📺 Toda la #SerieA, por #DisneyPlus pic.twitter.com/sxn67GcMJz — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2025

A Como todo se le facilitó en los primeros minutos de juego, a partir de un “clamoroso” gol en contra, como suelen adjetivar en Italia. Sucedió que el defensor Amir Rrahmani, nacido en Kosovo pero que juega con la bandera de Albania, captó un saque lateral y, de memoria, dio el pase atrás a la búsqueda de recomenzar la jugada con su arquero. Sin embargo, ya que no levantó la cabeza, no se percató de que su guardavallas, Alex Meret, no estaba en posición para controlar el balón. Y sucedió lo peor: la pelota entró en el arco, al tiempo que Rrahmani se agarró la cabeza al ser consciente de su error.

Más allá de aquel primer traspié no forzado, el equipo de Antonio Conte pudo salir adelante y alcanzó la igualdad a los 17 minutos del primer tiempo por intermedio de Giacomo Raspadori, que también usufructuó un desajuste defensivo: le robó la pelota a un zaguero central y definió sin problemas en el mano a mano con el arquero Jean Butez.

Pero el equipo local golpearía de nuevo a 13 minutos del final del partido, con una intervención decisiva de Nico Paz, que asistió a Assane Diao para el 2-1. Con ese toque de distinción, el rubio delantero del seleccionado argentino acumula seis goles y brindó cuatro asistencias en 24 partidos. Pocos minutos antes del final, Paz -perteneciente a Real Madrid- fue reemplazado por Anastasios Douvikas y a Como le tocó atravesar algunos momentos de zozobra en su área, pero terminó logrando una victoria importantísima ante Napoli y de carácter histórico, ya que se hizo esperar por 73 años frente a este rival.

El resumen

LA NACION