Con Lionel Messi a la cabeza de un Inter Miami que tiene nueve jugadores argentinos, comienza la temporada de la MLS

El arribo de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) marcó un antes y un después en la historia del fútbol en Estados Unidos. Con su sola presencia, el argentino propició un récord de público en la historia de la competición: 12,1 millones de espectadores en 2024, cifra superada solamente por la inglesa Premier League.

Sin embargo, pese a su gran rendimiento -el año pasado fue distinguido como MVP del torneo-, hasta el momento el campeón del mundo no logró ganar el certamen estadounidense. Ahora, en su tercera temporada en Estados Unidos, la segunda completa, Messi, con Javier Mascherano como nuevo entrenador de Inter Miami, procurará quedarse con la MLS, cuyo título de campeón defiende Los Angeles Galaxy.

Se trata de la 30ª realización del campeonato, que comenzará este sábado y que encuentra al equipo de las Garzas como uno de los favoritos. El cuadro de Florida fue el mejor de la etapa regular de la competencia el año pasado –eso lo clasificó para el Mundial de Clubes, que tendrá lugar en el mismo país en junio y julio próximos–, pero sufrió una inesperada eliminación a manos de Atlanta United en la primera rueda de los playoffs.

Luis Suárez y Messi son las mayores figuras de una franquicia que va por su primera conquista de la Major League Soccer. ORLANDO SIERRA - AFP

“Hay que tomar como experiencia lo del año pasado para que no vuelva a suceder y celebremos títulos. La derrota contra Atlanta dejó mucho dolor y mucha impotencia, pero hoy en día no sirve nada reprocharse. Como jugadores nos sentimos defraudados porque no estuvimos a la altura de las expectativas”, reconoció Luis Suárez en el media day de la liga.

En esta temporada, Inter Miami agotó las entradas para sus partidos de MLS como local, lo cual se explica principalmente en la enorme expectativa que genera ver en persona a Messi y a otros destacados exjugadores de Barcelona, como Jordi Alba, Sergio Busquets y el mencionado Suárez. El reto para Mascherano será mayúsculo: dosificar a sus cuatro veteranas figuras, de entre 35 y 38 años, a lo largo de diez meses de competición y en cuatro torneos, incluido el nuevo Mundial de Clubes.

Con Messi en su primera temporada completa, la MLS logró un récord de público en 2024: 12,1 millones de espectadores, una cifra superada solamente por la Premier League. ERNESTO BENAVIDES - AFP

El plantel de las Garzas para 2025 está copado por argentinos, más allá de que también el DT es albiceleste. Hay nueve: los arqueros Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo; los defensores Tomás Avilés, Héctor David Martínez (posee también la nacionalidad paraguaya), Gonzalo Luján y Marcelo “Chelo” Weigandt; los mediocampistas Federico Redondo y Tadeo Allende, y, por supuesto, la gran figura, Leo Messi.

El experimentado Ustari (38 años), el joven Avilés (21; ex futbolista de Racing), el lateral derecho Weigandt (25; ex jugador de Boca) y el exquisito volante Redondo (22; surgido en Argentinos Juniors) vienen siendo titulares en el equipo rosa. Por su parte, Martínez (27; en préstamo de River), Luján (23; procedente de San Lorenzo) y el recientemente incorporado Allende (26; con pasado en Godoy Cruz y Celta de Vigo) vienen sumando cada vez más minutos en el último tiempo. En cambio, Ríos Novo (22; en préstamo de Lanús), que todavía no ocupó el arco Inter Miami en un partido, es el primer suplente de Ustari.

Javier Mascherano, el director técnico, es el décimo argentino de Inter Miami, club en cuyo vestuario se habla mucho español. MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La trigésima versión de la MLS incluirá la llegada de la franquicia número 30, San Diego FC, otra muestra del crecimiento de la liga en los últimos años. Por ende, quedarán 15 equipos en cada conferencia, lo mismo que ocurre en la NBA. Propiedad del multimillonario Mohamed Mansour y la tribu Sycuan –la primera agrupación aborigen en tener una participación en una organización de fútbol profesional–, el conjunto californiano debutará este fin de semana en la casa del campeón defensor, LA Galaxy.

Con el delantero Hirving “Chucky” Lozano como “jugador franquicia” –llegó proveniente de PSV Eindhoven, de Países Bajos–, San Diego intentará dar una sorpresa en el certamen. “Estoy preparándome muy duramente para llegar a la temporada de la mejor manera y competir de la mejor manera. Estoy superfeliz en San Diego, tanto en el club como en la ciudad”, apuntó el mexicano en su presentación en el club.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano es la estrella de San Diego FC, la 30ª y nueva franquicia que participará en la MLS. Gregory Bull - AP

El calendario del torneo

Además de la MLS, los equipos estadounidenses afrontarán varios torneos a lo largo del calendario de 2025.

En el Mundial de Clubes habrá apenas dos franquicias: Inter Miami y Seattle Sounders. El campeonato, que contará con 32 conjuntos, se desarrollará en diferentes sedes de Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. Durante esa competencia habrá receso en la Major League Soccer.

Los otros certámenes serán los de la US Open Cup, la Leagues Cup -con clubes de la Liga MX, de México– y la Copa de Campeones de CONCACAF, que ya está disputando Inter Miami.

Bajo la nieve, Inter Miami comenzó oficialmente su temporada de 2025 con un 1-0 sobre Kansas City por la Concachampions; la camiseta de Messi siempre es ambicionada. KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Llegadas y salidas

En cuanto a los refuerzos para 2025 en la liga de Estados Unidos se destaca, además del de “Chucky” Lozano a San Diego, el regreso a Atlanta United del mediocampista paraguayo Miguel Almirón, proveniente de Newcastle (Inglaterra). También hay bajas de renombre. ¿Las más salientes? La salida del delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Columbus Crew) a Betis, de España, y la venta de Sebastián Driussi, jugador-franquicia de Austin FC, a River Plate por unos 10 millones de dólares.

LA NACION