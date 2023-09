escuchar

El inevitable paso del tiempo empieza a delinear el final de una histórica y vieja guardia. Las luces de aquel glorioso póster de Madrid en 2018 ya no brillan como antes y el camino tiene un desenlace que ya se divisa. Lo que antes era lejano, hoy parece más cercano que nunca. Y los emblemáticos pilares del River multicampeón deben definir qué ruta tomar. La cita de este domingo a las 19.30 frente a Arsenal en el Monumental será un termómetro justo: el hincha se reencontrará con el equipo tras dos semanas turbulentas y sensibles en la intimidad y luego de una pésima labor ante Vélez con caída 2-0 en la fecha pasada. Momento de escuchar el clamor popular.

El estallido mediático, el contrapunto entre Demichelis y el plantel, las charlas del DT con los referentes para cicatrizar la herida y volver a empezar, el amistoso en San Nicolás, las declaraciones de Enzo Pérez y la salida del jefe de prensa Ricardo Dasso, entre otras situaciones, han revolucionado las últimas dos semanas del mundo River. Pero todos saben que lo que ocurrió debe quedar atrás. Tras el cimbronazo, el equipo está obligado a reflejar lo que se resolvió puertas para adentro en el campo de juego. Y ahí estarán los caudillos para decir presente: el técnico tiene en mente alinear a Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez e Ignacio Fernández , los mayores de 33 años que lideran el vestuario.

El contrato de Enzo Pérez con River culmina a fin de año y su salida parece más factible que una continuidad Rodrigo Nespolo - Digital Canon

En la práctica de fútbol que Demichelis dispuso el jueves en el predio de Ezeiza, Franco Armani estuvo en el arco, Milton Casco en el lateral defensivo, Enzo Pérez de volante central e Ignacio Fernández en la línea ofensiva del mediocampo. Más allá de que el entrenador siempre opta por confirmar el equipo tan solo horas antes del encuentro en la concentración, se trata de una continuidad de lo que ha sido el 2023, ya que el DT siempre optó por los referentes a la hora de confeccionar el equipo. Es más, los cuatro están en el ranking de los cinco jugadores con más minutos en el año entre todas las competencias.

Armani suma 3480 minutos y jugó 39 de los 41 partidos de River en la temporada; Casco acumula 2642 minutos en 32 juegos (30 de titular); Pérez tiene 2369 minutos en 32 encuentros (30 de titular); y Nacho registra 2705 minutos en 39 presentaciones (32 de titular). “Exijo a los jugadores y ellos responden porque son muy competitivos. Los números reflejan esto que te digo: Armani, Nacho Fernández, Casco y Enzo Pérez fueron cuatro de los cinco que más jugaron en el año. No tengo a los grandes para que manejen a un vestuario. Los tengo para jugar, para ser competitivos. Ellos marcan el camino ”, explicó Demichelis tras el amistoso del fin de semana pasado.

Ignacio Fernández, otro de los referentes de River, tiene 32 años y le quedan dos años y medio de contrato Mauro Alfieri

Por eso, el duelo ante Arsenal para extender a 17 la racha histórica de triunfos consecutivos en el Monumental también será un nuevo parámetro de cara a lo que se vendrá a fin de año. Porque aunque hoy River tiene que atender exigencias futbolísticas y anímicas, en tan solo tres meses deberá volver a reconfigurar su plantel. Y en medio de una reducción de jugadores que ya comenzó (pasó de tener 37 a 31), hay contratos pesados que se vencen y pilares que pueden tomar otro rumbo .

Enzo Pérez, capitán, líder y emblema, tiene vínculo hasta diciembre. Y su futuro es incierto. “Estoy tranquilo. La decisión sobre mi contrato la voy a tomar a finales de diciembre. Yo por el momento voy a seguir disfrutando de vestir la camiseta de River”, reconoció hace una semana el volante de 37 años. Aunque tiene una oferta de renovación por un año más desde abril sobre la mesa y el DT le abrió la puerta de la continuidad, aún no le comunicó a la CD qué va a hacer. Con sondeos desde la MLS y el sueño de cerrar su carrera en Maipú de Mendoza, hoy su salida parece más factible que una continuidad.

Los otros tres casos tienen otro respaldo contractual. Armani posee vínculo hasta diciembre de 2024 y reconoció públicamente en diversas oportunidades que quiere respetarlo para luego colgar los botines en Colombia con un regreso a Atlético Nacional. Pese a eso, se rumoreó un interés de Inter de Miami y, tras un año con altibajos y errores puntuales que lo expusieron más de lo habitual, a final de temporada hará un balance para definir. En tanto, Casco y Fernández tienen contrato hasta diciembre de 2025 y hoy no está en agenda una posible salida. Ambos desean continuar como referentes, aunque también Demichelis tendrá que definir qué rol les ofrecerá en el equipo del 2024. Son charlas pendientes.

Al igual que Fernández, Milton Casco (35) años, también tiene contrato hasta 2025 Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Pero los cuatro que más han jugado en el año no son los únicos que estarán en el centro de la escena. Jonatan Maidana -hoy desgarrado- y Matías Suárez -pieza de recambio- también culminan en diciembre su contrato y lo más factible es que ya no continúen en el club. El central de 38 años jugó 558 minutos en ocho partidos y el delantero de 35 años, aquejado por las lesiones, solo ingresó en 15 partidos con 242 minutos acumulados. Por otro lado, Bruno Zuculini (30 años), ya recuperado de su larga lesión ligamentaria que sufrió en febrero, es otro de los que a fin de año termina su vínculo y aún no ha tenido avances para continuar .

Armani, Maidana, Casco, Pérez, Fernández, Zuculini y Suárez. Siete apellidos de peso. Con diferentes actualidades y diversos factores cambiantes, pero unidos por una misma situación: el movimiento que ya se está dando en el vestuario de River. Y el mensaje de las llegadas de Matías Kranevitter (30) Ramiro Funes Mori (32), Manuel Lanzini (30) y Gonzalo Martínez (30) es claro: los jóvenes del ayer serán los caciques del mañana . Si durante años se sostuvo una línea indeleble de trabajo que funcionó, el recambio debe ser una continuidad.