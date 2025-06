Convocados de la selección argentina para el partido vs. Chile, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina visita este jueves a Chile por las eliminatorias sudamericanas sin varios jugadores importantes por sanción y/o lesión, pero el hecho de ya estar clasificada al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 no la obliga a tener que ir en búsqueda de un resultado positivo.

La situación le da tranquilidad al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni quien, lejos de menospreciar el encuentro, lo aprovecha para darle rodaje a futbolistas que habitualmente no tienen tantos minutos, tal adelantó en la conferencia de prensa previa: “Daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar.Más allá de que el resultado siempre es importante, hoy creemos que no es fundamental. A lo mejor buscaremos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la selección. Va a haber varios cambios, algunos obligados y otros que queremos ver”.

El entrenador Lionel Scaloni tiene varias bajas importantes para visitar a Chile con la selección argentina MARCOS BRINDICCI - LA NACION

Para el choque ante a Roja el DT cuenta con 23 de los jugadores que convocó. 11 son titulares y los 12 restantes, entre ellos dos arqueros, esperan su turno en el banco de suplentes. Hay cuatro ausencias por sanción: Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi por acumular dos tarjetas amarillas y Nicolás González, quien fue expulsado ante Uruguay y todavía debe un partido de los dos que recibió de pena.

Además, Alexis Mac Allister estuvo en la prelista pero fue desafectado por una lesión y Giovani Lo Celso se sumó al plantel, pero también arrastra una dolencia y es difícil, incluso, que esté disponible para recibir a Colombia. Un caso aparte es el de Lautaro Martínez. El ‘Toro’ jugó el sábado pasado la final de la Champions League con Inter -perdió 5 a 0 ante PSG- y se incorporó a la selección argentina este miércoles. Si bien viajó con el plantel albiceleste a Santiago, no está previsto que sume minutos.

Giuliano Simeone es titular en la selección argentina para visitar a Chile JUAN MABROMATA - AFP

Entre los futbolistas que sí están a disposición sobresale Lionel Messi. Sin embargo, el ‘10′ no es titular y está estipulado que ingrese en el segundo tiempo. Como el combinado nacional ya está en la próxima Copa del Mundo, el jugador y el entrenador consensuaron que no sea de la partida a raíz de la gran acumulación de minuto que tuvo el último mes con Inter Miami, donde jugó ocho partidos. La idea es que sí sea de la partida el próximo martes ante los cafeteros en el estadio Monumental con el público argentino.

En ese contexto, la posible formación inicial para visitar al elenco trasandino es con el arquero Emiliano Martínez; los defensores Nahuel Molina, Cristian Romero -capitán-, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico; los mediocampistas Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Thiago Almada; y los delanteros Nico Paz y Julián Álvarez.

Emiliano 'Dibu' Martínez es una garantía en el arco de la selección argentina LOGAN RIELY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jugadores de la selección argentina a disposición vs. Chile

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Walter Benítez (PSV).

Defensores

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Juan Foyth (Villarreal).

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella).

Mariano Troilo (Belgrano).

Kevin Lomónaco (Independiente).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo).

Mediocampistas

Enzo Barrenechea (Valencia).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Thiago Almada (Lyon).

Nicolás Paz (Como).

Franco Mastantuono (River).

Emiliano Buendía (Bayer Leverkusen).

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami).

Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ángel Correa (Atlético de Madrid).

Rodrigo De Paul sería el único de los habituales mediocampistas titulares de la selección argentina que va del arranque vs. Chile JUAN MABROMATA - AFP

La previa del partido

La selección argentina vuelve a jugar por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, al que ya está clasificado, este jueves frente a Chile como visitante en el estadio Nacional de Santiago. El encuentro correspondiente a la fecha 15 inicia a las 22 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV a través TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y MiTelefé. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela, el favorito al triunfo es el visitante con una cuota máxima de 1.77 contra 5.54 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del anfitrión. El empate llega a 3.60.

La Roja, a falta de cuatro jornadas para concluir el fixture, no tiene casi margen de error si quiere llegar a la Copa del Mundo. Marcha última en la tabla de posiciones con apenas 10 puntos conseguidos en dos victorias, cuatro igualdades y ocho derrotas y está a cinco del repechaje al que, de momento, se está clasificando Venezuela con 15 unidades. Si bien obtener un boleto directo a la cita ecuménica es hoy casi una utopía porque Colombia se ubica una decena de unidades por encima con 12 en juego, necesita ganar para mantener alguna esperanza. Tiene por delante partidos ante equipos que están por encima suyo y, en consiguiente, alguno de ellos va a sumar.

Para recibir a la albiceleste, y luego visitar a Bolivia, el entrenador Ricardo Gareca convocó a históricos como Arturo Vidal y Alexis Sánchez más los jugadores que militan en el fútbol argentino Felipe Loyola y Luciano Cabral de Independiente. Además, están en el plantel el ex-Estudiantes de La Plata Javier Altamirano y el ex-Huracán Rodrigo Echeverría.

Arturo Vidal es el máximo referente de una selección de Chile a la que solo le sirve ganar vs. la Argentina DANIEL DUARTE - AFP

El campeón del mundo y bicampeón de América se clasificó al Mundial 2026 en la jornada anterior tras golear a Brasil 4 a 1 y su objetivo es cerrar las eliminatorias sudamericanas en el primer puesto que ostenta con 31 puntos producto de 10 triunfos, una igualdad y tres caídas. Sin varios titulares y con Messi entre algodones, Lionel Scaloni aprovecha para darle minutos a otros futbolistas que habitualmente tienen menos participación.

En el partido de la primera ronda, correspondiente a la séptima fecha, la Argentina venció a Chile 3 a 0 en el estadio Monumental con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala. El historial entre ambos países tiene 95 antecedentes con 62 triunfos albicelestes y apenas seis de la Roja. Igualaron en 27 ocasiones.

El seleccionado albiceleste perdió apenas una vez ante Chile por Eliminatorias y fue en la décima fecha 10 del certamen clasificatorio al Mundial Sudáfrica 2010. El 15 de octubre de 2008, en un encuentro que se disputó en el estadio Nacional de Santiago, el local ganó 1 a 0 con gol de Fabián Orellana.