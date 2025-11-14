Convocados de la selección argentina Sub 17 para el partido vs. México, por el Mundial 2025

El plantel comandado por Diego Placente quiere darle al país el primer título en la historia en la categoría
El título que le falta en su vitrina a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es el Mundial Sub 17 masculino y anhela conseguirlo este año en la edición que se disputa en Qatar, donde el combinado de Diego Placente, conformado por 21 jugadores, superó la primera etapa siendo el mejor equipo entre todos los grupos y enfrenta en 16avos de final a México.
En el plantel de la albiceleste, que en el grupo D venció a Bélgica 3 a 2, Túnez 1 a 0 y Fiji 7 a 0; hay dos futbolistas que se desempeñan en Europa y el resto lo hace en el fútbol local. El arquero José Castelau y el delantero Can Armando Güner son los únicos de la lista provenientes del Viejo Continente. El primero nació en Getafe, España, el 13 de enero de 2009 y ya tiene contrato profesional con Real Madrid. De padre argentino y madre española, lleva varios partidos como titular en la categoría Juvenil C del Merengue y en los informes sobre él se destaca su voz de mando, la capacidad para ordenar a sus defensores, la confianza que inspira y su soltura para jugar con los pies.
Güner nació en Alemania. Su padre es turco y su madre germano-argentina. Juega como extremo izquierdo en Borussia Mönchengladbach, club con el que tiene contrato hasta 2026, y su vínculo con la Argentina es por su abuela materna, que nació en este país. Ya tuvo participaciones en las selecciones Sub 16 y Sub 17 de Alemania y clubes como Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas quieren contratarlo.
Del plano local hay varios jugadores interesantes y dos de ellos aparecieron recientemente en la tradicional lista de 60 mayores promesas jóvenes de todo el mundo según The Guardian: Matías Satas (Boca) y Thomás de Martis (Lanús). Satas es defensor central y el capitán del Sub 17. “Defensor fuerte, zurdo y de 1,85 metro de altura. Bueno en el juego aéreo y capaz de anotar en pelota detenida”, lo describieron en el informe “Next Generation” (“Próxima Generación”). El 9 del Granate, por su parte, fue el máximo anotador en el último Sudamericano Sub 17, acumula 11 tantos en 13 partidos en la selección juvenil y ya debutó con la primera división de su club.
Lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 17
Arqueros
- José Castelau (Real Madrid).
- Juan Manuel Centurión (Independiente).
- Valentín Reigia (Argentinos Juniors).
Defensores
- Fernando Closter (Independiente).
- Thiago Yañez (Argentinos Juniors).
- Simón Escobar (Vélez).
- Matías Satas (Boca).
- Mateo Martínez (Racing).
- Santiago Silvera (Argentinos Juniors).
- Misael Zalazar (Talleres).
Mediocampistas
- Alejandro Tello (Racing).
- Santiago Espíndola (River).
- Felipe Pujol (Vélez).
- Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s).
- Ramiro Tulián (Belgrano).
- Uriel Ojeda (San Lorenzo).
Delanteros
- Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach).
- Felipe Esquivel (River).
- Thomas De Martis (Lanús).
- Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors).
- Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).
Argentinos y mexicanos se enfrentaron en dos de los últimos tres mundiales masculinos de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), teniendo en cuenta todas las divisiones, por lo que el partido venidero es el tercero en tres años. La última vez fue en la Copa del Mundo Sub 20 que se realizó meses atrás en Chile y fue triunfo albiceleste en cuartos de final 2 a 0. Antes, en Qatar 2022 el equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó 2 a 0 ante el Tri en la fase de grupos. La única cita ecuménica en la que no coincidieron fue la del Sub 20 Argentina 2023.
Más allá del presente de cada equipo, la historia ubica a México por sobre la Argentina. Los sudamericanos nunca fueron campeones y su mejor posición fue el tercer lugar el en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003 mientras que los norteamericanos dieron la vuelta olímpica en las ediciones de Perú 2005 y México 2011. En la tabla de ganadores, comparten el tercer lugar con Ghana y están por detrás de Nigeria (5 estrellas) y Brasil (4).
#Sub17 | ¡Estamos preparados! 🙌🔥#NuestrosChavos van hoy por el pase a Octavos de Final. ⚽#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/p4qeBA2XCu— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025
La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.
A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.
