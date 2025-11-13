Dónde juega la selección argentina vs. Angola

La selección argentina jugará por primera vez en su historia un partido en Angola y lo hará frente al local este viernes en Luanda, la capital. Será el único amistosos que afrontará en la quinta fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y, también, su último encuentro en el 2025.

El partido se disputará en el estadio 11 de Novembro que tiene capacidad para alrededor de 45.000 espectadores y recientemente el Gobierno nacional angolés invirtió varios millones de dólares para remodelarlo de cara a la visita del equipo campeón del mundo y, especialmente, de Lionel Messi.

Para los locales, es más que un partido de fútbol. El poder político de Angola, según medios de ese país, abonó alrededor de 12 millones de dólares para que la albiceleste se presente en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia que, justamente, se cumplió el 11 de noviembre pasado. Se trata de un evento con el que buscan dar un mensaje de “unidad y esperanza” a la sociedad.

La previa de Angola vs. Argentina

Angola y la selección argentina chocarán este viernes desde las 13 (hora argentina) en un amistoso que transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El seleccionado africano no se clasificó al Mundial 2026 en el Grupo D de las eliminatorias de su continente. Sin figuras rutilantes, se trata de un equipo que no es de los más sofisticados de África ni tiene una rica historia en el deporte más popular del planeta. Los jugadores más destacados son Gelson Dala, goleador del Al-Wakrah de Qatar; Manuel Cafumana, mediocampista del Kocaelispor de Turquía; y Randy Nteka, delantero de Rayo Vallecano.

Alrededor de 20.000 personas asistieron al entrenamiento a puertas abiertas de la selección argentina en Alicante Pablo Miranzo (Agencia EFE)

El seleccionado argentino realizó este jueves su último entrenamiento en Alicante, España, en el estadio de Elche a puertas abiertas y convocó a alrededor de 20 mil personas. Posteriormente, viajó a la capital de Angola con varias bajas con respecto al plantel habitual y la presencia de futbolistas que tienen la oportunidad de meterse en la pelea por estar en la Copa del Mundo 2026.

Hay algunos indicios de la formación que dispondrá el entrenador Lionel Scaloni y se perfilan para jugar habituales titulares como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. En el arco, sin Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se perfila para atajar Gerónimo Rulli mientras que el lateral derecha sería Juan Foyth. El mediocampista interior izquierdo puede ser Giovani Lo Celso o Nico Paz.

Posibles formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle. Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el equipo visitante con una cuota máxima de 1.20 contra 16.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 7.30.

Argentinos y angoleños se enfrentaron una sola vez en la historia. Fue un amistoso en la previa del Mundial Alemania 2006 en Salerno, Italia, con victoria de la albiceleste 2 a 0 con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Lionel Messi y Lionel Scaloni ingresaron desde el banco de suplentes.