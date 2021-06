Copa América: Lionel Scaloni confirmó el equipo para enfrentar a Bolivia y habló sobre la chance de una final con Brasil

El técnico Lionel Scaloni confirmó el equipo argentino que mañana se enfrentará a Bolivia, por la última fecha del Grupo B de la Copa América que se disputa en Brasil.

Los once que saldrán a jugar desde las 21 en el Arena Pantanal de Cuiabá serán: Armani; Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez y Acuña; Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Alejandro Papu Gómez; Lionel Messi, Sergio Agüero y Ángel Correa.

En relación a la confirmación de que Brasil sólo chocaría con el conjunto albiceleste en una hipotética final, el entrenador reconoció que es algo que no le causa “ni alivio ni tranquilidad”. Y agregó: “La dificultad está en todos lados. En la Copa pasada nos tocó cruzarnos en semifinales, con un resultado adverso pero con la sensación de que estuvimos cerca. Y nuestra idea es llegar lo más lejos posible.

Acerca de la afirmación de que el seleccionado verdemarelo está, al menos en la actualidad, un escalón por encima de todas las otras selecciones de Sudamérica, Scaloni analizó: “Es evidente que es una selección consolidada y con un entrenador que hace años que viene trabajando. El último partido que perdió Brasil fue con la Argentina en Arabia. Aquel fue un partido muy parejo. Hoy en día un partido de fútbol es muy igualado, sobre todo cuando se enfrentan dos selecciones tan potentes. Lo que sí creemos es que podemos hacer un buen papel si nos toca jugar contra ellos.”

Scaloni dijo que no le causa "ni alivio ni tranquilidad" jugar una hipotética final con Brasil NELSON ALMEIDA / AFP - La Nación

El partido de mañana resulta extraño, ya que la Argentina está clasificada a los cuartos de final, mientras que Bolivia ya no tiene chances de hacerlo. En ese sentido, el DT evaluó: “Es verdad que ya se acercan los cuartos de final. pero no podemos olvidar este partido. En este torneo las dificultades son máximas, cosa que en otras competiciones no son tal. Las condiciones en las que estamos jugando son difíciles, y el último de un grupo le puede hacer partido al puntero. Eso es consecuencia de que las otras selecciones han pegado un salto importante de calidad”.

Sobre el nivel general de esta Copa América, en comparación con la Eurocopa que se disputa al mismo tiempo, el rosarino consideró: “Si se juega bien o mal es relativo en cuanto a las condiciones en las que se está jugando. La dificultad es máxima. No tengo dudas de que cualquier selección en un contexto diferente le haría partido a cualquiera de las mejores selecciones.

Lionel Messi, siempre titular, estará desde el arranque ante Bolivia Eraldo Peres - AP

Hasta el momento, la Argentina lleva 16 partidos invicto y es la tercer mejor racha de su historia. Scaloni dijo no tener precisión sobre ese dato y destacó: “No sabía muy bien cuántos partidos llevaba sin perder. No es una cosa que me preocupe. El equipo está bien, más allá de que hay que ajustar algunas cosas. Eso nos deja tranquilo: que aunque juegue uno u otro somos un equipo sólido. Esta estadística está ahí, está bueno saberlo, aunque no es lo más importante.”

Los 11 de la Argentina frente a Bolivia

En relación precisamente al hecho de que desde que asumió, la Argentina no pudo repetir su equipo titular, el DT explicó: “Es evidente que la mayoría de las veces que pudimos repetir formación no tuvimos a los jugadores. Me hubiera gustado repetirlo. Hay 7 u 8 que son para mi importantes, que siempre repitieron”. Luego, comparó: “Todas las selecciones del mundo tienen tres o cuatro jugadores que rotan y demuestran que pueden estar en el equipo. En una selección están los mejores, y de allí hay que buscar a los 11. Estoy muy conforme con los que están afuera y con los que ingresaron.

Erick Pulgar de Chile compite por el balón con Sergio Agüero de Argentina durante un partido del Grupo A entre Argentina y Chile; el Kun volverá a ser titular ante Bolivia Wagner Meier / Getty Images - La Nación

Además, remarcó: “En esta selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y todos sabemos quien es (por Lionel Messi). El resto de los jugadores mantienen nuestra base. Para nosotros es importante que partido por partido sigan demostrando. Nadie se puede relajar. Nosotros siempre decidimos por el bien del equipo y no por el bien individual.”

Sobre las chances argentinas en esta Copa América, y como era de esperar, el entrenador evitó utilizar la palabra campeón: “Lo que creemos es que podemos dar batalla a todas las selecciones, competir al máximo y llegar lo más lejos posible. Es lo que intentamos. Estamos convencidos que este es el camino.”

