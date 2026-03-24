Repechajes al Mundial 2026: cuándo juega Bolivia vs. Surinam

Bolivia tiene la gran chance de sumar un sudamericano más al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. De clasificarse, serían siete los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en la Copa del Mundo, algo inédito. Sin embargo, para eso debe superar el repechaje intercontinental, en el que primero afrontará una semifinal ante Surinam este jueves 26 de marzo a las 19 de la Argentina, en el estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México. En caso de ganar, se enfrentará a Irak en busca de uno de los últimos boletos disponibles.

La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. Así dejó sin chances de pelear por un lugar en la Copa del Mundo a Venezuela, Perú y Chile. Solo participó de Estados Unidos 1994, cuando tenía en el plantel al histórico Marco ‘Diablo’ Etcheverry, considerado como el mejor futbolista boliviano de todos los tiempos.

Bolivia jugará el repechaje con el sueño latente de volver a una Copa del Mundo AIZAR RALDES - AFP

El seleccionado surinamés, por su parte, fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador. Mantiene viva la ilusión de disputar un Mundial por primera vez de la mano de su máxima figura, Joel Piroe, que juega en Leeds United de la Premier League de Inglaterra.

Bolivia vs. Surinam: todo lo que hay que saber

Semifinal del repechaje FIFA 2.

Día : Jueves 26 de marzo.

: Jueves 26 de marzo. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México

: Estadio BBVA de Guadalupe, Nueva León, México Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : DSports.

: DSports. Streaming : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bolivia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final del repechaje FIFA 2, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.43 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Surinam. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Miguel Terceros es una de las principales figuras de Bolivia, que quiere volver a jugar una Copa del Mundo AIZAR RALDES - AFP

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Jueves 26 de marzo en Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo en Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K del Mundial 2026 con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Martes 31 de marzo en Monterrey, México.

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I del Mundial 2026 con Francia, Senegal y Noruega.