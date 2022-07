Copa Argentina: Banfield lo dio vuelta a Unión con un golazo de Dátolo y pasó a los octavos de final

Venían de medirse el sábado pasado, en el Florencio Sola. En la fría noche del martes, pero esta vez en San Nicolás, Banfield y Unión volvieron a encontrarse. En el duelo por la Liga Profesional, la victoria fue para el Tatengue (3-2); esta vez, Banfield tuvo su desquite y festejó en el choque por los 16avos de final de la Copa Argentina. El Taladro de Claudio Vivas se impuso por 2-1 y avanzó a los octavos de final, etapa en la que se enfrentará con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que dejó en el camino a Racing de Córdoba (1-0).

Unión venía de ganarle el pasado fin de semana, pero en el estadio Único de San Nicolás se invirtió la historia, lo que dejó a los santafesinos con las manos vacías en poco más de una semana, ya que venían de ser eliminados en los octavos de final de la Copa Sudamericana a manos de Nacional, de Uruguay.

Maniobra Nicolás Domingo; Banfield dio otro paso en la Copa Argentina Twitter @CAB_oficial

El partido empezó a pleno, y sobre el cuarto de hora Unión logró ponerse en ventaja por intermedio de Mauro Luna Diale, que le desvió la trayectoria a un centro bajo del colombiano Brayan Castrillón, luego de un tiro libre en el que todo Banfield reaccionó tarde. Mientras Claudio Vivas dispuso a varios suplentes, el uruguayo Gustavo Munúa plantó una alineación con mayoría de titulares. Pero pronto Banfield emparejó el desarrollo, y sobre el final de la primera etapa también el resultado: a los 40 apareció en todo su esplendor el capitán y habitualmente suplente Jesús Dátolo, que a los 38 años tiene su pegada de zurda inmaculada y con ella empató el juego con un magnífico tiro libre, al ángulo.

Remata Polenta y observa Maciel; Unión se quedó con las manos vacías y ahora debe apuntarle todo a la Liga Twitter @clubaunion

Banfield entró en busca del premio mayor en el segundo tiempo y lo consiguió rápidamente, sobre los 10 minutos, con una gran acción por izquierda de Maximiliano Cuadra, que escapó por la izquierda y envió un centro que no alcanzó Enrique, pero sí lo hizo Emanuel Coronel, que entró por el carril derecho y anotó el segundo con un cabezazo.

A partir de allí hasta el final, el equipo de Claudio Vivas manejó las acciones y no pasó demasiadas zozobras el arquero Cambeses, salvo en la última jugado, cuando el ingresado Imanol Machuca no pudo conectar casi debajo del arco un centro desde la izquierda que hubiera significado la igualdad y la consecuente definición por penales. Pero no consiguió llegar empujar el balón dentro del área chica en el quinto minuto de descuento, y allí se terminó la noche en San Nicolás, con un festejo que se mudó al sur de Buenos Aires.