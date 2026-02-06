Copa Argentina: Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en el torneo

Con una polémica sobre el final concluyó este jueves el partido en el que Deportivo Riestra derrotó por 1-0 a Deportivo Maipú, de Mendoza, en el debut de ambos equipos en la Copa Argentina. El conjunto perdedor reclamó airadamente un penal por una mano que no fue sancionada por el árbitro Daniel Zamora y que no tuvo apoyo del VAR, ya que en este torneo sólo se utiliza en la final.

Deportivo Riestra, de la Primera División, dejó atrás con esfuerzo al equipo de la B Nacional gracias al gol convertido por Ángel Stringa a un minuto del cierre de la etapa inicial. El delantero recibió un pase cruzado por la derecha, a espaldas de su marcador, encaró al arquero y de caño abrió el marcador con el tanto que sería decisivo.

Deportivo Riestra celebró su pasaje a los 16avos de final de la Copa Argentina tras el 1-0 sobre Deportivo Maipú, de Mendoza REDES

Fue casi lo único relevante en ese primer tiempo que concluyó con una de las acciones del juego que generó malestar en el equipo mendocino, ya en tiempo de descuento. Nicolás Fernández fue a disputar una pelota con Nicolás Benegas, del Malevo, y terminó con un corte al lado del ojo derecho cuando el codo del jugador de Riestra impactó en su rostro. Terminó siendo vendado en la cabeza el defensor de Deportivo Maipú, tras ser atendido por el sangrado.

En la segunda etapa, Riestra tuvo posibilidades de aumentar la diferencia y cerrar el duelo, pero no logró convertir. Al menos de manera válida, ya que el propio Benegas marcó cuando iba un cuarto de hora y fue invalidado por una mano previa de Ramírez tras el despeje.

¡ANULADO EL SEGUNDO DE RIESTRA! ❌ Benegas definía con clase pero el árbitro invalidó la acción por una mano previa y el encuentro sigue 1 a 0 para el Malevo sobre Dep. Maipú. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QPQc3JzrEL — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

En un palco del estadio Ciudad de Caseros sufría por la derrota Enzo Pérez, el jugador que dejó River en el último mercado de pases para unirse a Argentinos Juniors, ya eliminado del torneo.

No obstante, no olvida sus raíces el mediocampista que cumplirá 40 años el 22 de este mes y fue a alentar al club en el que se formó y permaneció hasta los 16. Estuvo alentando, acompañado de familiares y amigos, pero se fue desilusionado con el resultado del Botellero.

¡ENZO PÉREZ PRESENTE EN CASEROS!⚫👋



El mediocampista se encuentra en el estadio de Estudiantes de Caseros alentando a Deportivo Maipú de Mendoza ante Deportivo Riestra, por los 32avos de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/utxryRe0RI — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

A Benegas le negó otro gol un palo, en una acción en la que bajó la pelota con el pecho e impactó de media vuelta dentro del área, luego de hacer creer a quien lo marcaba que jugaría para atrás, hacia el compañero que llegaba de frente. Faltaban ocho minutos. El 1-0 no daba tranquilidad, pero en el juego la diferencia era grande.

Sin embargo, en el último minuto el campo se llenó de protestas. En un envío al centro del área de Riestra, la pelota picó, Luciano Arnijas la levantó de taco y Gabriel Obredor, que había ingresado por el autor del gol, sacó su brazo derecho de atrás de su cuerpo y llegó a conectar el balón que se le escurría a su costado, a la altura del codo. De manera instantánea, todos los jugadores de Deportivo Maipú pidieron el penal. El árbitro no lo vio y todo siguió adelante.

¿ERA MANO SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO? #CopaArgentinaEnTyCSports



Cerca del final del partido, Deportivo Maipú pidió penal por esta acción dentro del área. ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/E4HbqkofNv — TyC Sports (@TyCSports) February 5, 2026

Ya no había margen para mucho más. Uno, Deportivo Riestra, se aferró a la diferencia mínima para sostener el triunfo. El otro, Deportivo Maipú, se quedó mascullando bronca por esa posibilidad casi inesperada del final. El 1-0 sentenció el pasaje del blanquinegro a los 16avos de final, donde se verá las caras con el ganador del encuentro que jugarán San Lorenzo y Deportivo Rincón, de Neuquén.

Lo mejor de Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Para Riestra, el éxito significó el primero de la temporada, tras comenzar el Torneo Apertura con dos derrotas y un empate en las tres primeras fechas del grupo A. En cambio, para Deportivo Maipú el encuentro representó el primero desde octubre del año pasado, cuando terminó su participación en el certamen de la segunda categoría del fútbol de la AFA.