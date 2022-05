Copa de la Liga: así está la tabla de posiciones mientras se juega la penúltima fecha

En la Copa de la Liga ya es tiempo de definiciones. En una decimotercera y penúltima fecha que empezó con el triunfo de San Lorenzo como visitante frente a Newell’s (2-1), se empiezan a conocer varios de los equipos que seguirán en acción dentro de pocos días en busca del título. Ya se metieron en los cuartos de final River, Boca, Racing y Estudiantes.

River se floreó en Junín con un contundente 7-0. Resolvió su clasificación para los cuartos de final en un minuto ante Sarmiento. Primero desequilibró con un golazo de Tomás Pochettino, desde afuera del área (a los 34 minutos de la primera etapa) y luego con una acción individual de Julián Alvarez, que regresó al gol, a los 35. El centrodelantero millonario anotó con un derechazo cruzado luego de aprovechar un error defensivo (el resbalón de Federico Andueza). Y sobre el final de la primera etapa marcó de nuevo Alvarez, entrando por el segundo palo tras recibir un centro desde la izquierda de Milton Casco. En 11 minutos terminó anotándole tres goles a un Sarmiento que decidió defender muy cerca de su arquero Josué Ayala. En la segunda etapa, aportaron sus gritos para el 7-0 Enzo Fernández, Esequiel Barco, nuevamente Julián Alvarez y Santiago Simón.

Lo mejor de Sarmiento 0 vs. River 7

Racing rescató ante Banfield un empate que salva su invicto, entre los nervios propios y la desconfianza en el árbitro Delfino. obre el final, La Academia consiguió el 1 a 1 ante el Taladro y sostuvo la chapa que lo marca como el único invicto en la Copa de la Liga. El punto le sirve al equipo de Fernando Gago para seguir en la cima de la zona 1, mientras que los dirigidos por Diego Dabove parecen depender de un milagro en la última fecha. El Cilindro de Avellaneda vivió un par de situaciones curiosas. La primera de ellas, el gol en contra que terminaron convirtiendo entre Eugenio Mena y Maico Quiroz; y también el fastidio de los hinchas con Edwin Cardona, a quien lo despidieron con silbidos cuando fue reemplazado en el segundo tiempo.

Lo mejor de Racing 1 vs. Banfield 1

Con una buena actuación y un estelar Darío Benedetto, Boca encontró la confianza necesaria para lo que más le interesa: la Copa Libertadores. Superó a Barracas Central por 2-0 y así logró su primera victoria como local en la Bombonera en el torneo y selló la clasificación en el segundo puesto de la Zona 2, a cuatro puntos de Estudiantes, rumbo a los cuartos de final. Eso le asegura definir como local en la próxima etapa. Es un triunfo que le sirve también desde lo anímico, ya que este miércoles juega buena parte de su suerte, frente a Always Ready, en la altura de La Paz (3.600 metros). “Jugamos bien, merecimos ganar. Hicimos un partido completo porque creamos varias situaciones y tuvimos eficacia”, dijo Benedetto luego del partido, que no podrá estar en Bolivia por estar suspendido.

Lo mejor de Boca 2 vs. Barracas Central 0

Vélez no vive días tranquilos. El mal presente deportivo generó un clima inestable en Liniers, con hinchas disconformes. Este sábado, en el estadio José Amalfitani, el triunfo ante Tigre por 3-2 por la 13° de la Zona 2 de la Copa de la Liga generó algo de alivio entre los protagonistas y los simpatizantes, aunque la jornada no fue completa, ya que José Florentín, tras convertir su gol, le gritó el gol a los hinchas en modo desafiante. Los otros goles del vencedor los anotaron Lucas Janson y Julián Fernández, mientras que para el Matador convirtieron Agustín Obando (ex Boca) y Sebastián Prieto.

Lo mejor de Vélez 3 vs. Tigre 2

Los posibles cruces

Así se estarían jugando hoy los cuartos de final:

1° Zona 1 vs. 4° Zona 2: Racing - Aldosivi

2° Zona 2 vs. 3° Zona 1: Boca - Newell’s

1° Zona 2 vs. 4° Zona 1: Estudiantes - Argentinos Juniors

2° Zona 1 vs. 3° Zona 2: River vs. Tigre

La tabla de posiciones

Los resultados de la penúltima fecha