Copa Intercontinental 2025: cómo sigue la competencia

La Copa Intercontinental entra en su recta final este sábado, con el partido que protagonizarán Flamengo de Brasil y Pyramids de Egipto, en busca del rival que el 17 de diciembre dirimirá el título con el campeón de Europa, París Saint Germain (PSG), que ingresó directamente a la final. La “Copa Challenger” que se pondrá en disputa, iniciará este sábado desde las 14 de la Argentina y tendrá lugar en el estadio Ahmad bin Ali de Qatar. La televisación exclusiva está a cargo de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. El partido, que también estará disponible por streaming en FIFA+, se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

Para Pyramids, fundado en 2008, el de este fin de semana será el partido más importante de su historia. “Quizás no sea la mayor competición del mundo, pero sí es quizás el mayor partido de la historia del Pyramids. Estamos hablando del Flamengo y del PSG (en la hipotética final)“, dijo el técnico del club egipcio, el croata Krunoslav Jurcic.

Flamengo viene de ganar el Derbi de las Américas frente a Cruz Azul; es favorito a pasar a la final KARIM JAAFAR� - AFP�

Por su parte, el flamante campeón de la Copa Libertadores 2025, está pendiente del posible regreso del delantero Pedro, tras una fractura en el antebrazo derecho que lo tiene fuera de las canchas desde noviembre. Su entrenador, Filipe Luís, comandante de uno de los planteles más costosos de América, advirtió contra un exceso de confianza: “Pyramids es un equipo muy bien organizado. Defienden muy fuerte, es muy difícil entrar entre líneas. Pueden correr durante mucho tiempo, no se cansan nunca”, destacó el DT brasileño.

El Mengão se metió en esta instancia del certamen tras derrotar a Cruz Azul de México, por 2 a 1, con un doblete del uruguayo Giorgian de Arrascaeta (Jorge Sánchez empató transitoriamente para la Máquina Celeste). Para acceder al certamen conquistó recientemente la cuarta Copa Libertadores de su historia, tras vencer a Palmeiras por 1 a 0 en la final.

El conjunto egipcio, por su parte, dio la sorpresa frente a Al Ahli de Arabia Saudita y lo derrotó por 3 a 1 con un hat-trick del congoleño Fiston Mayele (Iván Toney puso el 1 a 1 parcial para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle). Se clasificó tras ganar la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) 2024-2025, certamen en el que venció por 2 a 1 a Mamelodi Sundowns en la final.

Flamengo vs. Pyramids: todo lo que hay que saber

Playoff de la Copa Intercontinental 2025 .

. Día : Sábado 13 de diciembre.

: Sábado 13 de diciembre. Hora : 14 (horario argentino).

: 14 (horario argentino). Estadio : Ahmad bin Ali de Qatar.

: Ahmad bin Ali de Qatar. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : DSports.

: DSports. Streaming : FIFA+.

: FIFA+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - Cuatro títulos

Nacional (Uruguay), Peñarol (Uruguay), Boca Juniors (Argentina) y Milan (Italia) - Tres cada uno

Independiente (Argentina), Juventus (Italia), Santos (Brasil), Inter (Italia), San Pablo (Brasil), Ajax (Países Bajos), Bayern Munich (Alemania) y Porto (Portugal) - Dos cada uno

River Plate (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), Olimpia (Paraguay), Gremio (Brasil), Manchester United (Inglaterra), Feyenoord (Países Bajos), Atlético Madrid (España), Flamengo (Brasil), Estrella Roja (Serbia) y Borussia Dortmund (Alemania) - Uno cada uno