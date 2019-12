Fuente: Reuters

ASUNCION.- Juan Román Riquelme es el señor selfie. Llega al centro de convenciones y se funde en un abrazo con Claudio Tapia, presidente de la AFA. Hablan. Sonríen. Román camina cinco metros. Le piden una foto. Accede. Dos metros. Otra foto. Le agradecen. Camina otros tres metros. Se le acercan dos personas, que van por el combo: le piden una foto, pero también una firma en dos camisetas de Boca con su número y el nombre "Román" en grande. El flamante vicepresidente de Boca accede. Siempre accede. Lo acompaña Fabiana Casadío, de Conmebol, que junta las manos y parece pedir por favor que cesen los pedidos. Tapia hace rato que está sentado. Román va hacia su silla. Pero se encuentra con Pablo Moyano y Yoyo Maldonado. Hay sonrisas y abrazos. Y también hay foto, claro.

Ninguno de los presentes concita tanta atención como Román. Acaba de iniciar el camino de dirigente y ni siquiera celebró su partido despedida como futbolista profesional. Pero Riquelme seguirá siendo aquel que hizo soñar a los hinchas de Boca y enamoró a miles de fanáticos con su fútbol. Un Ronaldinho, pero de Don Torcuato. Tanto, que Riquelme es homenajeado por la Conmebol con una réplica de la Copa Libertadores. "Se salda una deuda", dice Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. "Parte del cariño que me tiene la gente de mi club es por culpa de esta copa", cuenta Román que, por una vez, parece estar feliz de verdad. "La Copa Libertadores fue el torneo más lindo que me tocó jugar", ensalza. Ahora tendrá una misión difícil: llevar a Boca a volver a ganarla, pero no desde la cancha, sino desde las oficinas.

Antes del comienzo de la ceremonia otro argentino se había ganado los flashes. Ramón Díaz fue la figura del día en todos los medios paraguayos. Junto a su hijo Emiliano se reunieron con el expresidente guaraní Horacio Cartes y llegaron a un acuerdo. El riojano será el próximo entrenador de Libertad, cargo en el que reemplazará a otro argentino: José Chamot. Ramón acepta que estuvo cerca de Racing, pero que no llegaron a un acuerdo. Lo persiguen cámaras y micrófonos. Luego de su paso por el seleccionado guaraní, Ramón es un rockstar en la capital paraguaya. El sorteo de la Libertadores le da una mano a su show: volverá a la Bombonera. Libertad, su nuevo equipo, quedó en el grupo H, que también integra Boca como cabeza de serie.

"30 segundos", dice el director. Y todos los dirigentes, ex futbolistas, funcionarios de Conmebol e invitados especiales se sientan. Aparecen la brasileña Janaina Xavier y el argentino Pablo Giralt, los conductores del primer sorteo, el de la Copa Sudamericana. El encargado de sacar las bolillas será Jorge Pinos, el arquero de Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana de este año. Ese día, el arquero brilló por sus atajadas. Ayer, el que brilló fue su moño.

Pinos no fue la única referencia al partido final de la Sudamericana disputada en Asunción. Hubo un audio que partió del celular del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Un fragmento de la canción "Parrandero", cantada por Los Palmeras con el estribillo cambiado para hacer referencia a Colón."Conquistó nuestros corazones", dice Domínguez sobre la música. Parte del auditorio aplaude.

En medio del sorteo de la Sudamericana, Claudio Tapia abandona el centro de convenciones. Le avisan que si permanece en la sala perderá su vuelo de regreso a Buenos Aires. El presidente de la AFA no sabrá que Huracán (vs. Atlético Nacional, de Colombia) y Unión (vs. Atlético Mineiro) tienen rivales complicadísimos. Ni que Vélez jugará con Aucas, de Ecuador. O que Lanús debutará con Universidad Católica de Ecuador. O que Argentinos Juniors se medirá con Sport Huancayo, de Perú. A Independiente, el club presidido por su suegro, Hugo Moyano, le tocó Fortaleza, de Brasil. Su hijo Pablo, presente en la ceremonia, giró su cabeza e intercambió opiniones con Yoyo Maldonado al enterarse de que tendrán que viajar a Brasil.

Las bolillas se ubican y el primer sorteo termina. Otro estruendo: "Un minuto". Hay un cambio en el equipo de los conductores: sale Giralt y entra otro argentino, Juan José Buscalia. Empieza el evento que concita la mayor atención: el de la Libertadores. Se nota hasta en la cantidad de sponsors: en lugar de los cinco de la Sudamericana, ahora hay 10. Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, se entera de que su equipo debe viajar a Bolivia para enfrentar a "Bolivia 3", que todavía no está definido.

Las bolillas definen la hoja de ruta de Boca. Es cabeza de serie del grupo H. A los xeneizes les tocan Libertad de Paraguay, Caracas de Venezuela y..... Para volver a conquistar América, Boca sumará miles de kilómetros. Racing tiene un buen sorteo: le tocan Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida de Venezuela. River, campeón y subcampeón en las últimas ediciones, tiene a dos excampeones en su grupo: LDU de Quito y San Pablo. Lo completa Binacional de Perú. Defensa y Justicia va al grupo de Delfín (Ecuador), Santos (Brasil) y Olimpia (Paraguay). Y Tigre jugará con Bolívar, Palmeiras y el equipo G2 proveniente de la fase preliminar.

Los grupos de la Copa Libertadores 2020

Grupo A

Flamengo

Independiente del Valle

Junior

G1

Grupo B

Palmeiras

Bolívar

Tigre

G2

Grupo C

Peñarol

Colo Colo

Atletico Paranaense

Bolivia 2

Grupo D

River

San Pablo

LDU Quito

Binacional

Grupo E

Gremio

Universidad Católica (Chile)

América de Cali

G4

Grupo F

Nacional

Racing

Alianza Lima

Estudiantes Mérida

Grupo G

Olimpia

Santos

Delfín

Defensa y Justicia

Grupo H

Boca

Libertad

Caracas

G3