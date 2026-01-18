Dónde ver en directo online Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano 2026

Boca y Olimpia de Paraguay se enfrentan este domingo en un amistoso de pretemporada, el último de ambos antes de la competencia oficial. El encuentro, programado para las 21 (horario argentino), se disputa en el estadio Único de San Nicolás y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Disney+ Premium.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Millonarios de Colombia, se prepara para un 2026 que lo encuentra urgido de volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo obsesiona desde 2007, año de su última consagración. La ansiada séptima es el gran objetivo de la nueva temporada. Sin embargo, además del desafío internacional, afrontará al menos tres torneos locales: Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Boca se prepara para un año en el que regresará a la Copa Libertadores, el torneo que lo desvela JAVIER GARCIA MARTINO

El conjunto paraguayo, por su parte, recientemente disputó un compromiso frente a Colo Colo, que terminó con victoria del club chileno por 4 a 3 en los penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. Tras un mal 2025 (fue quinto en el Apertura, octavo en el Clausura y quedó afuera de la Copa de Paraguay en octavos de final), el equipo que ahora es dirigido por el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez intentará reivindicarse para volver a pelear por títulos en la temporada entrante.

La última vez que Boca y Olimpia se vieron las caras fue el 9 de octubre de 2016, también por un amistoso denominado Copa Pachamama, en el que empataron 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy.

Boca vs. Olimpia: cómo ver online

El amistoso de pretemporada está programado para este domingo a las 21 (horario argentino) en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

Disney+ Premium.

De cara al amistoso de este domingo, el DT de Boca, Claudio Úbeda, ensayó un nuevo once con cuatro cambios en relación al que viene de empatar con Millonarios. En los entrenamientos sostuvo el 4-3-3, pero modificó varios nombres: Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco jugarían en lugar de Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre, respectivamente.

Malcom Braida sería titular en el amistoso de este domingo entre Boca y Olimpia ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Hasta el momento, el xeneize no anunció refuerzos para 2026. La incorporación de Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, sigue sin concretarse y en el Mundo Boca comienza a agotarse la paciencia. Los guaraníes, en tanto, sumaron nada menos que a 10 refuerzos, entre los que destacan los argentinos Juan Fernando Alfaro (libre desde Nacional de Paraguay) y Franco Alfonso (libre desde River).