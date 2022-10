Copa Libertadores femenina: las Gladiadoras de Boca lograron un quiebre más allá del resultado adverso

escuchar

“Gladiadoras” es el sobrenombre con el que se simplifica al fútbol femenino de Boca. A su esencia, a la par de lo que demandan los colores azul y oro. Aunque, al mismo tiempo, excede al plus que se asume al portar ese escudo en el pecho. Gladiadoras de la vida. Mujeres con alma de lucha. Las que, al patear por primera vez una pelota, tuvieron la bendita inconsciencia de poner el grito en el cielo y empezar a darle más fuerza al fútbol semiprofesional de nuestro país. El viernes fue una jornada para la historia. De Boca. De las chicas. Del fruto de sus sacrificios. Del crecimiento y la difusión. De los sueños apuntados en el pasado, ejecutados en el presente y proyectados para el futuro. No se trata de un resultado: son guías de un camino por el que, para muchas otras, esto recién empieza. La derrota por 4-1 ante Palmeiras no le quita una letra a los elogios que se habían ganado antes de jugar la final.

Porque los ojos soñadores no sólo tienen que posarse sobre una final de la Copa Libertadores, todo un hito: las boquenses, ante Palmeiras, representaron al primer club argentino en disputar una en toda la historia. Ahora bien, las Gladiadoras también son fuente de inspiración a raíz de sus diversas historias. De que, cuando las convicciones son capaces de resistir las más fuertes tormentas, todo se puede lograr.

Boca había vencido por 3-0 en los penales a Deportivo Cali, después de empatar 1-1 en el tiempo regular, para alcanzar la definición Boca Juniors

Por eso ahí se la ve a Yamila Rodríguez (24 años, capitana y figura) gritando cada gol con el desahogo propio de alguien que supo llorar. No fue fácil pertenecer a la selección nacional que logró la clasificación al último Mundial de Francia 2019 y, cuando el boleto parecía sólo tener que ser retirado, no lo encontró por ningún lado. Resiliencia: fue recientemente nominada a los “Globe Soccer Awards” como una de las mejores 20 futbolistas del mundo y la gente puede votar gratuitamente a la delantera desde la página oficial de los premios.

“Me caí y me volví a levantar. Todavía estoy en shock. Me veo en ese premio y me doy cuenta de lo que generé o transcurrió en el año: salí goleadora de la Copa América (seis tantos en Colombia 2022) y estoy en el club haciendo un buen papel”, le dijo la Nº11 al canal oficial xeneize.

Con 24 años, Yamila Rodríguez es capitana, goleadora y figura de Boca y la selección argentina, que clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda Julián Álvarez - télam

La discriminación no entiende de edades. Si lo sabrá Camila Gómez Ares (28), una de las favoritas del Mundo Boca: cuando tenía seis años y deseaba jugar campeonatos en Vicente López, vio la actitud aberrante de un técnico rival que quitó a su equipo para que ella no jugara. Un episodio que le significó más valentía, ganas y anhelos: antes jugó en River y UAI Urquiza, otros clubes importantes.

Ejemplos que siempre deben estar latentes. Como la de Andrea Ojeda (37), la eterna Nº9 que alguna vez debió acceder a un DNI prestado para construir un recorrido que hace años se consolidó –y se mantiene vigente- como la máxima goleadora de la historia de Boca, con más de 500 anotaciones. O Laurina Oliveros (29), la Nº1 que –tal como le contó hace un tiempo a LA NACION- por motu propio casi corta sus alas, cansada de perder titularidades en UAI y frustrada por tampoco haber sido llevada al último Mundial: siguió en el fútbol, llegó a Boca y voló tan alto que detuvo dos de los tres penales que Deportivo Cali le remató en la tanda por el pasaje a la final disputada ayer. Imágenes que serán parte de los libros argentinos.

Camila Gómez Ares, otra de las protagonistas del gran presente de Boca Conmebol Libertadores Femenina

Ellas son algunas de las figuras. Aunque, como dijo la arquera, “somos todas heroínas”. Son veinte en la altura de Quito que quedarán en la memoria. Además están la segunda arquera, Dulce Tortolo (25 años); las defensoras Noelia Espíndola (30), Gabriela Barrios (32), Julieta Cruz (26), Cecilia Ghigo (27), Brisa Priori (categoría 2001), Adriana Sachs (28) y Celeste Dos Santos (categoría 2003); las volantes Vanina Preininger (26), Melani Morán (23), Clarisa Huber (38), Miriam Mayorga (32) y Eugenia Flores (2001); y las atacantes Estefanía Palomar (categoría 2003), Kishi Núñez (2006) y Amancay Urbani (30).

Claro que un gran equipo no se forma de casualidad. Detrás hay personas y motivos por los cuales un grupo se hace ejemplo nacional. Jorge Martínez (técnico), Pablo Jerez (ayudante), Alejandro Kunic y José Luis Godoy (preparadores físicos), Maximiliano Scapparoni (entrenador de arqueras), José Barbier (médico) y Nancy Cieplak y Carlos Archero (kinesiólogos) son parte activa. Es muy importante el trabajo de Nadia Sánchez y Florencia Vidarrueta como administrativas, la compañía de la vicepresidente Adriana Bravo y de los allegados Florencia Marco y Santiago Abdala (fotógrafo) y la presencia de Mauricio “Chicho” Serna (Consejo de Fútbol).

El festejo en el vestuario de Boca, con plantel, cuerpo técnico y personal administrativo, después de confirmar su presencia por primera vez en una final de Copa Libertadores femenina Boca Juniors

La infraestructura mejoró. Cuentan que el aprovechamiento que hizo la presente directiva sobre el predio de Ezeiza para los planteles masculinos, fue la gran mano para el femenino. Hace rato pueden trabajar sobre el césped natural del Complejo Pompilio y el gimnasio es un lujo. Todo avanzó: la primera pasó paulatinamente de entrenarse tres días a la semana a hacerlo de lunes a viernes por la mañana (antes tampoco podían) y pasando las dos horas de actividades diarias. Es decir que, más allá de las distancias, comienza a haber una pequeña similitud con los métodos de trabajo masculinos y es por eso que puertas adentro creen que las futuras Gladiadoras tendrán muchas más ventajas para lograr muchas más historias como las de estos días. Además, AFA habilitó la categoría Sub 19 (hace más de tres años no existía y hoy dedica cuatro prácticas semanales) y en 2022 se le dio ruedo a la Sub 16.

No es un dato menor. Lo vivió en carne propia, por ejemplo, Ghigo: la central arribó al club a los 13 años y tuvo que pasar varios años formándose con la disparidad de físicos y edades. Incluso, es muy importante la forma de captar nuevas futbolistas para el semillero o el plantel profesional. En Boca hay tres ventanas de pruebas: una apenas arranca el torneo, aprovechan las vacaciones de invierno para la segunda y la tercera es a fin de año.

El establecimiento de la categoría Sub 16 fue un paso fundamental para acelerar el desarrollo del fútbol femenino en Boca Julián Álvarez - télam

Cuentan que la del medio es la que más precaución requiere: puede filtrarse alguna jugadora fichada por otro club. Entonces, toma una gran relevancia la labor de las administrativas para chequear los datos cargados en el COMET. El boca a boca es importante, así como la visión conjunta sobre nombres a contratar: con 16 años, Núñez ya jugaba en Argentinos y en el seleccionado juvenil, por lo que la incorporaron para las mayores.

Por el corte obligatorio se quedaron en Buenos Aires la medio campista Bianca Recanati (24) y la delantera Estefanía Piazza (28): un grupo unido que lleva de la mano, por ejemplo, a la zaguera Juana Crotto (categoría 2002) hacia su preparación para cuando le toque el debut que tanto le quita el sueño.

La tristeza de las jugadoras de Boca contrasta con la felicidad de las de Palmeiras. Las brasileñas ganaron la final, en Quito; a las argentinas les queda el orgullo del camino recorrido y el incentivo para lo que viene Franklin Jacome - Getty Images South America

Incluso, quizás las Gladiadoras no se den cuenta aún de la magnitud de lo logrado, pero iluminaron los ojos soñadores de las chicas que se esfuerzan desde abajo. Lula Pérez, Alma Benedetti (capitana Sub 19), Bárbara Skorodynski (debutó en primera y una lesión ligamentaria pausó sus sueños), Iris Cardozo, Magalí Vidal, entre otras promesas de las categorías menores. También, es un envión para las que pertenecen a inferiores ajenas.

“Me han hecho festejar más que el domingo (cuando Boca se consagró en la Liga Profesional). Estoy muy contento y agradecido por cómo defienden nuestros colores”, les dijo en los últimos días Juan Román Riquelme vía llamada. El vicepresidente, presente. Otro incentivo y causante para no parar de crecer, sentirse acompañadas y seguir siendo ejemplo.