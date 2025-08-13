Copa Libertadores: Racing luchó pero olvidó jugar y Peñarol no se lo perdonó en Uruguay

Desde los primeros segundos, el partido en el que Racing visitó a Peñarol tuvo elementos que reflejan fielmente lo que conlleva una serie eliminatoria en la Copa Libertadores: fricción por doquier, roces hasta cuando la pelota no está en disputa, pases forzados y una sensación permanente de tensión. Con esas características, el encuentro de ida de la serie de octavos de final en Montevideo mostró a dos equipos indispuestos a resignar ni un centímetro y literalmente pugnar por cada balón como si fuera el último.

En ese sentido, la Academia encaró el partido con más carácter que audacia, no sólo por comprender que el duelo consta de 180 minutos sino también por lo envalentonado que salió al campo de juego el conjunto dirigido uruguayo, que en el inicio se imponía en el mediocampo. En ese sector, Juan Ignacio Nardoni no hacía pie y se cargaba de faltas, tanto por llegar a destiempo como por el riguroso criterio del árbitro, el brasileño Raphael Claus, cuya vara también iba de la mano de un clásico copero: sancionar con más vehemencia a los visitantes.

En un encuentro áspero, Nazareno Colombo cabecea frente a una imprudencia de Matias Arezo; más tarde, en la acción del gol, el delantero asistirá y el defensor perderá una marca. EITAN ABRAMOVICH - AFP

Pese a lucir incómodo, el campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa mostró los dientes y recogió el guante a la propuesta física del anfitrión: si el aurinegro proponía visos de la histórica garra charrúa, la contraoferta era la de la tenacidad argentina. En ese contexto, Agustín Almendra sumó a su talento mucha presencia para recuperar, mientras que Santiago Sosa se erigía en el puntal de la defensa de Racing, que salió a la cancha con Marco Di Césare y Nazareno Colombo como los stoppers, a la derecha y la izquierda, respectivamente.

Di Césare, cuyo nivel bajó notoriamente este año, tuvo malas decisiones en las que incluso no calibró las dificultades que generaba un campo de juego en mal estado, mientras que Colombo, con perfil cambiado, tenía que lidiar con que Peñarol cargaba más el juego ofensivo por su zona, donde el talentoso Leonardo Fernández intentaba abastecer a Javier Carrera, de trepadas por ese sector. Fernández, 10 de fantástica pegada y el máximo asistidor en la fase de grupos (cuatro pases-gol), tuvo que marcharse prematuramente, a los 21 minutos, tras un choque con Colombo, que estuvo a punto de conceder penal con un contacto con las manos en el área grande, mientras cubría un avance de Maximiliano Silvera.

Nahuel Herrera frustra un ataque de Santiago Solari; la Academia no llegó siquiera a disparar al arco del cuadro mirasol. Matilde Campodonico - AP

En un juego de tensión y pocos espacios, Silvera se lamentó por partida doble en la primera parte. En el primer cuarto de hora se iba mano a mano ante una mala cobertura del fondo de Racing, pero Gastón Martirena lo corrió y le extirpó la pelota con maestría, en un partido especial para éste a 17 días de desgarrarse (frente a Estudiantes, por el Clausura), se recuperó en tiempo récord y pidió afrontar un enfrentamiento crucial. La otra acción clara que tuvo el delantero carbonero fue a los 43 minutos, cuando por primera vez se acomodó solo en el área y sacó un remate que dio el travesaño del arco de Racing, picó cerca de la línea y salió.

Sin embargo, el momento de mayor tensión para los visitantes había ocurrido a los 36 minutos, cuando Adrián Martínez quiso darle un tacazo a la pelota en el medio de la cancha e impactó en la cabeza a Javier Méndez, que quería rechazar. El árbitro amonestó al goleador de la Academia, pero inmediatamente cambió la tarjeta amarilla por la roja, lo que sorprendió a Racing, que rodeó al juez por su exagerada decisión.

Desde el VAR advirtieron a Claus y lo llamaron a revisar la acción, y gracias al respaldo de la tecnología el brasileño revirtió la decisión, anuló la expulsión a Maravilla y limitó la sanción a la amarilla.

El segundo tiempo comenzó sin variantes en los nombres y en el desarrollo, signado por más acciones de lucha que por claridad. Aun en esa sintonía, Peñarol continuaba con el dominio territorial, ya que a Racing le quedaba muy lejos el área ajena: nunca pateó al arco que defendía el chileno Brayan Cortés.

Con las variantes, el equipo manya renovó energías para ir al frente y encontró la ventaja en una jugada en la que la Academia volvió a mostrar falencias en el juego aéreo: Matías Arezo, de pecho, puso la pelota en la puerta del área chica, Gabriel Arias no salió a tiempo, Colombo perdió la marca y David Terans cabeceó a la red para el 1-0, confirmado vía VAR correctamente con el trazado de líneas, sin fuera de juego.

Ni el ingreso de Marcos Rojo, que debutó con la camiseta blanca y celeste, sirvió para conseguir el empate con algún centro. Racing jugó mal, pese a su espíritu combativo, y saldrá obligado a ganar en la revancha para mantener el sueño de conquistar la Copa Libertadores.

