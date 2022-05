Copa Libertadores: Vélez empató con Bragantino y no depende de sus fuerzas

Sin victorias en cuatro jornadas, la Copa Libertadores también se convirtió en un camino de espinas para Vélez. El empate 1-1 con Bragantino, con el que igualó también en Liniers, complica su futuro en el Grupo C: ahora tiene la obligación de ganar frente a Nacional, de Uruguay, y Estudiantes, el puntero que con este resultado aseguró su clasificación, aunque dos éxitos tampoco le garantizarán la plaza para los octavos de final. Vélez ya no depende de sus propias fuerzas, las que anoche no pudieron contener el último asalto que ensayó el rival.

La ciudad de San Pablo le dio la gloria eterna y ahora le quitó oxígeno en la Copa Libertadores. El 31 de agosto se cumplirán 28 años de la hazaña del equipo que dirigía Carlos Bianchi, que se impuso en la definición por penales en el Morumbí a un gigante como San Pablo. Ahora, con Bragantino, el reto no tenía una estrella en juego, pero también tenía características de final para Vélez. No había espacio para las segundas aventuras: una derrota lo quitaba de la batalla por una plaza en los octavos de final y comprometía la posibilidad de dar pelea para aferrarse al tercer puesto, que permite continuar en los torneos internacionales que organiza la Conmebol, pero en la Copa Sudamericana.

Lucas Janson, a la marca del lateral de Bragantino Aderlan NELSON ALMEIDA - AFP

Desató el nudo en una combinación rápida, con la pelota viajando de una banda a la otra. Lucas Janson ensayó un cambió de frente, de izquierda a derecha; Luca Orellano controló, avanzó y colocó un pase punzante; la jerarquía para definir de Lucas Pratto hizo el resto: eludió al arquero Cleiton -figura- y martilló suave al arco vacío. Concentrado, solidario, Vélez no titubeó en sostener una presión alta para incomodar al rival, que se ofrecía apurado y ese apremio lo empujaba a cometer errores. Bragantino explotaba los laterales, pero no acertaba cuando se aproximada al área.

Bragantino recién descubrió una grieta cuando Alan Soñora equivocó el pase e Ytalo -un delantero de área que sus compañeros utilizaron como señuelo, a pesar de su peligrosidad- hizo revolcar a Hoyos, el arquero que cuestionó las actitudes de los hinchas del Fortín ante la ausencia de resultados y tuvo una réplica lapidaria de un ícono del club, como José Luis Chilavert. “Explíquenle que nadie se acuerda de los perdedores. En este club hay que ganar siempre. Son nueve títulos en ocho años”, lanzó el paraguayo en las redes sociales.

Pratto lanzó para Orellano y cuando la acción parecía perder fuerza el Oso volvió a entrar en escena y con una asistencia milimétrica habilitó a Janson, que ganó en la altura entre los zagueros centrales, pero no logró derrotar la resistencia de Cleiton. El rebote lo capturó Soñora, que ensayó un enganche, y remató, pero otra vez el guardavalla se impuso en el duelo y evitó la caída. Guidara, en un rápido contraataque volvió a exigir al arquero, que después del rechazo al córner le ahogó el festejo al zaguero De los Santos. Fue el mejor pasaje ofensivo de Vélez en un segundo tiempo que a partir del cuarto de hora final se le hizo cada vez más pesado.

El festejo de Vélez tras la buena definición de Lucas Pratto para el 1-0 parcial; el equipo de Vaccari no consiguió mantener la diferencia NELSON ALMEIDA - AFP

Vélez midió al subcampeón de la Copa Sudamericana 2021 con algunos juveniles que van ganando espacio entre las necesidades, como la lesión de ligamentos cruzados anterior de la rodilla izquierda del capitán Lautaro Gianetti. Valentín Gómez, 18 años; Máximo Perrone, 19; Nicolás Garayalde y Luca Orellano, ambos con 22 -los dos últimos con mayor recorrido-, nombres que tomaron la responsabilidad y respondieron a la estrategia del entrenador Julio Vaccari, que en el complemento prefirió que las piezas retrocedieran y atacar con espacios. Helinho, con amarilla, golpeó a Guidara y el árbitro colombiano Jhon Ospina Londoño se hizo el distraído y no castigó con una segunda amonestación al extremo brasilero. La acción pudo modificar el escenario.

Pratto ya eliminó al arquero y Leo Ortiz no podrá impedir el gol del exdelantero de River y Boca NELSON ALMEIDA - AFP

Los ingresos de Arthur y del ecuatoriano José Hurtado aportaron desequilibrio y peligrosidad en Bragantino. Un desvío en Francisco Ortega que descolocó a Hoyos -tras un remate de Hurtado- derrumbó lo que Vélez construyó con esfuerzo. El juego se hizo frenético en el tramo final, con un ida y vuelta de área a área: Bragantino avanzó impulsado anímicamente y el Fortín buscó el triunfo para encarar las dos últimas jornadas, frente a Nacional y Estudiantes, con ilusión. El empate lo deja malherido.